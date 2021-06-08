Онищенко о разговоре Зеленского и Байдена: "Артист разговорного жанра шумел"

Как считает депутат Геннадий Онищенко, "артист разговорного жанра" Владимир Зеленский много "шумел", чтобы добиться разговора с президентом США Джо Байденом.

Президент США Джо Байден всё же снизошёл до телефонной аудиенции для главы Украины Владимира Зеленского. Ситуацию в интервью РИА ФАН прокомментировал депутат Государственной Думы Геннадий Онищенко.

Парламентарий напомнил, что Зеленский много шумел, требуя личной встречи с Байденом до того, как последний проведёт переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Украинский политик выступил в роли "артиста разговорного жанра", однако Вашингтон не мог идти на уступки перед Киевом.

"В противном случае получилось бы, что господин Зеленский даёт установки Белому дому", - указал он.

В итоге был выбран компромиссный вариант. Киев остаётся "главным боевиком" Запада на русофобском фронте. При этом Польша уже начала ревновать.

Но удивляет заявление Байдена и Зеленского о стремлении Украины в НАТО. В Белом доме явно забыли, что в альянс может вступить только страна, на территории которой нет военных конфликтов и иных территориальных претензий.

Как ранее заявила сайту 360tv.ru политолог Наталия Елисеева, проблемы Украины не являются приоритетной темой для Джо Байдена.

Украинский политик хочет не только проводить самостоятельную политику, но и выстраивать диалог с Байденом. Но невозможно усидеть на двух стульях.

"Всё играет против Зеленского", - считает эксперт.