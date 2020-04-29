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Они желают смерти: Общественник раскрыл мотивы организаторов протестов в пандемию
29 апреля 2020, 19:10 • 58 • Политика
Общественник Эрнест Макаренко раскрыл мотивы организаторов незаконных протестов в пандемию. По его мнению, сознательные призывы к гражданам массово выходить на улицы в условиях распространения коронавируса говорят о том, что злоумышленники желают смерти и хотят, чтобы заразилось больше жителей.
Общественный деятель Эрнест Макаренко в интервью Nation News выразил мнение по поводу обстановки в Северной Осетии, где после незаконной акции заметно ухудшилась ситуация с коронавирусом.
Несоблюдение некоторыми гражданами предписаний властей и режима изоляции спровоцировало резкий всплеск заражаемости коронавирусом. По данным руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, за неделю число случаев COVID-19 увеличилось более чем на треть - на 37%.
Макаренко считает, что призывы к людям принимать участие в несогласованных протестах в период распространения инфекции являются преступлением.
По его мнению, такие действия злоумышленников должны строго наказываться, поскольку организаторы подобных мероприятий намеренно ставят под угрозу не только свои жизни, но и жизни многих других людей.
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