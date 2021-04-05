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Онищенко поставил диагнозы Байдену и Трампу

05 апреля 2021, 23:40  •  75 • Политика
Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко поставил диагнозы двум президентам США: прошлому Дональду Трампу и нынешнему Джо Байдену. Счёт не в пользу последнего.
Онищенко рассказал, что Трамп ему нравится. Особенно отметил политик харизму и экспрессию экс-президента Соединённых Штатов.
"Заклевали парня. Он нормальный мужик", - произнёс Онищенко в интервью Антону Красовскому на YouTube-канале "Антонимы".
По поводу Байдена бывший главный санитарный врач России был более конкретен. По его мнению, у нынешнего главы Белого дома проявления достаточно серьёзного заболевания - болезни Альцгеймера.
"И вот сейчас нынешний - Альцгеймер, который очевиден как клинический диагноз", - произнёс Геннадий Онищенко.
Байдена неоднократно ловили на странностях. Недавно он трижды споткнулся и даже упал на одно колено на трапе, поднимаясь в самолёт. Тогда Белый дом объяснил это сильным ветром. Он назвал Камалу Харрис не вице-президентом, а президентом США. До этого забыл имя главы Пентагона, который стоял рядом, и название этого оборонного ведомства.

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