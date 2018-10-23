Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Директор ЦРУ лично расследует убийство Хашкаджи в Турции
Порошенко пообещал не допустить снижения тарифов на газ для населения Украины
Шантаж по-американски: Германия согласилась закупать газ у США
Трамп признался: «Я националист»
Главная / Политика

«Они вводят дурацкие законы, мы вынуждены отвечать»: Лоза потребовал санкций против артистов с Украины

23 октября 2018, 03:39  •  425 • Политика
Певец Юрий Лоза считает, что украинским музыкантам должен быть запрещен въезд в Россию по аналогии с тем, как сама Украина запрещает выступления российских исполнителей.
Певец Юрий Лоза предположил, что в скором времени украинским артистам может быть запрещен въезд и выступления на территории России. Таким образом музыкант прокомментировал указ о санкциях, подписанный в этот понедельник президентом России Владимиром Путиным.
В настоящее время сам Лоза является персоной нон грата на Украине из-за выступлений в Крыму. Аналогичным образом выступления на Украине запрещены целому ряду видных украинских артистов.
Лоза считает подобные действия украинских чиновников совершенно хамскими. Все же в данном случае речь идет не о политиках, а именно о деятелях искусства. Москве, уверен он, уже давно пора обратить внимание на то, что «происходит у нее под носом», и предпринять соответствующие зеркальные меры.
Это было бы только логично и естественно, считает Лоза. «Если они вводят какие-то дурацкие законы, мы вынуждены отвечать. А если мы не будем этого делать, они на голову сядут. Поймут, что мы съели одно, другое, третье - и не подавились, и продолжат свои глупости», - заявил исполнитель в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

425
Источник
Похожие новости
23 октября 2018, 03:39
Соцсети вспомнили беспардонное разграбление Ливии и Ирака солдатами США
23 октября 2018, 06:54
Директор ЦРУ лично расследует убийство Хашкаджи в Турции
23 октября 2018, 03:39
«Будет много дипломатии»: Советник главы США «разоткровенничался» в эфире либеральной радиостанции

23 октября 2018, 10:09
Трамп признался: «Я националист»
23 октября 2018, 10:09
«Под ударом не только Украина»: Президент Польши разглядел в «Северном потоке - 2» опасность для Словакии
22 октября 2018, 21:09
«Нас не коснется»: В Польше забыли о русских ракетах, радуясь выходу США из РСМД
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
23 октября 2018, 00:24
Воздушный разведчик США оценил вооружение Крыма с Черного моря
23 октября 2018, 03:40
Свидомые облили ненавистью сбежавшую в Киев российскую либералку (Руслан Осташко)
23 октября 2018, 03:39
Украину лишат шампанского и коньяка по требованию Франции
23 октября 2018, 06:54
«Даже не думайте об этом»: Вашингтон боится, как бы Россия не прорвала «нефтяную блок...
23 октября 2018, 10:09
«Всем стало страшно?» - Армен Гаспарян о «мощном ударе», который Киев нанес по России
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
18 октября 2018, 13:09
Массовое убийство в Керчи: правда и ложь
17 октября 2018, 04:39
Порошенко врал: В НАТО после крушения Су-27 открестились от «Чистого неба» Украины
22 октября 2018, 01:39
Мощный комплекс ВСУ: чем «Ольха» превосходит «Смерч»
21 октября 2018, 22:24
Минобороны России начало подготовку офицеров военного времени
22 октября 2018, 01:39
Шойгу слово держит: Израиль пытается найти новый подход к системам ПВО в Сирии
17 октября 2018, 04:39
Путин отобрал у Лукашенко возможность продавать нефть Украине (Руслан Осташко)
17 октября 2018, 11:09
«Каспийский монстр» снова пугает НАТО: В России испытывают легендарный экранолет
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.