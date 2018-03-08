«Они все хотят быть похожими на Рейгана»: попытается ли Трамп возродить стратегию «звёздных войн»

8 марта 1983 года президент США Рональд Рейган, выступая на национальном съезде евангелистов, назвал Советский Союз «империей зла» и призвал добиваться мира «посредством силы». Через несколько недель он высказал идею создания Стратегической оборонной инициативы — глобальной системы ПРО, которая бы обесценила советский ядерный щит. Сейчас наследие Рейгана возрождает администрация Дональда Трампа. Пойдут ли американские власти на повторение космической инициативы, выяснял RT.

«Быть похожим на фюрера»

35 лет назад Рональд Рейган назвал Советский Союз «империей зла». 8 марта 1983 года, выступая на национальном съезде евангелистов во Флориде, американский лидер использовал это выражение для того, чтобы отвергнуть любые попытки уравнять ответственность СССР и США за развёртывание гонки вооружений. В начале 1980-х годов в Соединённых Штатах шла активная общенациональная кампания за приостановку наращивания ядерного потенциала.

«В своих обсуждениях предложений о замораживании ядерного вооружения я настоятельно прошу вас избегать соблазна гордыни, соблазна необдуманно объявить себя превыше всего и навесить ярлык виновности в равной степени на обе стороны, игнорируя исторические факты и агрессивные порывы империи зла», — заявил Рейган.

По словам американского президента, «назвать гонку вооружений гигантским взаимонепониманием» означало «устраниться от борьбы между справедливостью и несправедливостью, между добром и злом».

«Истина в том, что замораживание сегодня было бы очень опасным обманом, так как это лишь иллюзия мира. Реальность такова, что мы должны обрести мир посредством силы», — отметил Рейган.

Reuters

По прошествии 35 лет президент США Дональд Трамп почти дословно повторил знаменитое выражение Рейгана о мире, которого можно достичь только путём максимального усиления Соединённых Штатов. «Стратегия национальной безопасности моей администрации предлагает стратегическое видение того, как защитить американский народ и сохранить наш образ жизни, способствовать процветанию, сохранить мир посредством силы и расширить американское влияние в мире», — говорится в опубликованной в декабре 2017 года новой Стратегии нацбезопасности США.

«Это сходство не случайно, — отметил в интервью RT старший научный сотрудник Института США и Канады Владимир Батюк. — В одном из советских фильмов разведчик, глядя на нацистскую верхушку, произносит: «Они все хотят быть похожими на фюрера». То же самое можно сказать о нынешних лидерах Республиканской партии. Они все хотят быть похожими на Рейгана».

По словам эксперта, администрация Трампа стремится повторить головокружительный успех 40-го американского президента, который пришёл к власти в не самые простые времена, но сумел добиться и экономического процветания, и коренного перелома в холодной войне, и укрепления американской позиции в мире.

«Безумные схемы»

В последние два месяца среди поклонников Рейгана наметилась новая тенденция — попытка возродить один из самых противоречивых его проектов — Стратегическую оборонную инициативу (СОИ). После того, как сенатор-демократ Тед Кеннеди назвал идеи президента «безумными схемами из «Звёздных войн», этот ярлык намертво прикрепился к СОИ.

Путин одобрил выдачу зарплат для работающих за границей в валюте «России, Китаю и Северной Корее будет не до смеха от «звёздных войн», — пишет колумнист газеты The Hill Питер Винсент Прай. — Если подготовленный при Трампе обзор противоракетной обороны будет соответствовать этим предложениям, идеи Рональда Рейгана о замене безумной доктрины «гарантированного взаимного уничтожения» гуманными «звёздными войнами» будут реализованы, как и его наследие «мира посредством силы».

Проект по созданию стратегической системы противоракетной обороны, способной защитить США от ядерного удара со стороны СССР, который позже получил название Стратегическая оборонная инициатива (СОИ), был анонсирован Рейганом в обращении к нации 23 марта 1983 года.

globallookpress.com

© Brian F. Alpert

Наибольшее внимание общественности в США и за их пределами привлекли идеи размещения на околоземной орбите различных видов вооружений, основанных на новых физических принципах. Это могли быть, например, лазеры с ядерной накачкой (программа «Экскалибур»), химические лазеры, орбитальные зеркала, которые бы перенаправляли на ракеты противника лазерные лучи, посылаемые с земли, и «пучковое оружие», которое бы поражало ракеты противника потоком нейтральных частиц, летящих почти со скоростью света.

