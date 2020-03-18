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Онищенко: Хотите навредить экономике России - вводите карантин в Москве
18 марта 2020, 11:35 • 25 • Политика
Как считает депутат Геннадий Онищенко, если мы хотим посильнее навредить экономике России, тогда нужно вводить жёсткий карантин в Москве.
Депутат Государственной Думы России Геннадий Онищенко пока не видит никаких оснований, которые делают необходимым введение полного карантина на территории Москвы. Об этом он заявил Ura.ru.
Ранее ряд СМИ сообщили о том, что уже с 20 марта в столице могут ввести жёсткие карантинные меры и комендантский час. Впрочем, в мэрии все слухи опровергли.
По мнению парламентария, такие жёсткие меры могут навредить российской экономике.
"Если нам хочется побольше навредить нашей экономике, то это надо делать. Других оснований я пока не вижу", - подчеркнул он.
Как сообщает телеканал "360", за последние сутки на территории России число заболевших COVID-2019 возросло до 114 пациентов. Больных нашли в Самарской, Тверской, Калининградской, Московской, Тамбовской Нижегородской, Калужской, Пензенской, Свердловской, Архангельской и Ярославской областях, Москве, Татарстане, Хакасии и Красноярском крае.
Все пациенты изолированы в специальных боксах. Врачи также выявляют круг контактов заболевших.
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