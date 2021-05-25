Онлайн-голосование на выборах 2021 года пройдет в семи субъектах РФ

Онлайн-голосование на выборах 2021 года состоится в семи российских субъектах. Об этом во вторник, 25 мая, сообщил зампредседателя Центрального избирательного комитета (ЦИК) Николай Булаев по итогам заседания.

Он добавил, что среди субъектов будут Москва и Севастополь.

«Можно было бы, конечно, разрешить всем подавшим заявку регионам использовать ДЭГ, но мы предлагаем это количество ограничить, потому что нам бы хотелось испытать в боевой обстановке систему ДЭГ и ограничить ее использование где-то 1–1,5 млн избирателей. И это будет большое количество транзакций», — отметил Булаев.

Он подчеркнул, что в списке регионов с предстоящим дистанционным голосованием оказались также Курская, Мурманская, Нижегородская, Ростовская и Ярославская области.

21 мая председатель ЦИК Элла Памфилова в интервью «Известиям» рассказала, что вероятность голосования не в один день на осенних выборах очень высока, так как подобный формат удобен и безопасен для избирателей. Кроме того, он позволит обеспечить соблюдение санитарных требований Роспотребнадзора на фоне пандемии коронавируса.

При этом Памфилова указала, что сначала список регионов, которые будут голосовать дистанционно, будет небольшим. Позднее ЦИК надеется расширить его, в частности, к выборам 2024 года. Она отметила, что в лучшем случае это всероссийский охват, в худшем же онлайн проголосует более половины россиян.

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. В единый день голосования также должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех субъектах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и депутатов 39 региональных парламентов.