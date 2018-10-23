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«Они вводят дурацкие законы, мы вынуждены отвечать»: Лоза потребовал санкций против артистов с Украины
23 октября 2018, 03:39 • 425 • Политика
Певец Юрий Лоза считает, что украинским музыкантам должен быть запрещен въезд в Россию по аналогии с тем, как сама Украина запрещает выступления российских исполнителей.
Певец Юрий Лоза предположил, что в скором времени украинским артистам может быть запрещен въезд и выступления на территории России. Таким образом музыкант прокомментировал указ о санкциях, подписанный в этот понедельник президентом России Владимиром Путиным.
В настоящее время сам Лоза является персоной нон грата на Украине из-за выступлений в Крыму. Аналогичным образом выступления на Украине запрещены целому ряду видных украинских артистов.
Лоза считает подобные действия украинских чиновников совершенно хамскими. Все же в данном случае речь идет не о политиках, а именно о деятелях искусства. Москве, уверен он, уже давно пора обратить внимание на то, что «происходит у нее под носом», и предпринять соответствующие зеркальные меры.
Это было бы только логично и естественно, считает Лоза. «Если они вводят какие-то дурацкие законы, мы вынуждены отвечать. А если мы не будем этого делать, они на голову сядут. Поймут, что мы съели одно, другое, третье - и не подавились, и продолжат свои глупости», - заявил исполнитель в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.
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