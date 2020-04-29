Они желают смерти: Общественник раскрыл мотивы организаторов протестов в пандемию

Общественный деятель Эрнест Макаренко в интервью Nation News выразил мнение по поводу обстановки в Северной Осетии, где после незаконной акции заметно ухудшилась ситуация с коронавирусом.

Несоблюдение некоторыми гражданами предписаний властей и режима изоляции спровоцировало резкий всплеск заражаемости коронавирусом. По данным руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, за неделю число случаев COVID-19 увеличилось более чем на треть - на 37%.

Макаренко считает, что призывы к людям принимать участие в несогласованных протестах в период распространения инфекции являются преступлением.

Публичные призывы выходить на митинги несут только преступный умысел. Те, кто делает это сознательно, хотят, чтобы ситуация в стране только ухудшалась, чтобы заразилось и умерло как можно больше людей, - заметил общественный деятель.

По его мнению, такие действия злоумышленников должны строго наказываться, поскольку организаторы подобных мероприятий намеренно ставят под угрозу не только свои жизни, но и жизни многих других людей.