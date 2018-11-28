«Они воссоединятся на свободе»: Ассанж лишился кота

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж лишился жившего с ним в эквадорском посольстве кота Мичи. Он вынужден был отдать его родственникам. Сделано это было после того, как сотрудники дипмиссии пригрозили поместить животное в клетку. «Рассерженный этой угрозой, он попросил своих адвокатов забрать кота туда, где он будет в безопасности. Кот сейчас живет с членами семьи Ассанжа. Они воссоединятся на свободе», — пишет по этому поводу в Twitter гражданская активистка, редактор сайта Justice 4 Assange Ханна Йонассон.

Журналисты, недавно посетившие Ассанжа в посольстве, также подтвердили, что с ним больше не было его кота. Впоследствии La Repubblica отметила, что эквадорские власти также ограничивают контакты борца за свободу информации с посетителями. Возможно, такими методами они желают побудить того покинуть территорию дипмиссии и сдаться британским властям.

Отметим, что Ассанж скрывается в посольстве Эквадора в Лондоне, начиная еще с лета 2012 года. По его собственным словам, он опасается, что в случае ареста в Великобритании он будет экстрадирован в США.

В марте текущего года власти Эквадора выдвинули Ассанжу ряд требований, которые он должен был соблюдать для того, чтобы оставаться в посольстве. В числе прочего от него потребовали лучше ухаживать за своим питомцем. Тогда сообщалось, что Ассанж был крайне задет инсинуацией того, что он присматривает за котом недостаточно хорошо.