Онкобольная американская колония: «свидомые» в бешенстве от заявления украинского профессора • 282 • Украина

Профессор Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова в Киеве Евгения Бильченко угодила в скандал из-за смелого заявления о месте и сущности Украины в геополитике и своей русской идентичности.



На своей странице в соцсети участница Майдана, которая в итоге скандально прославилась прозрением в отношении госпереворота, высказалась по поводу нового «мовного закона», направленного на тотальную украинизацию.



Учёная назвала Украину «тоталитарной страной» и «онкобольной американской колонией».



«Пора и мне высказаться на наболевшую тему закона о языке от 16.01. Я опасаюсь, что моё мнение покажется слишком категоричным, но… Родные мои, а при чём тут конкретно этот непристойный закон? Гниют экономика, региональная и внешняя политика, культура и образование, медицина…



В квартирах — холодно, в карманах — пусто, тарифы — выше крыше, учащиеся путают Милан с Нью-Йорком (причем, Нью-Йорк — это страна!), уличные этнорадикалы руководят правительством, внешние глобалистические силы руководят уличными радикалами.



Процветает человеконенавистническая идеология. Ксенофобия по отношению к собственному населению достигла военного и гражданского апогея.



Националистическая цензура овладела не только медиа, но и наукой. Цивилизационная память уничтожается на всех уровнях…



Вот о чём надо говорить. А этот закон — лишь звено в цепи, очередной опухший лимфоузел в теле онкобольной американской колонии. И стыдливые полумеры в оценках ситуации посредством попытки отстоять… хотя бы свою систему знаков — недостаточны: так мы сами себя обрекаем на лузерство, на выпрашивание того, что и так нам принадлежит по праву», — откровенно охарактеризовала ситуацию украинка.



«Свидомые» граждане, само собой, пройти мимо такого не смогли и в комментариях развернули настоящую травлю с призывами к Бильченко отправляться в Россию.



После чего Бильченко ответила новым постом, что она не боится шквала агрессии и намеренно не удаляет свой оскорбительный правдой пост.



«Дорогие мои украинцы, давайте я объясню, зачем нужен этот эксперимент и почему я ничего не удаляю. Время удалить у меня есть, но я не хочу. Консервная банка должна вскрыться полностью, и я вызываю бесов на живца, чтобы вы их видели. Терять мне нечего», — ответила украинский профессор.



Однако «патрiоты» не ограничились только атакой на Бильченко в интернет-пространстве и активизировались в реальной жизни, о чем сообщила её бывшая студентка.



«Вокруг моего бывшего преподавателя и научного руководителя — Евгении Бильченко — сложилась ситуация, о которой невозможно молчать.



Её общественная позиция получила резонанс и началась травля.



Можно трижды не соглашаться со взглядами человека, но это не даёт права его унижать, оскорблять и, тем более, пытаться разрушить его здоровье и жизнь.



Люди пишут жалобы, требуют увольнения талантливого преподавателя и учёного и кичатся тем публично. Ну, а как же, ведь именно это является проявлением неравнодушия и патриотизма», — написала Людмила Рабаданова.

Профессор Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова в Киеве Евгения Бильченко угодила в скандал из-за смелого заявления о месте и сущности Украины в геополитике и своей русской идентичности.На своей странице в соцсети участница Майдана, которая в итоге скандально прославилась прозрением в отношении госпереворота, высказалась по поводу нового «мовного закона», направленного на тотальную украинизацию.Учёная назвала Украину «тоталитарной страной» и «онкобольной американской колонией».«Пора и мне высказаться на наболевшую тему закона о языке от 16.01. Я опасаюсь, что моё мнение покажется слишком категоричным, но… Родные мои, а при чём тут конкретно этот непристойный закон? Гниют экономика, региональная и внешняя политика, культура и образование, медицина…В квартирах — холодно, в карманах — пусто, тарифы — выше крыше, учащиеся путают Милан с Нью-Йорком (причем, Нью-Йорк — это страна!), уличные этнорадикалы руководят правительством, внешние глобалистические силы руководят уличными радикалами.Процветает человеконенавистническая идеология. Ксенофобия по отношению к собственному населению достигла военного и гражданского апогея.Националистическая цензура овладела не только медиа, но и наукой. Цивилизационная память уничтожается на всех уровнях…Вот о чём надо говорить. А этот закон — лишь звено в цепи, очередной опухший лимфоузел в теле онкобольной американской колонии. И стыдливые полумеры в оценках ситуации посредством попытки отстоять… хотя бы свою систему знаков — недостаточны: так мы сами себя обрекаем на лузерство, на выпрашивание того, что и так нам принадлежит по праву», — откровенно охарактеризовала ситуацию украинка.«Свидомые» граждане, само собой, пройти мимо такого не смогли и в комментариях развернули настоящую травлю с призывами к Бильченко отправляться в Россию.После чего Бильченко ответила новым постом, что она не боится шквала агрессии и намеренно не удаляет свой оскорбительный правдой пост., — ответила украинский профессор.Однако «патрiоты» не ограничились только атакой на Бильченко в интернет-пространстве и активизировались в реальной жизни, о чем сообщила её бывшая студентка., — написала Людмила Рабаданова. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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