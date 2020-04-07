Онищенко о борьбе с пандемией: Информационная атака - часть коронавируса

Вопрос происхождения нового коронавируса специалисты будут обсуждать ещё долго, однако сейчас нужно сфокусироваться на том, как выйти из сложной ситуации и побороть инфекцию. Об этом "ПолитЭксперту" заявил депутат Государственной Думы Геннадий Онищенко.

Он указал на то, что самое большое число заражённых людей на территории России наблюдается в Москве, где нужно взять ситуацию под контроль. Кроме того, необходимо эвакуировать сограждан, застрявших в других странах.

В приоритете находятся вопросы образования и экономики. И только после этого специалистам стоит заняться вопросом, действительно ли коронавирус является рукотворным биооружием.

Депутат также отметил, что важно позаботиться о домашних питомцах, ибо до сих пор непонятно, как именно коронавирус перекинулся на человека и уязвимы ли по отношению к нему животные.

"Уже сейчас очевидно, что рукотворная часть, преднамеренная, специально смоделированная - информационная террористическая атака. И она сегодня доминирует", - добавил парламентарий.

Ранее стало известно о том, что четыре тигра и три льва заразились коронавирусом. Инцидент произошёл в зоопарке Нью-Йорка. Согласно предварительным данным, тигрица по кличке Надия подхватила заразу от одного из работников. Точный механизм передачи инфекции животным пока не совсем ясен. Также ветеринары не могут сказать, как будет протекать заболевание.

Всего в России официально выявлено более 6,3 тысячи случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-2019. Почти 4,5 тысячи из них пришлось на Москву.

При этом в США и Великобритании уже развязали кампанию по возложении вины за мировую пандемию на Китай. Как передаёт телеканал "360", представители британской разведки и американские специалисты предположили, что коронавирус якобы был создан в лаборатории в городе Ухань.

"Сбор вирусов, их выращивание, изоляция или заражение животных представляют собой существенный риск заражения работника лаборатории, а затем и общественности", - поведал американский эксперт Ричард Эбрайт.

Китайская сторона все обвинения отрицает, указывая на свое сотрудничество с ВОЗ. В результате премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который на прошлой неделе был госпитализирован с коронавирусом, был вынужден опровергнуть заявления одного из членов комитета по ЧС.