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Они улыбались и позировали у гроба Марадоны: Журналист показал скандальные фото
27 ноября 2020, 09:35 • 61 • В мире
Два фото вызвали скандал в Аргентине: в похоронном бюро, где тело легендарного футболиста готовили к захоронению, сотрудники улыбались и позировали у гроба для личных фото. Снимки были обнародованы в Сети и вызвали гневную реакцию.
В похоронном бюро, где готовили тело футболиста Диего Марадоны, ритуальщики устроили фотосессию. Так, журналист Infobae Майрицио Луна обнародовал в Twitter два фотоснимка.
На одном из них работник сфотографировался с телом футболиста, положил ему руку на лоб и показал большой палец.
Скандальный поступок мужчины вызвал гнев поклонников футболиста. Издание Correo Del Sur сообщает, что после бурной реакции на фото похоронное бюро уволило сотрудника. Отмечается, что семье Марадоны были принесены извинения.
Впрочем, пользователи обсуждают и другой появившийся снимок. На нем заснято, как двое мужчин стоят у открытого гроба, и один из них улыбается.
.
О смерти прославленного футболиста Диего Марадоны стало известно накануне. Экс-капитан и главный тренер сборной Аргентины умер в возрасте 60 лет от сердечного приступа. Власти Аргентины в связи с кончиной легендарного игрока объявили в стране трёхдневный траур.
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