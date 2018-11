«Они воссоединятся на свободе»: Ассанж лишился кота

Журналисты, недавно посетившие Ассанжа в посольстве, также подтвердили, что с ним больше не было его кота. Впоследствии La Repubblica отметила, что эквадорские власти также ограничивают контакты борца за свободу информации с посетителями. Возможно, такими методами они желают побудить того покинуть территорию дипмиссии и сдаться британским властям.

Отметим, что Ассанж скрывается в посольстве Эквадора в Лондоне, начиная еще с лета 2012 года. По его собственным словам, он опасается, что в случае ареста в Великобритании он будет экстрадирован в США.

В марте текущего года власти Эквадора выдвинули Ассанжу ряд требований, которые он должен был соблюдать для того, чтобы оставаться в посольстве. В числе прочего от него потребовали лучше ухаживать за своим питомцем. Тогда сообщалось, что Ассанж был крайне задет инсинуацией того, что он присматривает за котом недостаточно хорошо.

In the same document in which Ecuador threatened to hand Assange over for arrest, Ecuador also threatened to put Assange's cat in the pound.

Insensed at the threat, he asked his lawyers to take his cat to safety. The cat is with Assange's family. They will be reunited in freedom. pic.twitter.com/W9FvDbvQgw