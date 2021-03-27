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Онищенко отчитал Макрона за борьбу со "Спутником V": "Поступил не по-французски"
27 марта 2021, 05:55 • 17 • Политика
Депутат Геннадий Онищенко отчитал Макрона за борьбу с вакциной "Спутник V": "Поступил не по-французски", - возмутился он.
Президент Франции Эммануэль Макрон повел себя "не по-французски", попытавшись запугать жителей Европы "вакцинной войной" с Россией и Китаем. Об этом РИА ФАН заявил депутат Государственной Думы Геннадий Онищенко.
Как утверждает Макрон, Москва и Пекин хотят усилить свое влияние на другие страны при помощи новых вакцин от COVID-19. Поэтому европейцы должны отстаивать свою "вакцинную" независимость. Это звучит довольно странно, в условиях, когда Европу накрыла третья волна пандемии.
Онищенко напомнил о многолетней истории российско-французского сотрудничество. Это касается и взаимодействуя в области микробиологии и вирусологии.
"Подобные заявления, которые позволяет себе Макрон, это как-то не по-французски", - пояснил он.
Депутат отметил, что нельзя ставить интересы западных фармакологических монополистов выше жизней европейских граждан. Французам можно только посочувствовать, ибо их президент возводит медицину в разряд "биологической войны".
Как считает депутат бундестага Вальдемар Гердт, Россия влияет на Евросоюз не только с помощью вакцины, но и газа. Это европейцы постоянно поставить в вину Москве.
"Европа пользуется газом... вместо того чтобы иметь какое-то уважение и благодарность к партнеру, все время пытается пиарить какую-то зависимость или противостоять ей. Цинизм и маразм", - возмутился немецкий политик в интервью сайту 360tv.ru.
Некорректно обвинять Россию в том, что в Европе не получается наладить производство своей вакцины. Пандемия стала инструментом в руках "дряхлой элиты", которая ничего не делает, а также мешает другим. А Москва избрала проверенный путь производства вакцины, благодаря чему она и обогнала оппонентов.
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