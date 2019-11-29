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"Они вели себя по-варварски и по-хамски": Из-за делегации незалежной главе Украинской общины Крыма не дали выступить на форуме ООН

29 ноября 2019, 17:39  •  67 • В России

Председателю Украинской общины Крыма Анастасии Гридчиной так и не удалось выступить на 12-й сессии форума по вопросам меньшинств, который проходит в Женеве под эгидой Совета ООН по правам человека.

- Поначалу мне предоставили мое право голоса как аккредитованного делегата форума, у меня было две законных минуты, - рассказала КП-Крым Анастасия Гридчина. - Но с начала моего выступления делегаты от Украины бестактно прерывали мое выступление, стучали пластиковыми табличками по столу - громко получается. Они вели себя по-варварски и по-хамски. Когда представители Украины притихли, я продолжила выступление, но стоило сказать "Республика Крым", как меня лишили голоса - мол, в ООН нет такой формулировки, есть только "Автономная Республика Крым" (так регион назывался в составе Украины с 1992 по 2014 год. - Ред.). В итоге меня лишили выступления на международной площадке, мне отказано в праве продолжить.

Главе Украинской общины Крыма не дали выступить на форуме ООН из-за протестов незалежной.

Глава Украинской общины Крыма возмущена таким подходом в организации, где, казалось бы, должны быть нерушимы принципы свободы слова. Анастасия Гридчина намерена направить протест в секретариат и потребовать ответа, на каком основании ей не дали закончить выступление, хотя оставалось еще полторы минуты.

- Я официально регистрировалась на два дня форума, везде указывала "Российская Федерация". Более того, я заранее отправляла тексты своих докладов, и везде было прописано, что Крым - Россия. На момент регистрации всех все устраивало. Но когда представители Украины стали поднимать свои таблички и кричать, что-то стало не так. К сожалению, председатель форума пошел на поводу у Украины, тем самым нарушая мое законное право на выступление как аккредитованного участника. Мне не удалось ответить на вчерашнее высказывание украинской делегации, которые заявили, что украинского языка в Крыму нет, что людей, говорящих на украинском языке, якобы притесняют и чуть ли не физическая расправа им грозит. Это все неправда, и мне очень хотелось ответить, рассказать, как все на самом деле.

Анастасия Гридчина организовала в Крыму съезд украинцев, проживающих за рубежом

Подобным образом пытались сорвать и выступление депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека. Его прерывали четыре раза - стучали ногами и били кулаками по столу. Но ему удалось завершить выступление

Анастасия Гридчина подчеркнула, что представители других стран в кулуарах форума дружелюбно общаются с крымчанами и не протестуют против результатов референдума.

- Никакой агрессии, никакого непонимания нашего выбора я не чувствовала, сколько бы ни общалась с делегатами. Все прекрасно. А когда прерывали меня и Руслана Исмаиловича (Бальбека. - Ред.), то люди в зале нам ободряюще улыбались, чувствовалась их поддержка. Только делегация Украины неконтактная и коммуникабельная. Зато, как я заметила, официальный представитель Украины в Женеве, который меня прервал, постоянно очень мило беседует с руководством ООН, - отметила крымчанка.

Анастасия Гридчина на первом дне форума ООН. Слова она так и не дождалась. А на второй день не смогла выступить. ФОто: Facebook

Как рассказала Анастасия Гридчина, сразу после нее выступала директор Института правовой политики и социальной защиты Елена Бережная, она представляла Украину и в начале своей речи извинилась за поведение делегатов из незалежной.

- Ее тоже прервали, назвали пропагандисткой. А она гражданка Украины! - удивилась Анастасия Гридчина.

Напомним, украинская делегация вела себя неподобающе и на сессии ОБСЕ в Варшаве, которая прошла в сентябре этого года. Там крымчанам все же предоставили слово, поэтому представители незалежной демонстративно вышли.

Украинская делегация попыталась сорвать выступление российского представителя на форуме в ООН.

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