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Онкобольная в предсмертном интервью упрекнула врачей: "Мне страшно, и я очень злюсь на вирус"

09 июля 2020, 23:00  •  48 • В мире
31-летняя Келли Смит из Великобритании, страдавшая от онкологии, незадолго до смерти дала интервью. В нём она призналась, что злится на коронавирус и врачей, которые поставили её лечение на паузу из-за COVID-19.
Британская пациентка, страдавшая от рака кишечника, не смогла сдержать слёз, узнав о том, что врачи во время пандемии поставили на паузу её лечение. 31-летняя Келли Смит из Чешира три года боролась с недугом, после химиотерапии у неё были улучшения, но недолго.
Молодая мать очень расстраивалась, что подвижек не происходит, несмотря на активную борьбу с болезнью, но внезапно произошло чудо - наконец-то терапия дала хороший результат, сообщает Daily Mail.
Врачи обнадёжили: можно сделать небольшой перерыв. Однако после страну, да и весь мир захлестнула пандемия коронавируса. Врачи бросили силы на борьбу с инфекцией, а лечение онкологических больных было поставлено на паузу. Несмотря на мольбы пациентки сделать перерыв поменьше, чтобы продолжить лечение, врачи проигнорировали просьбы.
В своём предсмертном интервью девушка со слезами на глазах признаётся, что не хочет умирать.
"Я просто в ужасе. Мне так страшно. Я не хочу умирать, я чувствую, что ещё многого не сделала в своей жизни. Мне страшно, и я очень злюсь на коронавирус, на врачей", - рассказала она.
Британское издание сообщает, что для Келли шестинедельный перерыв оказался критическим. Женщина так и не смогла попрощаться со своим маленьким сыном и мужем - их не пустили в палату к пациентке. Из-за пандемии в последние минуты жизни к Келли пустили только её маму.

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