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Онищенко о разговоре Зеленского и Байдена: "Артист разговорного жанра шумел"

08 июня 2021, 20:30  •  134 • Политика
Как считает депутат Геннадий Онищенко, "артист разговорного жанра" Владимир Зеленский много "шумел", чтобы добиться разговора с президентом США Джо Байденом.
Президент США Джо Байден всё же снизошёл до телефонной аудиенции для главы Украины Владимира Зеленского. Ситуацию в интервью РИА ФАН прокомментировал депутат Государственной Думы Геннадий Онищенко.
Парламентарий напомнил, что Зеленский много шумел, требуя личной встречи с Байденом до того, как последний проведёт переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Украинский политик выступил в роли "артиста разговорного жанра", однако Вашингтон не мог идти на уступки перед Киевом.
"В противном случае получилось бы, что господин Зеленский даёт установки Белому дому", - указал он.
В итоге был выбран компромиссный вариант. Киев остаётся "главным боевиком" Запада на русофобском фронте. При этом Польша уже начала ревновать.
Но удивляет заявление Байдена и Зеленского о стремлении Украины в НАТО. В Белом доме явно забыли, что в альянс может вступить только страна, на территории которой нет военных конфликтов и иных территориальных претензий.
Как ранее заявила сайту 360tv.ru политолог Наталия Елисеева, проблемы Украины не являются приоритетной темой для Джо Байдена.
Украинский политик хочет не только проводить самостоятельную политику, но и выстраивать диалог с Байденом. Но невозможно усидеть на двух стульях.
"Всё играет против Зеленского", - считает эксперт.

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