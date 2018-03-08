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«Они все хотят быть похожими на Рейгана»: попытается ли Трамп возродить стратегию «звёздных войн»
08 марта 2018, 19:09 • 86 • В мире
8 марта 1983 года президент США Рональд Рейган, выступая на национальном съезде евангелистов, назвал Советский Союз «империей зла» и призвал добиваться мира «посредством силы». Через несколько недель он высказал идею создания Стратегической оборонной инициативы — глобальной системы ПРО, которая бы обесценила советский ядерный щит. Сейчас наследие Рейгана возрождает администрация Дональда Трампа. Пойдут ли американские власти на повторение космической инициативы, выяснял RT.
© defenceforumindia.com
«Быть похожим на фюрера»
35 лет назад Рональд Рейган назвал Советский Союз «империей зла». 8 марта 1983 года, выступая на национальном съезде евангелистов во Флориде, американский лидер использовал это выражение для того, чтобы отвергнуть любые попытки уравнять ответственность СССР и США за развёртывание гонки вооружений. В начале 1980-х годов в Соединённых Штатах шла активная общенациональная кампания за приостановку наращивания ядерного потенциала.
«В своих обсуждениях предложений о замораживании ядерного вооружения я настоятельно прошу вас избегать соблазна гордыни, соблазна необдуманно объявить себя превыше всего и навесить ярлык виновности в равной степени на обе стороны, игнорируя исторические факты и агрессивные порывы империи зла», — заявил Рейган.
По словам американского президента, «назвать гонку вооружений гигантским взаимонепониманием» означало «устраниться от борьбы между справедливостью и несправедливостью, между добром и злом».
«Истина в том, что замораживание сегодня было бы очень опасным обманом, так как это лишь иллюзия мира. Реальность такова, что мы должны обрести мир посредством силы», — отметил Рейган.
По прошествии 35 лет президент США Дональд Трамп почти дословно повторил знаменитое выражение Рейгана о мире, которого можно достичь только путём максимального усиления Соединённых Штатов. «Стратегия национальной безопасности моей администрации предлагает стратегическое видение того, как защитить американский народ и сохранить наш образ жизни, способствовать процветанию, сохранить мир посредством силы и расширить американское влияние в мире», — говорится в опубликованной в декабре 2017 года новой Стратегии нацбезопасности США.
По словам эксперта, администрация Трампа стремится повторить головокружительный успех 40-го американского президента, который пришёл к власти в не самые простые времена, но сумел добиться и экономического процветания, и коренного перелома в холодной войне, и укрепления американской позиции в мире.
«Безумные схемы»
В последние два месяца среди поклонников Рейгана наметилась новая тенденция — попытка возродить один из самых противоречивых его проектов — Стратегическую оборонную инициативу (СОИ). После того, как сенатор-демократ Тед Кеннеди назвал идеи президента «безумными схемами из «Звёздных войн», этот ярлык намертво прикрепился к СОИ.
Проект по созданию стратегической системы противоракетной обороны, способной защитить США от ядерного удара со стороны СССР, который позже получил название Стратегическая оборонная инициатива (СОИ), был анонсирован Рейганом в обращении к нации 23 марта 1983 года.
Наибольшее внимание общественности в США и за их пределами привлекли идеи размещения на околоземной орбите различных видов вооружений, основанных на новых физических принципах. Это могли быть, например, лазеры с ядерной накачкой (программа «Экскалибур»), химические лазеры, орбитальные зеркала, которые бы перенаправляли на ракеты противника лазерные лучи, посылаемые с земли, и «пучковое оружие», которое бы поражало ракеты противника потоком нейтральных частиц, летящих почти со скоростью света.
Среди других предложений — уничтожение ракет «атомной картечью»: предлагалось использовать энергию ядерного взрыва для разгона снарядов (программа «Прометей»), — размещение в космосе боевых ракетных станций и рельсотронов, а также миниатюрных спутников, которые бы поражали ракеты при столкновении (проект «Блестящая галька»).
Кроме того, в рамках СОИ предполагалось использовать большую группировку сенсорных спутников. Они должны были быстро и точно засечь начало ядерной атаки. Планировалось развивать и традиционные системы ПРО на основании ракет-перехватчиков наземного и морского базирования.
Те виды оружия, которые предполагали использование энергии ядерного взрыва в космическом пространстве, нарушали подписанный США договор 1967 года об открытом космосе, в котором прямо запрещалось размещать в космическом пространстве любые виды оружия массового уничтожения. Ещё один документ, который нарушала СОИ, — советско-американский Договор об ограничении систем противоракетной обороны 1972 года.
«На самом деле по большей части это был блеф, — отметил в интервью RT военный эксперт, коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. — Однако какие-то разработки велись. В частности, они серьёзно изучали возможность выведения в космос лазерного оружия и оценивали его эффективность».
Наследие СОИ
В 1987 году Американское физическое общество опубликовало доклад, в котором оценило перспективы СОИ. Вердикт был неутешителен: для решения фундаментальных проблем, возникших при разработке новых видов вооружений, требовались десятилетия.
Однако занимавшаяся СОИ Организация по стратегической оборонной инициативе продолжила своё существование и успешно пережила Советский Союз, от ракет которого должна была защищать американцев. В 1993 году при президенте Билле Клинтоне она была переименована в Организацию по обороне от баллистических ракет, а в 2002 году на базе последней было создано существующее до сих пор Агентство по противоракетной обороне.
