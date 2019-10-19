Они же юмористы: Кому в России весело от смертей в Донбассе

Автор:

Кучер Егор

Даже западному обществу уже стало очевидно, что Киев делает на юго-востоке Украины что-то не то. Об этом теперь всё громче говорят и в ОБСЕ, и в европейских столицах. Само существование так называемой формулы Штайнмайера говорит о том, что в Европе копится всё больше претензий к Киеву.

В России же и без международных оценок хорошо знают, как украинские карательные батальоны зачищали население Донбасса в 2014 году и в последующие годы. В России знают о чудом выжившем на Майдане «Беркуте», знают о тысячах погибших людей и покалеченных судьбах семей тех жителей Украины, которые не согласились с оголтелыми националистами, пришедшими завоёвывать их родную землю с запада страны.

Нам кажется, что по этому вопросу в России существует одно большое и светлое чувство – помочь Донбассу, позаботиться о пострадавших, о людях, оставшихся без крова и лишившихся возможности нормально жить дальше. Власти провозглашённых ДНР и ЛНР также делают всё возможное, причём не только непосредственно для людей, но и во внешнеполитическом плане, демонстрируя готовность к разведению сил и отстаивая права населения, которое сегодня продолжает страдать.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Однако и в России сегодня находятся люди, которые беззаботно и неуместно шутят, «троллят» Донбасс и его жителей. Они делают это с телеэкранов и вообще перед достаточно большой аудиторией. Так, например, погибшие от рук украинских силовиков герои Донбасса Арсен Павлов и Михаил Толстых – Моторола и Гиви – вдруг становятся объектами шуток и стёба, что уже вызвало волну возмущения в интернете.

Несмешной StandUp

Антигероями недели по праву стали три человека – юмористы телеканала ТНТ из шоу StandUp Андрей Коняев, Тимур Каргинов и Нурлан Сабуров. Коняев – бывший шеф-редактор отдела «Наука и техника» «Ленты.ру», кандидат физико-математических наук и преподаватель МГУ. Двое других комиков известны прежде всего по своей прямой деятельности. Каргинов ранее был участником команды КВН «Пирамида», а с 2017 года даже является одним из наставников в телепроекте «Открытый микрофон», где выступают начинающие юмористы. Сабуров же стал известен непосредственно благодаря шоу StandUp. Что же сделали эти трое?

В ходе эфира шоу KuJi Podcast на ТНТ они обсуждали тему «Как по-тупому просрать пять миллионов долларов». В принципе, уже сама формулировка вопроса наводит на мысли о не самом высоком культурном уровне беседующих лиц, однако речь не об этом. Все трое в итоге сошлись во мнении, что тратить нужно начинать «круто», а закончить «максимально глупо». Основная идея – вложить в недвижимость четыре миллиона долларов.

И самый тупой поступок: ты же охраняешь свои активы, ты же поднимаешь недвижимость за рубежом – делаешь гражданство ДНР,

– сказал Тимур Каргинов, приводя пример «тупости», на которую можно потратить деньги.

Ему ответил Коняев, заметивший, что не «делаешь» гражданство ДНР, а «покупаешь». Он добавил, что жители ДНР с удовольствием бы его продали.

Фото: Александр Кравченко/ТАСС

Далее участники шоу принялись обсуждать «смешные названия» командиров ДНР. Арсена Павлова Коняев в шутку назвал Сименсом, а перед этим сказал фразу «Моторола – всё», пояснив, что имеет в виду лишь компанию с таким названием. Также прозвучали названия Чунга-Чанга, Бинго-Бонго и Сеньор Помидор. Посмеялись и над позывным Толстых – Гиви. Всё это происходило под дружный хохот аудитории в студии.

Однако если собравшимся в зале зрителям, по-видимому, было бы смешно абсолютно всё, ведь они пришли на юмористическое шоу, где каждая фраза – смешная, то зрители у телеэкранов просто не поняли, почему вдруг объектами шуток стали ополченцы ДНР (причём погибшие), да и весь Донбасс в целом.

Эфир программы жёстко раскритиковал журналист Андрей Медведев, который в своём Telegram-канале написал следующее:

«Но шутники – это ладно, их работа такова – гнусно и неумно шутить. А вот те, кто сидят в зале и ржут? Они ведь ещё хуже. Никто не встал, не крикнул: эй, есть вещи, над которыми люди не имеют права смеяться, если они люди».

В канале «Ополченец» реакция была даже ещё жёстче. Там обратили внимание на то, что Тимур Каргинов – уроженец Северной Осетии, а Нурлан Сабуров – Казахстана.

Что могу сказать на сей счёт? Ну, один из комиков – гражданин Казахстана. Другой – кавказских кровей. Если коротко – они не русские. И как большинству нерусских, им плевать на русских. Вот если бы Тимур Каргинов решил поржать над обстрелами Цхинвала, над гражданством Южной Осетии – это было бы неожиданно. Но он осетин, и ему это не смешно. А мог бы получиться такой весёлый спич про события 08.08.08,

– написал автор канала.

Негатив в адрес участников шоу выразили и простые пользователи Сети. Часть из них в комментариях призвала направить комиков на линию разграничения под Донецком, отметив, что «это было бы действительно смешно». Другие пользователи, например, призвали юмористов не останавливаться на достигнутом и посмеяться над котлами под Дебальцево и Иловайском.

«Ничего необычного. Просто участники KuJi Podcast (это что-то дико модное и юмористическое) сплясали боевой гопак на памяти Гиви и Моторолы. Три <…>, Сабуров, Каргинов и Коняев, не видят ничего зазорного в том, чтобы тупо ржать над теми, кто встал на защиту женщин и детей», – написала в своём твиттере журналист Юлия Витязева.

