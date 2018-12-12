«Они запугивают, угрожают»: в Таиланде по запросу Камбоджи задержан активист, помогавший снимать фильм RTД

Рата Ротти Мони, помогавший снимать документальный фильм RTД «Моя мама меня продала», задержан в Таиланде по запросу властей Камбоджи, сообщила RT его жена Лонг Кимхеанг. Картина рассказывает о камбоджийских девушках, которых принуждают к занятиям проституцией близкие люди. В полиции Камбоджи считают рассказы героинь фильма выдуманными, а помощника документалистов — причастным к созданию якобы постановочной ленты. По словам Лонг Кимхеанг, показания против её мужа могли быть получены с помощью угроз и подкупа.

В Таиланде по запросу властей Камбоджи задержан фиксер Рата Ротти Мони, который помогал документалистам RT во время съёмок фильма «Моя мама меня продала». Местные власти намерены депортировать мужчину, рассказала в беседе с RT его жена Лонг Кимхеанг.

«При аресте они сказали Мони, что разыскивают его уже десять дней… Они сказали, что его задерживают по обвинению правительства Камбоджи в том, что он спродюсировал фильм, в котором рассказывается неправда, — о том, как мать продала свою дочь», — заявила женщина.

Фильм RTД посвящён ситуации в Камбодже, где некоторые родители заставляют детей заниматься проституцией, чтобы содержать семью. Героини документальной картины — три камбоджийские девушки, которых близкие люди принудили торговать собой. В двух случаях это были матери, неспособные обеспечивать семью.

Как рассказала Лонг Кимхеанг, мать и дочь, чьи имена неизвестны, заявили камбоджийской полиции, что фильм якобы был постановочным. По её словам, показания были получены нечестным путём.

«Им заплатили за показания. Девушка сказала, что Мони просил её играть на камеру, что всё это было постановкой», — сообщила RT жена задержанного.

В полиции Камбоджи действительно считают фильм постановочным, отметил пресс-секретарь камбоджийской полиции Чзай Ким Хоун. В то же время он не пояснил, откуда получены такие сведения.

«Документальный фильм — выдуманная история, которая разрушает культуру и репутацию Камбоджи», — цитирует представителя полиции Reuters.

При этом RT подчёркивает, что телеканал никогда не платит героям своих документальных фильмов.

«Мы делаем всё, чтобы разрешить ситуацию, в том числе по дипломатическим каналам», — говорится в заявлении RT.

По словам Лонг Кимхеанг, в полиции не пытаются установить истину и угрожают её мужу.

«Нельзя просто так сделать, чтобы полиция арестовала свидетелей и устроила допрос, — подчеркнула она. — Таким способом нельзя установить, что правда, а что нет. Если они хотят узнать, правда ли рассказывается в репортаже, нужно для этого использовать другие способы — а не устраивать свидетелям допросы в полиции и брать под арест моего мужа… Они запугивают, угрожают».

Лонг Кимхеанг считает, что её мужа, вероятнее всего, депортируют из Таиланда в Камбоджу.

«Наверное, они вышлют Мони в Камбоджу. Я думаю, будет так. И в Камбодже моего мужа тоже арестует полиция, и, возможно, его посадят в тюрьму», — сказала она.

По данным некоммерческой организации Walk Free, опубликованным в июне 2018 года, страна входит в десятку стран по количеству людей, принуждаемых к подневольному труду. Отдельно в докладе отмечается распространённость сексуального рабства.

По информации Международного чрезвычайного детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), треть всех занятых в секс-индустрии Камбоджи — несовершеннолетние.