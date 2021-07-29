Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Вакцина от ковида не работает: Тестировавшие препарат в России обратились к Пути...
"Общество готовят к войне с Россией": Британцев возмутило отношение к ...
Днепр - наш: Белоруссия может положить конец водной блокаде Крыма
"Просто безумие!": Шутка Зеленского об Украине стала реальностью
Главная / В мире

Онищенко обрушился на болгарского министра: "Нельзя такие вещи говорить"

29 июля 2021, 18:35  •  121 • В мире
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что болгарский министр, заявивший о жертвах провальной вакцинации, поступил неправильно.
Геннадий Онищенко выразил несогласие с тем, что заявил ранее болгарский чиновник. Исполняющий обязанности главы болгарского Минздрава Стойчо Кацаров ранее сказал о провале в кампании вакцинации. Он пояснил, что изначально пожилые люди не были приоритетом для программы вакцинации. В результате эта ошибочная стратегия привела к тысячам жертв во время второй волны коронавируса.
По мнению Онищенко, подобные высказывания некорректны.
Он указал, что министру не следовало говорить такое, особенно в адрес своего предшественника. В комментарии РИА Новости экс-глава Роспотребнадзора указал, что само заявление министра построено на неких личных оценках, что недопустимо.
"Он на основании умозрительных заключений придумал недопустимые обвинения в адрес своего предшественника, что ни в какой среде, особенно в медицинской, никогда не приветствовалось... Надо разбираться, надо смотреть", - сказал Онищенко, добавив, что болгарский министр "некорректно он поступил".
Нельзя такие вещи говорить, подчеркнул он.
По данным министерства здравоохранения Болгарии, в стране выявлено более 424 тысяч случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 18 тысяч пациентов. Использованы почти 2 миллиона доз вакцин от коронавируса.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






121
Источник
Похожие новости
29 июля 2021, 12:10
«Если русские – прокажённые, пусть об этом объявят»
29 июля 2021, 01:10
В Болгарии повинились за кампанию вакцинации: Ошибка стоила тысяч жизней
29 июля 2021, 14:55
Погибших при вакцинировании уже 10 тысяч: Страшный урок Болгарии для России, Европы и всего мира
28 июля 2021, 23:20
"Тревожно быстрый рост": В ООН назвали следующего суперраспространителя COVID-19
29 июля 2021, 08:25
«Может отразиться на экономическом лидерстве США»: в Штатах озаботились политикой России и Китая по отказу от доллара
28 июля 2021, 19:40
Нелегалы приехали в Литву чесаться: В лагере беженцев обнаружился очаг неприятной болезни
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 июля 2021, 09:10
Что будет, если Украине ничего не достанется
24 июля 2021, 03:50
Зеленского добьют? Политолог спрогнозировал скорое свержение
23 июля 2021, 01:15
Зеленскому подсказали единственный способ избавиться от "Северного потока - 2"
28 июля 2021, 02:15
"Общество готовят к войне с Россией": Британцев возмутило отношение к русским на Олимпиаде
24 июля 2021, 09:20
"Серьёзно себя подвёл": ЕСПЧ принял иск России с несколькими "но"
26 июля 2021, 02:35
Три слова за две минуты - зал "стоял на ушах": шоу талантов в США теперь не про песни
23 июля 2021, 01:15
"Не складывается пазл": Сатановский пошатнул сделку Германии и США одним простым вопросом
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.