После того, как США вышли из договора по ПРО 1972 года и начали создание глобальной системы противоракетной обороны, наработки СОИ пришлись весьма кстати. Так, технологии, применявшиеся для разработки ракет-перехватчиков ERIS в 1980-х годах, использовались при создании комплекса ПРО THAAD иназемной системы противоракетной обороны на маршевом участке полёта (GMD), противоракеты которой сейчас развёрнуты на Аляске и в Калифорнии.
В свою очередь, система спутников слежения Brilliant Eyes вошла в состав развёрнутой в начале 2000-х годов системы раннего обнаружения пусков баллистических ракет SBIRS.
В конце февраля 2018 года сенатор Тед Круз обратился с письмом к министру обороны США Джеймсу Мэттису. В нём законодатель призвал внести в готовящийся Обзор противоракетной обороны документ, раскрывающий цели и задачи Вооружённых сил США в этой области — создание космического компонента ПРО. Особое внимание, по мнению Круза, надо уделить борьбе с гиперзвуковым оружием России и Китая.
«Последние инвестиции России и Китая в ракетные технологии, такие как гиперзвуковое оружие, которое не охватывается нашей существующей архитектурой противоракетной обороны, подчёркивают значение её элементов, размещаемых в космосе», — говорится в письме.
Публикация Обзора противоракетной обороны запланирована на конец марта 2018 года. Как сообщают американские СМИ, вероятно, в неё внесут призыв к обороне от России и КНР.
«Для борьбы с угрозой гиперзвукового оружия могут быть разработаны системы, базирующиеся в космосе», — прокомментировал для издания Newsmax выступление президента России 1 марта 2018 года один из главных создателей СОИ в 1980-х годах Генри Ф. Купер.
28 февраля 2018 года начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Гольдфейн призвал американцев готовиться к войнам в космическом пространстве.
«Я считаю, что мы будем наносить удары из космоса через несколько лет. И мы (ВВС США. — RT) — войска, которые должны руководить совместными боевыми действиями на этой новой оспариваемой территории. Это то, чего требует страна», — заявил высокопоставленный военный.
Реакция на речь Путина
В законе об оборонном бюджете США на 2018 год среди задач Агентства по противоракетной обороне числится разработка базирующейся в космосе системы по перехвату баллистических ракет. В конце 2019 года директор агентства должен представить конгрессу план создания такой системы. В 2022 году, если технологии будут позволять, США должны приступить к её первым испытаниям.
«Когда были первые реакции на выступление нашего президента, то один из генералов Пентагона просил денег на спутниковую систему наблюдения — это элементы спутникового радиомониторинга, которые будут определять старты не только баллистических ракет, но и гиперзвуковых систем», — отмечает Алексей Леонков. По его словам, пока речь идёт только о таком расширении космической составляющей американской ПРО, которое предусматривает увеличение количества спутников и инвестиции в развитие орбитальных систем слежения. Однако в будущем американцы могут вернуться к концепциям СОИ.
«Возможно, они проведут научно-исследовательскую работу и определят вероятность поражения таких систем из космоса», — говорит Леонков. Эксперт отмечает, что представленный президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию 1 марта 2018 года гиперзвуковой комплекс «Авангард» часть своего пути преодолевает в космосе, но в то же время может маневрировать.
Среди других возможных ответов американцев на развитие российских вооружений — создание собственных гиперзвуковых комплексов (X-51 Waverider), увеличение морской группировки ПРО — эсминцев с противоракетами, ставка на рельсотроны как оружие, позволяющее разогнать снаряд до гиперзвуковой скорости — до 6 чисел Маха.
Однако и этого будет недостаточно для борьбы с российскими гиперзвуковыми системами. «Такое оружие должно обладать скоростями в полтора-два раза больше, чем скорость цели. Если мы говорим о комплексе «Авангард», то его должна догонять противоракета со скоростью свыше 30 чисел Маха. А у американцев таких устройств нет, — отмечает Алексей Леонков. — И даже если Вашингтон вложится в создание такой системы, то под большим вопросом окажется его возможность маневрировать на орбите — наиболее уязвимом участке полёта «Авангарда».
Оружие дипломатии
Ещё один аспект СОИ, о котором сейчас говорят его сторонники, — это то, что проект оказался эффективным средством давления на СССР в 1980-е годы. Генри Купер, который в 1980-х был членом команды дипломатов, ведущих переговоры с Советским Союзом, утверждает, что именно СОИ заставило СССР при Горбачёве согласиться на сокращение вооружений.
В частности, СССР и США уже в 1987 году подписали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а в 1991-м заключили Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений.
«Американцам удалось убедить Москву пойти на серьёзные уступки, особенно при Горбачёве, когда Москва обменивала несуществующий американский противоракетный щит на вполне существующие советские системы вооружений», — отмечает Владимир Батюк.
По словам эксперта, «иррациональный страх советских руководителей перед американской СОИ на сто процентов помог американской дипломатии».
Опубликованный в феврале 2018 года Обзор ядерного потенциала США положительно оценивает итоги политики достижения мира посредством силы в начале 1980-х и призывает использовать эти наработки для давления на Россию и сейчас. Однако, по мнению эксперта, повторение успеха, которого смог добиться Рейган, маловероятно.
«Сейчас несколько иная обстановка в мире, — поясняет эксперт. — Тогда в центре диалога между СССР и США были реальные проблемы международной безопасности и стороны выдвигали друг другу реализуемые запросы. Сейчас же иная политическая и идеологическая обстановка. Основная претензия — это не то, что русские развернули какое-то оружие, а то, что русские хакеры якобы что-то взломали. Поэтому линейного повтора я бы не ожидал».
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