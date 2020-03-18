Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин отправил прокуроров в магазин
Монтян рассказала, когда галичане поклянутся в верности Путину
Обещанный «сюрприз» националистов на марше в Киеве обернулся провалом
"Заплачет много духов": Русские военкоры ответили протурецким боевикам...
Главная / Политика

Онищенко: Хотите навредить экономике России - вводите карантин в Москве

18 марта 2020, 11:35  •  25 • Политика
Как считает депутат Геннадий Онищенко, если мы хотим посильнее навредить экономике России, тогда нужно вводить жёсткий карантин в Москве.
Депутат Государственной Думы России Геннадий Онищенко пока не видит никаких оснований, которые делают необходимым введение полного карантина на территории Москвы. Об этом он заявил Ura.ru.
Ранее ряд СМИ сообщили о том, что уже с 20 марта в столице могут ввести жёсткие карантинные меры и комендантский час. Впрочем, в мэрии все слухи опровергли.
По мнению парламентария, такие жёсткие меры могут навредить российской экономике.
"Если нам хочется побольше навредить нашей экономике, то это надо делать. Других оснований я пока не вижу", - подчеркнул он.
Как сообщает телеканал "360", за последние сутки на территории России число заболевших COVID-2019 возросло до 114 пациентов. Больных нашли в Самарской, Тверской, Калининградской, Московской, Тамбовской Нижегородской, Калужской, Пензенской, Свердловской, Архангельской и Ярославской областях, Москве, Татарстане, Хакасии и Красноярском крае.
Все пациенты изолированы в специальных боксах. Врачи также выявляют круг контактов заболевших.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



25
Источник
Похожие новости
18 марта 2020, 02:35
Деньги сочтены: Госдума ужесточает требования к американским НКО
17 марта 2020, 22:35
Мировые биржи могут закрыть на 2 недели из-за коронавируса - Марат Баширов
17 марта 2020, 22:35
В Кремле заявили о возможном переносе референдума
18 марта 2020, 02:35
«Они поймут и примут, что Крым — это неотъемлемая часть России»
18 марта 2020, 02:35
Путин назвал "нетривиальную проблему" России
18 марта 2020, 09:35
"Особая забота" Путина против "похорон" на Украине: Коронавирус показал отношение политиков к старикам
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 марта 2020, 19:30
«Не мог предотвратить наезд»: водителя, сбившего насмерть кировского «пьяного мальчика», экспертиза считает невиновным
13 марта 2020, 08:35
Отсчет конца Украины, похоже, пошел
15 марта 2020, 08:35
Феноменальный рост: Украина посрамила международное агентство
16 марта 2020, 00:35
"Профессор Вера" после травли Терешковой переключилась на оскорбления и фейки
16 марта 2020, 06:35
Украинский пропагандист: Мы станем первой страной, победившей русских
14 марта 2020, 23:30
«Болезнь имеет четыре очерченных этапа»: пульмонолог о лечении коронавируса
14 марта 2020, 01:35
"Война идёт": Украинский журналист "набросился" на секретаря посольства РФ и получил отпор
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.