Среди других предложений — уничтожение ракет «атомной картечью»: предлагалось использовать энергию ядерного взрыва для разгона снарядов (программа «Прометей»), — размещение в космосе боевых ракетных станций и рельсотронов, а также миниатюрных спутников, которые бы поражали ракеты при столкновении (проект «Блестящая галька»).

Кроме того, в рамках СОИ предполагалось использовать большую группировку сенсорных спутников. Они должны были быстро и точно засечь начало ядерной атаки. Планировалось развивать и традиционные системы ПРО на основании ракет-перехватчиков наземного и морского базирования.

Те виды оружия, которые предполагали использование энергии ядерного взрыва в космическом пространстве, нарушали подписанный США договор 1967 года об открытом космосе, в котором прямо запрещалось размещать в космическом пространстве любые виды оружия массового уничтожения. Ещё один документ, который нарушала СОИ, — советско-американский Договор об ограничении систем противоракетной обороны 1972 года.

«На самом деле по большей части это был блеф, — отметил в интервью RT военный эксперт, коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. — Однако какие-то разработки велись. В частности, они серьёзно изучали возможность выведения в космос лазерного оружия и оценивали его эффективность».

Наследие СОИ

В 1987 году Американское физическое общество опубликовало доклад, в котором оценило перспективы СОИ. Вердикт был неутешителен: для решения фундаментальных проблем, возникших при разработке новых видов вооружений, требовались десятилетия.

Однако занимавшаяся СОИ Организация по стратегической оборонной инициативе продолжила своё существование и успешно пережила Советский Союз, от ракет которого должна была защищать американцев. В 1993 году при президенте Билле Клинтоне она была переименована в Организацию по обороне от баллистических ракет, а в 2002 году на базе последней было создано существующее до сих пор Агентство по противоракетной обороне.

После того, как США вышли из договора по ПРО 1972 года и начали создание глобальной системы противоракетной обороны, наработки СОИ пришлись весьма кстати. Так, технологии, применявшиеся для разработки ракет-перехватчиков ERIS в 1980-х годах, использовались при создании комплекса ПРО THAAD иназемной системы противоракетной обороны на маршевом участке полёта (GMD), противоракеты которой сейчас развёрнуты на Аляске и в Калифорнии.

globallookpress.com

© Ralph Scott

В свою очередь, система спутников слежения Brilliant Eyes вошла в состав развёрнутой в начале 2000-х годов системы раннего обнаружения пусков баллистических ракет SBIRS.

В конце февраля 2018 года сенатор Тед Круз обратился с письмом к министру обороны США Джеймсу Мэттису. В нём законодатель призвал внести в готовящийся Обзор противоракетной обороны документ, раскрывающий цели и задачи Вооружённых сил США в этой области — создание космического компонента ПРО. Особое внимание, по мнению Круза, надо уделить борьбе с гиперзвуковым оружием России и Китая.

«Последние инвестиции России и Китая в ракетные технологии, такие как гиперзвуковое оружие, которое не охватывается нашей существующей архитектурой противоракетной обороны, подчёркивают значение её элементов, размещаемых в космосе», — говорится в письме.

Публикация Обзора противоракетной обороны запланирована на конец марта 2018 года. Как сообщают американские СМИ, вероятно, в неё внесут призыв к обороне от России и КНР.

«Для борьбы с угрозой гиперзвукового оружия могут быть разработаны системы, базирующиеся в космосе», — прокомментировал для издания Newsmax выступление президента России 1 марта 2018 года один из главных создателей СОИ в 1980-х годах Генри Ф. Купер.

28 февраля 2018 года начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Гольдфейн призвал американцев готовиться к войнам в космическом пространстве.

