Онищенко: Хотите навредить экономике России - вводите карантин в Москве

Депутат Государственной Думы России Геннадий Онищенко пока не видит никаких оснований, которые делают необходимым введение полного карантина на территории Москвы. Об этом он заявил Ura.ru.

Ранее ряд СМИ сообщили о том, что уже с 20 марта в столице могут ввести жёсткие карантинные меры и комендантский час. Впрочем, в мэрии все слухи опровергли.

По мнению парламентария, такие жёсткие меры могут навредить российской экономике.

"Если нам хочется побольше навредить нашей экономике, то это надо делать. Других оснований я пока не вижу", - подчеркнул он.

Как сообщает телеканал "360", за последние сутки на территории России число заболевших COVID-2019 возросло до 114 пациентов. Больных нашли в Самарской, Тверской, Калининградской, Московской, Тамбовской Нижегородской, Калужской, Пензенской, Свердловской, Архангельской и Ярославской областях, Москве, Татарстане, Хакасии и Красноярском крае.

Все пациенты изолированы в специальных боксах. Врачи также выявляют круг контактов заболевших.