Неолиберализм и глупость

Напомним, что телеканал ТНТ уже неоднократно оказывался в центре скандала в связи с недопустимыми шутками своих ведущих в эфире. В конце января на руководство телеканала подал у суд внук Героя Советского Союза генерала Дмитрия Карбышева, замученного в немецком плену во время Великой Отечественной войны. Поводом стали издевательства ведущих шоу Comedy Woman над памятью его героического деда.

Примечательно, что тогда над шутками про Карбышева также смеялась и аудитория канала, которая, как выяснилось, не знает о Карбышеве, но почему-то прекрасно информирована о другом генерале – Андрее Власове, который перешёл на сторону нацистской Германии. Сегодняшние молодые люди уверены, что Власов был «героем».

В итоге юмористка ТНТ Наталья Медведева принесла извинения за глумления над смертью генерала Карбышева. При этом она мотивировала свои недопустимые шутки тем, что считала Карбышева вымышленным персонажем.

Этот момент является показательным. Телеканал ТНТ делает ставку на молодёжную аудиторию. В эфире звучало и звучит множество сленга и лексики сниженного стиля, шутки «на грани фола». Да и сама тема, вспомним, «как просрать пять миллионов долларов» – явно не способствует развитию. И ведь долларов, а не рублей.

Однако и такие шутки могут звучать в свободной стране, где официально запрещена цензура. Но когда звучат оскорбления, стёб над погибшими людьми или жертвами конфликтов – это недопустимо не просто с телевизионной, а с человеческой точки зрения, уверены люди, которые возмущены эфиром. Отдельно скажем, что кроме судебных исков ТНТ уже сталкивался с негативными оценками своей деятельности со стороны Совета по печати и массовым коммуникациям и Союза журналистов России. Телеканал, пусть даже развлекательный и рекламный, – это тоже СМИ.

Применительно к последнему скандальному эфиру есть два главных вывода. Первый: участники шоу шутили так не нарочно, а потому что, как и Медведева, просто не знают о Донбассе, жертвах в ДНР и героизме людей, над позывными которых они смеялись. Второй вывод: это делается либо нарочно, либо нет, потому что Донбасс, ДНР, ополченцы – это что-то далёкое, непонятное и неинтересное глянцевой молодёжной аудитории канала. Но так как зрители наверняка что-то слышали о Мотороле, то можно посмеяться над этим прозвищем.

Арсений «Моторола» Павлов (слева) и Михаил «Гиви» Толстых. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress

Остаётся ещё и третий вариант, который говорит о том, что целенаправленное продавливание ценностей, не имеющих ничего общего с историей и правдой, да ещё и заворачивание подобных фраз в красивую обёртку развлекательного шоу, – это политика телеканала. Либерального неполитического развлекательного канала, который говорит на «ты» с молодыми людьми.

Вместо шуток о Мотороле и ДНР аудитории следовало бы показать, например, с чем столкнулась жительница Горловки Анна Тув, у которой Царьград брал интервью в марте этого года. В мае 2015 года в её дом попал украинский артиллерийский снаряд, убивший её мужа и 11-летнюю дочь. Сама Анна выжила, но лишилась левой руки. Двухлетний сын Анны стал инвалидом, а новорождённая дочь получила осколочные ранения.

В середине ноября 2017 года Анна Тув выступила в женевском Дворце Наций на сессии Совета по правам человека в ООН, где рассказала все ужасы того дня. Зал слушал женщину молча, а после никто не стал задавать вопросов, потому что присутствовавшие были шокированы.

После гибели мужа и дочери она переехала в Россию, сейчас живёт в Подмосковье и работает в Международном благотворительном фонде, помогающем детям-инвалидам. С октября 2018 года Анна Тув – гражданка России. Женщина также сотрудничает с общественными движениями Новороссии. После того как Анна оправилась от шока, она стала бороться за правду – ездила в Европу и рассказывала о бесчеловечных обстрелах Донбасса.

Судьба Анны Тув – не единственный пример того, к чему привела силовая операция Киева в Донбассе. Анна выжила, а вот её супруг – нет. Как не выжили многие на востоке Украины. Мы не будем спорить, что истории этих людей – это не предмет для эфира развлекательного ультрамолодёжного и либерального канала ТНТ. Просто потому, что всё это вызывает слёзы, а не смех.

Однако правда состоит также в том, что Гиви и Моторола – защитники таких людей в Донбассе. Если бы не действия этих командиров, которым удалось остановить продвижение оголтелых добровольческих нацистских батальонов со свастиками на флагах и именами Бандеры и Шухевича в кричалках, то неизвестно, выжила бы вообще Анна Тув или кто-то из её детей.

Фото: Sadak Souici/ Globallookpress

Именно поэтому то, что делают ведущие и участники шоу на ТНТ, – это откровенно западная, антироссийская и антирусская риторика. Она в идеале может иметь только одну цель – превратить образ героев в нечто, о чём можно шутить и что можно «троллить», обесценив этот образ. Да, можно сказать, что и либеральному обществу сегодня в целом свойственен некий интеллектуальный кризис, потому что безграничная свобода индивидуума с его правами на что угодно вплоть до публичного обнажения, в принципе, не предполагает вмешательства в эту жизнь правил, законов и ответственности за такие поступки. Россия же – демократическая страна без цензуры. Поэтому у нас есть ТНТ и вообще телеканалы, газеты и журналы любой направленности.

В то же время всем тем, кто позиционирует себя как открытых, модных, современных людей, следовало бы помнить, что свобода начинается не со вседозволенности, а там, где проявления этой свободы не нарушают чужих границ, не оскорбляют чувств верующих, памяти погибших и боровшихся за правду. А если такое делается сознательно, то речь идёт о провокации. Со всеми соответствующими выводами.