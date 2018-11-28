|
«Они воссоединятся на свободе»: Ассанж лишился кота
28 ноября 2018, 04:09 • 53 • Политика
Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж лишился жившего с ним в эквадорском посольстве кота Мичи. Он вынужден был отдать его родственникам. Сделано это было после того, как сотрудники дипмиссии пригрозили поместить животное в клетку. «Рассерженный этой угрозой, он попросил своих адвокатов забрать кота туда, где он будет в безопасности. Кот сейчас живет с членами семьи Ассанжа. Они воссоединятся на свободе», — пишет по этому поводу в Twitter гражданская активистка, редактор сайта Justice 4 Assange Ханна Йонассон.
Журналисты, недавно посетившие Ассанжа в посольстве, также подтвердили, что с ним больше не было его кота. Впоследствии La Repubblica отметила, что эквадорские власти также ограничивают контакты борца за свободу информации с посетителями. Возможно, такими методами они желают побудить того покинуть территорию дипмиссии и сдаться британским властям.
Отметим, что Ассанж скрывается в посольстве Эквадора в Лондоне, начиная еще с лета 2012 года. По его собственным словам, он опасается, что в случае ареста в Великобритании он будет экстрадирован в США.
В марте текущего года власти Эквадора выдвинули Ассанжу ряд требований, которые он должен был соблюдать для того, чтобы оставаться в посольстве. В числе прочего от него потребовали лучше ухаживать за своим питомцем. Тогда сообщалось, что Ассанж был крайне задет инсинуацией того, что он присматривает за котом недостаточно хорошо.
Подпишитесь на нас
53
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
26 ноября 2018, 06:39
|
21 ноября 2018, 12:09
|
27 ноября 2018, 10:09
|
23 ноября 2018, 23:24
|
24 ноября 2018, 02:39
|
26 ноября 2018, 09:39
|
22 ноября 2018, 21:24