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Онлайн-голосование адаптировали для слабовидящих и незрячих москвичей

18 сентября 2021, 17:35  •  70 • Политика
Фото: mos.ru
О своем опыте рассказал тестировщик системы
Принять участие в выборах могут и люди со слабым зрением. Для них на участках подготовили специальные трафареты и материалы с использованием шрифта Брайля, а также адаптировали систему дистанционного голосования. О работе системы рассказал тестировщик интерфейса Алексей Любимов.
По его словам, раньше слабовидящие могли проголосовать лишь с помощью третьих лиц – друзей, родственников или сотрудников избирательных участков. "Фактически это было нарушение процедуры, – объясняет Любимов. Теперь я могу проголосовать без привлечения третьих лиц".
Всего к выборам в Госдуму в столице подготовили более 230 участков с материалами для слабовидящих.
Онлайн проголосовали президент России Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин.
Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.
В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

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