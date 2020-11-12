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«Они уже приняты»: Лавров заявил о введении ответных санкций против ФРГ и Франции по ситуации с Навальным

12 ноября 2020, 21:10  •  88 • В мире
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва приняла решение о введении санкций в отношении руководящих сотрудников аппаратов лидеров Германии и Франции в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального. Министр назвал неприемлемым и не соответствующими международным обязательствам поведение Берлина в сложившейся ситуации. Лавров также не исключил, что попадание в организм Навального боевых отравляющих веществ могло произойти в Германии или в самолёте, которым его перевозили в Берлин.
 
Reuters © Michele Tantussi
 

Россия вводит ответные санкции в отношении руководящих сотрудников аппаратов лидеров Германии и Франции в связи с делом Алексея Навального. Об этом в ходе пресс-конференции заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Поскольку санкции Евросоюза в связи с Навальным прямо затрагивают руководящих сотрудников администрации президента РФ, наши ответные санкции будут зеркальными. Они уже приняты, об этом скоро мы сообщим нашим германским и французским коллегам», — рассказал министр.

Глава внешнеполитического ведомства назвал неприемлемым и не соответствующим международным обязательствам поведение Берлина в ситуации вокруг госпитализации блогера. По его словам, таким образом создаётся почва для «серьёзного непонимания».

«Мы видим, как Германия взяла на себя роль лидера нового обострения в отношениях с Российской Федерацией. Нас это тревожит, в том числе с точки зрения той глобальной роли, которую Германия играет в Европе», — отметил Лавров.

  • Сергей Лавров

Он также высказался об обстоятельствах госпитализации блогера, напомнив, что следы отравляющих веществ не нашли ни медики омской больницы, ни врачи берлинской клиники «Шарите», куда Навального в срочном порядке перевезли из России. Об их обнаружении заявили только эксперты клиники бундесвера.

«У нас есть основания полагать, что всё, что с ним произошло с точки зрения проникновения боевых отравляющих веществ в его организм, могло произойти в Германии или в самолёте, куда его погрузили и повезли в клинику Charite», — заявил Лавров.

Министр обратил внимание на регулярное выдвижение новых версий «отравления» Навального. В то же время немецкая сторона отказывается предоставлять России результаты его анализов и какие-либо доказательства своих обвинений. Глава российского внешнеполитического ведомства также напомнил о требовании Германии возбудить уголовное дело в связи с произошедшим, подчеркнув, что Москва не может этого сделать в связи с отсутствием улик.

«Когда идёт такой цирк, или, если находился он в клинике «Шарите», то это уже идёт шапито, я с трудом воспринимаю реальные мотивы наших немецких партнёров», — подчеркнул Лавров.

«При этом вместе с Францией Берлин стал главным инициатором обсуждения в Европейском союзе и НАТО вопроса о введении санкций против РФ за дело, которое никак и никем не доказано как нечто содеянное на территории РФ», — заметил министр.

Напомним, Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолёта, летевшего из Томска в Москву. Лайнер экстренно приземлился в Омске, где блогера доставили в больницу. Позже по настоянию родственников его перевели в берлинскую клинику «Шарите».

Через несколько дней власти ФРГ заявили, что Навального якобы отравили нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». Берлин заявил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. При этом ответа на запрос предоставить более подробную информацию по результатам анализов Москва до сих пор не получила.

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Вместе с тем российские врачи неоднократно отмечали, что проведённые анализы не выявили в организме пациента следов отравляющих веществ.

12 октября главы МИД стран Европейского союза согласовали введение санкций в отношении России из-за ситуации вокруг Алексея Навального. Позже на сайте Официального журнала Евросоюза было опубликовано решение о введении ограничений против ряда российских граждан в связи с делом Навального, под них попал в том числе директор ФСБ Александр Бортников.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такое решение сознательным недружественным шагом в отношении России и добавил, что Москва проанализирует ситуацию и будет действовать в соответствии со своими собственными интересами.

В свою очередь, постпред России при ООН Василий Небензя обратил внимание на схожее поведение западных стран в ситуациях с «отравлениями» Навального и Скрипалей, а также с обвинениями в применении химоружия в Сирии.

«Всё это по одной схеме — что с сирийской «химией», что со Скрипалями. А теперь это пробуют на Навальном», — заявил он в интервью РИА Новости.

По словам постпреда, в данных ситуациях много нестыковок и даже фантастики, но серьёзно на эту тему говорить никто не хочет. Он также подчеркнул, что Россия готова расследовать ситуацию с блогером, но для этого нужны улики, которые ей отказываются предоставлять.

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