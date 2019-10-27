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«Они воюют нелегально»: с кем повздорил Зеленский в Донбассе

27 октября 2019, 15:39  •  125 • Война
Военные, с которыми общался посетивший Донбасс президент Украины Владимир Зеленский, и которые отказались прекращать бои и покидать линию соприкосновения, являются нелегальными добровольцами и не представляют ВСУ – заявили в штабе операции Объединенных сил.
В штабе указали, что в социальных сетях появилось видео того, как Зеленский, находясь в населенном пункте Золотое Луганской области, пообщался с людьми в военной форме. Эти люди находились в частном доме и представились добровольцами.
«Однако они не являются представителями никакого из силовых ведомств или Вооруженных сил Украины, уполномоченных находиться и действовать в районе проведения ООС. Люди, которые общались с президентом, находятся в Золотом нелегально, нарушая закон», — пояснили в штабе.
При этом пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель сообщила, что Зеленский посетил легальных добровольцев на участке разведения сил и средств в Луганской области.
«По возвращении из Японии президент Владимир Зеленский отправился на восток, уже второй день он находится в Золотом, где и заночевал. В Золотом президент пообщался с местными жителями и военными, чтобы узнать настроения по разведению войск», — сказала Мендель.
Этот визит Зеленского в Донбасс закончился скандалом и разговором с бойцами на повышенных тонах – добровольцы «Национального корпуса» и ветераны полка «Азов» в разговоре с главой государства выступили против разведения сил в Донбассе. Они заявили, что не собираются покидать Золотое и не допустят отвода войск.
«Люди хотят отвода. И вот вы говорите, чтоб не было серьезных ошибок, потерь, но мне кажется, что мы все должны делать так, чтоб закончить войну.
Тут военные — они главные, при всем уважении к вам, тут есть командиры, и они там на передовой», — сказал глава государства.
Националисты при этом призывали прибывшего к ним президента «оценить все риски отвода», который, по их мнению, представляет собой капитуляцию. «Мне все равно с кем будет перемирие, нам надо вернуть территории и не допустить убийств», — ответил Зеленский.
Затем разговор зашел об акциях, которые прошли на Украине после подписания «формулы Штайнмайера». С этого момента беседа приобрела менее дружелюбный характер.
«Ты со мной хочешь формализировать отношения? Ты о чем сейчас, какая капитуляция?» — резко отреагировал Зеленский на предложение закрепить на бумаге то, что требуют националисты.
«Я президент этой страны, мне 42-й год, я же не лох какой-то, я к тебе пришел и сказал: оружие убери. Ты мне не переводи на акции. Я хотел увидеть в глазах понимание, а увидел парня, который решил, что перед ним какой-то лопух стоит», — продолжил глава государства.
Затем президент и представитель радикалов начали спорить о том, что происходило на Украине. После этого Зеленский повторил, зачем он приехал, и удалился в сопровождении советников, передает НСН.
Стоит отметить, что офис украинского президента не анонсировал эту поездку в Донбасс. Кроме того, не были опубликованы и официальные заявления по этому поводу.
Накануне член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич подчеркнул, что
заявление бывшего президента Украины Леонида Кучмы о том, что подписание Киевом «формулы Штайнмайера» является предательством государства и не приведет к прекращению войны в Донбассе, отодвигает потенциальную встречу в «нормандском формате».
При этом сенатор напомнил, что «нормандского» саммита с участием России, ФРГ и Франции добивается именно президент Украины Владимир Зеленский с тем, чтобы попытаться закончить внутриукраинский конфликт в Донбассе, передает ФАН.
Клинцевич добавил, что Кучма считает себя определяющей фигурой минского формата.
О том, что «формула Штайнмайера» к миру в Донбассе не приведет, Кучма заявил после вручения благотворительных стипендий лучшим студентам Черниговского национального технологического университета.
«Формула Штайнмайера» к миру в Донбассе не приведет, потому что это не формула мира. Это формула на время — политическая или такая — а вдруг мы дожмем украинцев, они на нее согласятся, и мы развернемся ... Это вообще «сдать нас с потрохами», так сказать», — уверен политик.
На встрече, которая прошла в Минске 1 октября, контактная группа по Донбассу согласовала «формулу Штайнмайера» — документ, в котором раскрывается механизм предоставления украинской стороной Донбассу прописанного в минских договоренностях особого статуса. Главная идея формулы — «демократические выборы в соответствии со стандартами ОБСЕ».
Согласно формуле, закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей временно вступает в силу в день проведения в регионе выборов, а уже после опубликования отчета ОБСЕ об итогах голосования — на постоянной.
Проведение в Донбассе выборов, которые предусмотрены минскими соглашениями, могло бы стать движением к мирной жизни. Главный камень преткновения — разное понимание периодичности процессов, закрепленных минскими соглашениями.
Украинская сторона заявляет, что изменения в конституцию будут сделаны, когда ополченцы ЛНР и ДНР сложат оружие. Москва считает, что вначале должны быть приняты конституционные изменения, которые гарантируют Донбассу особый статус.
Согласование «формулы Штайнмайера» дало начало серии протестов в городах Украины под лозунгом «Нет капитуляции». Группы националистов и поддержавших их простых жителей вышли на улицы с требованием к украинским властям не следовать пунктам, указанным в документе, и не отводить войска от линии соприкосновения в Донбассе.

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