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Они забыли о "Мертвой руке" и "обезглавливающем ударе"? Москва способна ответить на ядерную подготовку США в ЕС

14 мая 2019, 11:39  •  190 • Политика
Размещая на территории Европы ядерное оружие, США, по сути, готовятся к его применению с разрешения самих этих неядерных государств, заявил директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков. Но, по всей видимости, США забыли о последнем рубеже российский защиты - так называемой "Мертвой руке", способной нанести "обезглавливающий удар".
Директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что размещение американскими властями ядерного вооружения в Европе является подготовкой к его применению. Тем самым европейские страны позволяют Штатам ставить себя, по сути, на грань ядерной катастрофы и самоуничтожения.
Что еще следует из данного заявления? По меньшей мере то, что США пытаются спровоцировать новую гонку вооружений. Понимая, что в ближайшие годы превзойти российские разработки не удастся, США блефуют. По всей видимости, надеются на необдуманные шаги России, в том числе связанные с наращиванием военных трат. Однако эксперты полагают, что у Москвы и так есть все необходимое для отражения самых серьезных атак, в том числе ядерных. Другой вопрос, что такая война приведет к гибели цивилизации. Поэтому оружие и становится инструментом равновесия - до тех пор, пока стороны понимают опасность происходящего.
Среди российских гарантов безопасности система "Периметр", которую активно обсуждали в прошлом году с подачи западных источников. О преимуществах системы в беседе с Царьградом говорил главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. На Западе "Периметр" называют "Мертвой рукой", и это "последний рубеж ответного удара" России, который обнуляет шансы США на победу в случае так называемого превентивного удара по нашей стране.
Система "Периметр" сработает эффективно в случае удара, даже если все представители Вооруженных сил России выйдут в отпуск, пояснил Мураховский.
"Она сделана на тот очень маловероятный, практически невероятный случай, если мы, имею в виду все системы обороны Российской Федерации, проспали нанесение по России ядерных ударов, ядерные боеголовки прилетели на нашу территорию, произошел их подрыв, - пояснил эксперт. - Это так называемый "обезглавливающий удар" по терминологии американцев".
Сама российская система "Мертвая рука" известна, по словам собеседника Царьграда, уже давно, поскольку разработана и поставлена на боевое дежурство еще в советское время, а после прошла модернизацию.
"Она представляет собой систему автоматического оповещения и выдачи команд на запуск стратегических ядерных средств в том случае, если по территории России нанесен ядерный удар, - описывает принцип работы защитного механизма Мураховский. - Она объединяет систему датчиков, которые фиксируют физические константы, параметры, характерные только для ядерных взрывов. И после обработки специальной вычислительной системы и верификации этих данных дает команду на запуск специальных ракет".
Эксперт поясняет, что у самих ракет нет никаких боевых частей - только аппаратура, "которая передает сигналы боевого управления и коды на запуск стратегических ядерных средств России".
После этого по территории противника запускаются все оставшиеся стратегические ядерные средства нашей страны. И в этом случае стране-агрессору грозит полное уничтожение. Так что никто победу праздновать не будет. И в данном случае мы возвращаемся к известной цитате президента России Владимира Путина, где "мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут".

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