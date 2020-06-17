Онищенко призвал не нагнетать панику из-за вспышки COVID-19 в Пекине

Гражданам России не стоит паниковать из-за информации о том, что из Китая якобы идёт вторая волна коронавируса. Об этом РИА ФАН заявил депутат Государственной думы Геннадий Онищенко.

Напомним, в Пекине ввели усиленные меры безопасности после того, как на одном из крупнейших оптовых рынков города - "Синьфади" - был зафиксирован очаг коронавирусной инфекции. Как отметил Онищенко, в столице КНР действуют беспрецедентные меры предосторожности: протестированы на COVID-19 почти 77 тысяч человек.

"Локальные ограничения в 22-миллионном Пекине оправданны. Но ничего общего с паническими заявлениями, что, мол, из Китая на нас идёт вторая волна, происходящее там не имеет", - пояснил парламентарий.

Политик призывает не разводить панику рассказами о "введении военного положения", указывая на то, что речь идёт о противоэпидемическом режиме. Нужно понимать, что ситуация постепенно улучшается (вылечившихся больше, чем заболевших).

Кроме того, китайцы продолжают жёстко контролировать границу, это касается и России. Поэтому всех прибывших отправляют на 14-дневный карантин, заставляют сдавать анализы, а затем рекомендуют ещё режим 14-дневной самоизоляции.

Как передаёт телеканал "360", ранее в Министерстве обороны России отчитались о том, что уже в ближайшие дни российские специалисты из НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи приступят к испытанию вакцины от коронавируса на людях. Добровольцам сделают прививки после завершения 14-дневной самоизоляции, а основной задачей является проверка препарата на переносимость и безопасность.

"Все добровольцы имеют высокую степень мотивации, хорошо переносят карантин и подготовку к основной фазе испытаний", - заявили в ведомстве.