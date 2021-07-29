Онищенко обрушился на болгарского министра: "Нельзя такие вещи говорить"

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что болгарский министр, заявивший о жертвах провальной вакцинации, поступил неправильно.

Геннадий Онищенко выразил несогласие с тем, что заявил ранее болгарский чиновник. Исполняющий обязанности главы болгарского Минздрава Стойчо Кацаров ранее сказал о провале в кампании вакцинации. Он пояснил, что изначально пожилые люди не были приоритетом для программы вакцинации. В результате эта ошибочная стратегия привела к тысячам жертв во время второй волны коронавируса.

По мнению Онищенко, подобные высказывания некорректны.

Он указал, что министру не следовало говорить такое, особенно в адрес своего предшественника. В комментарии РИА Новости экс-глава Роспотребнадзора указал, что само заявление министра построено на неких личных оценках, что недопустимо.

"Он на основании умозрительных заключений придумал недопустимые обвинения в адрес своего предшественника, что ни в какой среде, особенно в медицинской, никогда не приветствовалось... Надо разбираться, надо смотреть", - сказал Онищенко, добавив, что болгарский министр "некорректно он поступил".

Нельзя такие вещи говорить, подчеркнул он.

По данным министерства здравоохранения Болгарии, в стране выявлено более 424 тысяч случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 18 тысяч пациентов. Использованы почти 2 миллиона доз вакцин от коронавируса.