«Оникс» ударил в цель: на Чукотке прошли стрельбы

Кадры пуска сверхзвуковой крылатой ракеты «Оникс», предназначенной для борьбы с кораблями, опубликовал телеканал «Звезда». Стрельбы успешно прошли на Чукотке.

Ракету впервые испытали с помощью берегового комплекса «Бастион» Тихоокеанского флота России.

Сообщается, что полет прошел штатно — ракета успешно поразила мишень, располагавшуюся в 200 км от берега в акватории Чукотского моря. Безопасность учений обеспечивали около десяти боевых кораблей ТОФ и самолеты морской авиации. Техника и военнослужащие были доставлены к месту учений на десантном корабле.

Накануне НСН сообщила, что в России создали крылатую ракету морского базирования «Оникс-М» с максимальной дальностью стрельбы до 800 км. Система управления разработана с учетом повышенной точности поражения морских и наземных целей.

Ракета разработана Российской военно-промышленной корпорацией «НПО машиностроения», рассказали источники в оборонно-промышленном комплексе РФ. Новая ракета защищена от воздействия средств радиоэлектронной борьбы.

Ведущий военный эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров в разговоре с ФАН заявил, что американским военным нечего противопоставить российским гиперзвуковым ракетам — в частности, «Ониксу».

«У американцев нет систем, способных перехватывать российские баллистические ракеты. Если говорить о тактических ракетах морского базирования, то

у нас есть ракеты типа «Оникс», которые способны поражать американские авианосцы. Эти ракеты сверхзвуковые. Если брать российские ракеты типа «Циркон», то у США нет систем, способных их перехватывать, и они еще долго не появятся. Также у нас есть ракеты типа «Кинжал», — сообщил специалист.

«Кинжал» — одна из революционных гиперзвуковых боевых систем, представленных 1 марта 2018 года президентом России Владимиром Путиным в ходе обращения к Федеральному собранию. Президент, среди прочего, рассказал об испытаниях новейшего гиперзвукового ракетного комплекса «Авангард» с планирующим крылатым блоком. Комплекс может двигаться в плотных слоях атмосферы с гиперзвуковой скоростью свыше 20 Махов (около 24,5 тыс. км/ч).

Во время движения к цели «Авангард» осуществляет глубокое — как боковое, так и высотное — маневрирование. Это делает его неуязвимым для систем ПРО и установок противовоздушной обороны, даже эшелонированной.

Презентация оружия Путиным вызывала огромный резонанс в России и мире, и в вооруженных силах США признали, что защиты от гиперзвукового оружия у них на данный момент нет. При этом спустя год, 20 февраля 2019 года, Путин в своем послании сообщил о новейшей гиперзвуковой ракете «Циркон».

«Вот потихонечку будем рассказывать, чего у нас там в загашнике. Так вот, еще об одной перспективной новинке, работа над которой идет успешно, и в запланированные сроки, безусловно, будет завершена, а именно хочу сказать о гиперзвуковой ракете «Циркон», — заявил президент. Путин отметил, что скорость «Циркона» достигает 9 чисел Маха, она способна поражать цели на расстоянии более 1000 км.

Президент добавил, что началось серийное производство гиперзвукового комплекса «Авангард» и шахтного комплекса пятого поколения «Сармат». Путин подчеркнул, что новейший лазерный комплекс «Пересвет» и гиперзвуковой авиационный комплекс «Кинжал» доказали свою эффективность, а межконтинентальная крылатая ядерная ракета неограниченной дальности «Буревестник» и глубоководный беспилотный аппарат «Посейдон» успешно проходят испытания.

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В сентябре Путин заявил, что он предлагал президенту США Дональду Трампу приобрести у России сверхзвуковое оружие.

Впоследствии представитель Вашингтона заявил, что у американских властей нет особых причин рассматривать возможность покупки у России гиперзвукового оружия. Он также подчеркнул, что США обладают преимуществом по сравнению с Россией в сферах разработки и испытаний ракетных технологий.