«Они воруют, копируют, повторяют»: Болтон обвинил Китай в попытке создать свое «российское» оружие

Советник президента США Джон Болтон заявил, что Китай пытается копировать имеющиеся у него образчики российского вооружения без всякой оглядки на право интеллектуальной собственности.

Джон Болтон обвинил Китай в «воровстве» российских научных разработок. В частности, чиновник заявил, что Пекин пытается копировать приобретенное им российское вооружение без всякой оглядки на патенты и право интеллектуальной собственности.

Пока Китай все еще вынужден покупать российское оружие. Тем не менее, настаивает Болтон, со временем он научится производить его аналоги.

Тогда Поднебесная начнет производить «такие же системы вооружений», как и Россия, с целью их продажи за рубеж. При этом КНР сможет продавать их по ценам ниже российских.

США долгое время фиксировали аналогичные нарушения со стороны Китая в отношении американской интеллектуальной собственности, добавил советник Болтон.