«Я считаю, что мы будем наносить удары из космоса через несколько лет. И мы (ВВС США. — RT) — войска, которые должны руководить совместными боевыми действиями на этой новой оспариваемой территории. Это то, чего требует страна», — заявил высокопоставленный военный.

Реакция на речь Путина

В законе об оборонном бюджете США на 2018 год среди задач Агентства по противоракетной обороне числится разработка базирующейся в космосе системы по перехвату баллистических ракет. В конце 2019 года директор агентства должен представить конгрессу план создания такой системы. В 2022 году, если технологии будут позволять, США должны приступить к её первым испытаниям.

«Когда были первые реакции на выступление нашего президента, то один из генералов Пентагона просил денег на спутниковую систему наблюдения — это элементы спутникового радиомониторинга, которые будут определять старты не только баллистических ракет, но и гиперзвуковых систем», — отмечает Алексей Леонков. По его словам, пока речь идёт только о таком расширении космической составляющей американской ПРО, которое предусматривает увеличение количества спутников и инвестиции в развитие орбитальных систем слежения. Однако в будущем американцы могут вернуться к концепциям СОИ.

kremlin.ru

«Возможно, они проведут научно-исследовательскую работу и определят вероятность поражения таких систем из космоса», — говорит Леонков. Эксперт отмечает, что представленный президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию 1 марта 2018 года гиперзвуковой комплекс «Авангард» часть своего пути преодолевает в космосе, но в то же время может маневрировать.

«Они будут делать ставку на лазеры, хотя у них воздушная программа по лазерам показала себя не очень, а морская больше выглядела имитацией. Но все дорогостоящие программы для военно-промышленного комплекса — как манна небесная», — утверждает эксперт.

Среди других возможных ответов американцев на развитие российских вооружений — создание собственных гиперзвуковых комплексов (X-51 Waverider), увеличение морской группировки ПРО — эсминцев с противоракетами, ставка на рельсотроны как оружие, позволяющее разогнать снаряд до гиперзвуковой скорости — до 6 чисел Маха.

Однако и этого будет недостаточно для борьбы с российскими гиперзвуковыми системами. «Такое оружие должно обладать скоростями в полтора-два раза больше, чем скорость цели. Если мы говорим о комплексе «Авангард», то его должна догонять противоракета со скоростью свыше 30 чисел Маха. А у американцев таких устройств нет, — отмечает Алексей Леонков. — И даже если Вашингтон вложится в создание такой системы, то под большим вопросом окажется его возможность маневрировать на орбите — наиболее уязвимом участке полёта «Авангарда».

Оружие дипломатии

Ещё один аспект СОИ, о котором сейчас говорят его сторонники, — это то, что проект оказался эффективным средством давления на СССР в 1980-е годы. Генри Купер, который в 1980-х был членом команды дипломатов, ведущих переговоры с Советским Союзом, утверждает, что именно СОИ заставило СССР при Горбачёве согласиться на сокращение вооружений.

В частности, СССР и США уже в 1987 году подписали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а в 1991-м заключили Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений.

«Американцам удалось убедить Москву пойти на серьёзные уступки, особенно при Горбачёве, когда Москва обменивала несуществующий американский противоракетный щит на вполне существующие советские системы вооружений», — отмечает Владимир Батюк.

По словам эксперта, «иррациональный страх советских руководителей перед американской СОИ на сто процентов помог американской дипломатии».

Опубликованный в феврале 2018 года Обзор ядерного потенциала США положительно оценивает итоги политики достижения мира посредством силы в начале 1980-х и призывает использовать эти наработки для давления на Россию и сейчас. Однако, по мнению эксперта, повторение успеха, которого смог добиться Рейган, маловероятно.

«Сейчас несколько иная обстановка в мире, — поясняет эксперт. — Тогда в центре диалога между СССР и США были реальные проблемы международной безопасности и стороны выдвигали друг другу реализуемые запросы. Сейчас же иная политическая и идеологическая обстановка. Основная претензия — это не то, что русские развернули какое-то оружие, а то, что русские хакеры якобы что-то взломали. Поэтому линейного повтора я бы не ожидал».