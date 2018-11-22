«Они угнаться не могут»: Эксперт назвал причину неприязни США к С-400

США пытаются помешать экспорту ЗРК С-400 за рубеж, потому что не могут честно догнать и перегнать оборонную промышленность России, заявил глава Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов. «Их пугает динамика развития полуразвалившегося, вроде бы, в 1990-е годы ОПК России... <...> Это что, очередное русское чудо? А динамика такова, что они угнаться не могут», - отметил эксперт, комментируя видимую неприязнь Вашингтона к российскому «Триумфу».

Как отмечает интернет-издание «Экономика сегодня», сейчас США активно препятствуют поставкам С-400 в Индию и Турцию. Хоть предлоги и оправдания таких действий даются самые разные, в реальности США просто знают, что производимые ими системы вооружения просто не могут сравниться с российским оружием по эффективности.

Вашингтон также пытается лишить Россию влияния, которое та приобретает в международных делах в качестве крупного поставщика вооружения. Наконец, США очень хотели бы лишить доходов от поставок оружия за рубеж.

Они сейчас составляют примерно 14-15 миллиардов долларов в год. Для сравнения, экспортируя пшеницу, Россия зарабатывает примерно 19 миллиардов в год.

Об этом Коновалов рассказал в эфире Первого канала.