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Онищенко о провале саммита Россия - ЕС: "И хочется, и колется"
26 июня 2021, 12:05 • 128 • Политика
Депутат Геннадий Онищенко прокомментировал провал попытки проведения саммита Россия - ЕС, указав на царящую в Брюсселе растерянность. "Как говорится - и хочется, и колется", - указал он.
У европейцев не получилось повторить успех саммита с участием президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом РИА ФАН заявил депутат Государственной Думы Геннадий Онищенко.
Ранее стало известно, что около 10 стран Евросоюза саботировали идею Франции и Германии по проведению саммита Россия - ЕС. Среди них оказались Литва, Латвия и Нидерланды.
Как напомнил Онищенко, Берлин сильно зависит от экономических связей с Москвой, поэтому канцлер ФРГ Ангела Меркель активно противилась американскому давлению на газопровод "Северный поток - 2".
Газ нужен и остальной Европе, но в этот раз сработала антирусская инерция. Кроме того, активизировалась Прибалтика, выступающая в роли "профессионального врага" Москвы. Свою роль сыграла и истерика президента Украины Владимира Зеленского.
"Что касается нынешнего решения ЕС - оно демонстрирует растерянность, царящую в Европе. Как говорится - и хочется, и колется", - пояснил парламентарий.
Ранее ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров заявил о расколе в ЕС. Он пояснил, что только лидеры Европы (Франция и Германия) смогли наладить конструктивный диалог с Москвой. Остальные настроены на конфронтацию.
"Речь идет о небезызвестных русофобах, главных рыцарях холодной войны: Прибалтика, Румыния, Швеция, Нидерланды, которые сейчас все расследуют крушение самолёта", - пояснил политолог в интервью телеканалу "360".
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