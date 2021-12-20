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Онищенко назвал новогодние праздники бедой России: "Мир работает, а мы сидим"
20 декабря 2021, 13:50 • 26 • Политика
Экс-депутат Государственной думы Геннадий Онищенко раскритиковал длительные новогодние каникулы в России, назвав их "бедой страны" и "заезженной пластинкой".
Парламентарии предложили сделать 31 декабря нерабочим днем. Онищенко раскритиковал депутатов Госдумы и напомнил, что вся страна и так отдыхает слишком долго - целых десять дней.
- возмутился Онищенко в беседе с "Радиоточкой НСН".
В таком случае, считает политик, можно подумать над тем, чтобы передвинуть дату новогодних каникул, например на 25 декабря, так как именно в этот день празднуется католическое Рождество. Но лучше вообще отменить новогодние выходные длиной в десять дней, так как они "никому не нужны", высказался экс-парламентарий.
- подытожил Онищенко.
Ранее Геннадий Онищенко заявил, что стоит постепенно начинать снимать коронавирусные ограничения. Он уверен, что с локдаунами нужно "завязывать".
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