Онищенко назвал новогодние праздники бедой России: "Мир работает, а мы сидим"

Экс-депутат Государственной думы Геннадий Онищенко раскритиковал длительные новогодние каникулы в России, назвав их "бедой страны" и "заезженной пластинкой".

Парламентарии предложили сделать 31 декабря нерабочим днем. Онищенко раскритиковал депутатов Госдумы и напомнил, что вся страна и так отдыхает слишком долго - целых десять дней.

Мы всю декаду, когда весь мир уже начинает работать и запускает экономику, сидим,

- возмутился Онищенко в беседе с "Радиоточкой НСН".

В таком случае, считает политик, можно подумать над тем, чтобы передвинуть дату новогодних каникул, например на 25 декабря, так как именно в этот день празднуется католическое Рождество. Но лучше вообще отменить новогодние выходные длиной в десять дней, так как они "никому не нужны", высказался экс-парламентарий.

Страна стоит и экономика не работает - это наша беда,

- подытожил Онищенко.

Ранее Геннадий Онищенко заявил, что стоит постепенно начинать снимать коронавирусные ограничения. Он уверен, что с локдаунами нужно "завязывать".