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«Они угнаться не могут»: Эксперт назвал причину неприязни США к С-400

22 ноября 2018, 01:54  •  6 • Политика
США пытаются помешать экспорту ЗРК С-400 за рубеж, потому что не могут честно догнать и перегнать оборонную промышленность России, заявил глава Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов. «Их пугает динамика развития полуразвалившегося, вроде бы, в 1990-е годы ОПК России... <...> Это что, очередное русское чудо? А динамика такова, что они угнаться не могут», - отметил эксперт, комментируя видимую неприязнь Вашингтона к российскому «Триумфу».
Как отмечает интернет-издание «Экономика сегодня», сейчас США активно препятствуют поставкам С-400 в Индию и Турцию. Хоть предлоги и оправдания таких действий даются самые разные, в реальности США просто знают, что производимые ими системы вооружения просто не могут сравниться с российским оружием по эффективности.
Вашингтон также пытается лишить Россию влияния, которое та приобретает в международных делах в качестве крупного поставщика вооружения. Наконец, США очень хотели бы лишить доходов от поставок оружия за рубеж.
Они сейчас составляют примерно 14-15 миллиардов долларов в год. Для сравнения, экспортируя пшеницу, Россия зарабатывает примерно 19 миллиардов в год.
Об этом Коновалов рассказал в эфире Первого канала.

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