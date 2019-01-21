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Они зашли слишком далеко в разрушении Договора о РСМД

21 января 2019, 01:54  •  75 • Война
США нацелились на достижение стратегического преимущества над Россией
Датой выхода США из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) станет 2 февраля 2019 г., заявила на днях заместитель госсекретаря США Андреа Томпсон. В Вашингтоне представляют дело так, будто ДРСМД не соблюдается Россией; Соединённые Штаты же, по словам их посла в РФ Джона Хантсмана, «зашли далеко, чтобы сохранить договор».
Что американцы зашли далеко, это верно, однако не с целью сохранить договор, а с целью разрушить его. Установленные ограничения (не производить, не испытывать и не развёртывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней – 1-5,5 тыс. км и меньшей – 0,5-1 тыс. км дальности) давно мешают Пентагону достигнуть стратегического преимущества над Россией.
На этом снова сконцентрировал внимание 18 января заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в ходе брифингов для аккредитованных в России глав дипломатических миссий и сотрудников 39 посольств, а также Постоянного представительства Евросоюза по тематике российско-американского Договора о РСМД.
Общеизвестно, что в начале декабря 2018 г., выполняя указание Дональда Трампа, госсекретарь США Майкл Помпео предъявил России ультиматум: если Россия за 60 дней не откажется от нарушений договора (таковыми объявлена разработка Россией ракеты 9М729 [SSC-8], дальность которой, как считают США, нарушает положения ДРСМД), Вашингтон будет считать себя свободным от договорных обязательств. С. Рябков указал не только на необоснованность американских претензий к России, но и на неприемлемость языка ультиматумов, которым США пытаются прикрыть собственное нарушение договора и линию на его окончательный слом.
Счёт, который Россия предъявляет Соединённым Штатам в связи с нарушением ими Договора о РСМД, включает три позиции: размещение в Европе пусковых установок противоракет (Мк 41), в которых ракеты-перехватчики могут быть в считаные часы заменены на крылатые ракеты «Томагавк» дальностью полёта почти до 2,5 тыс. км; использование ракет-мишеней, сходных по характеристикам с ракетами средней и меньшей дальности наземного базирования; производство и применение ударных беспилотников.
С. Рябков обратил также внимание дипломатов на то, что американцы отвергли российское предложение о взаимной транспарентности для снятия имеющихся озабоченностей. Такую позицию обычно называют уходом в «глухую несознанку». Андреа Томпсон 18 января в интервью «Коммерсанту» заявила: «Мяч сейчас на стороне России», утверждая, что только от российской стороны зависит, будут ли США и дальше выполнять взятые на себя обязательства.
На вопрос, какие меры транспарентности с российской стороны устроили бы Соединённые Штаты, госпожа Томпсон ответила категорично: «…русские и сами прекрасно знают, что они должны сделать, чтобы устранить допущенные ими нарушения договора: они должны уничтожить ракету [выделено нами. – Ю.Р.]». Это всё тот же язык ультиматумов – язык неприемлемый в принципе.
На вопрос журналистки, почему США не готовы обсуждать претензии России относительно нарушений ДРСМД Соединёнными Штатами, Андреа Томпсон ответила обезоруживающе лаконично: «Все наши системы полностью соответствуют нашим международным обязательствам и никоим образом не нарушают Договор о РСМД. Это признают и партнёры США по НАТО».
Война из-за газа: в Киеве гадают, когда же Россия нападет
Отсылка к «партнёрам США по НАТО» умиляет: ведь рискуют именно европейцы, а не США: именно на головы европейцев упадут ракеты средней и меньшей дальности в случае их боевого применения (дальность полёта этих ракет исключает их применение по Американскому континенту).
О том же сказал недавно и Сергей Лавров: «Если европейские министры обеспокоены судьбой этого договора, – отметил он, проводя 7 декабря пресс-конференцию по итогам заседания СМИД ОБСЕ в Милане, – то они должны воздействовать на своего союзника США и убедить его сесть за стол переговоров и начать разговаривать предметно, а не голословно обвинять нас через океан».
США объясняют свои действия по разрушению ДРСМД заботой о европейских союзниках, но руководствуются они стремлением получить свободу рук в развёртывании собственных ракетных систем. Это стало очевидно, когда на базах в Девеселу (Румыния) и Редзиково (Польша) американцы разместили пусковые установки противоракет Mk41. Чтобы «легализовать» эти установки, в адрес России и выдвинуты обвинения в «отказе» от ДРСМД.
США стремятся развязать себе руки не только на Западе, но и на Востоке. Крылатые или баллистические ракеты наземного базирования им нужны для предотвращения возможных ударов по их союзникам – Японии, Южной Корее и Тайваню со стороны Китая, который в производстве таких ракет никакими договорами не ограничен. Кстати, это оружие производит не только Китай – его делают не менее десятка стран. Только Россия и Соединённые Штаты в двустороннем порядке сами себя ограничили. Теперь, посчитали американцы, международная ситуация настолько поменялась, что такое оружие должны иметь и они.
А судьи кто? De Personis международных судебных органов
Судя по заявлению А. Томпсон, мосты сожжены: судьба ДРСМД американцев больше не интересует. Однако и они, со своей стороны, должны отдавать себе отчёт в том, что Россия выступает против расторжения договора не из страха перед Америкой, а рассматривая договор как один из краеугольных камней системы международной безопасности. Здесь всё просто: если Вашингтон порвёт с договором, российский ответ будет адекватным.
5 декабря 2018 года президент России Владимир Путин, комментируя ультиматум по поводу «60 дней» Майка Помпео, привлёк внимание к тому, что «заявление господина Помпео несколько запоздало: сначала все-таки американская сторона заявила, что она намерена выйти из договора о ракетах средней и меньшей дальности, а потом начали искать обоснования, почему они должны это сделать».
«Какой ответ с нашей стороны? Простой: мы тогда тоже будем это делать», – сказал российский президент. Хотя до 2 февраля ещё есть время, чтобы администрация США взвесила все последствия предпринимаемого ею шага.
Юрий РУБЦОВ

Фонд Стратегической Культуры

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