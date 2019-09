Они стесняются своей партии. Смерть «Единой России» • 137 • Аналитика Проект «ЗЗ». Русские выборы, состоявшиеся 8 сентября, взволновали мировую прессу. А некоторые эксперты даже высказали мнение о смерти в России партии власти, ибо её кандидаты были «законспирированы» и шли на выборы под другими вывесками или как «независимые». Вся эта независимость, разумеется, шита белыми нитками: в сети полно разоблачений.









На дне

Россияне побывали 8 сентября на избирательных участках — проголосовали на местных выборах. Эти самые выборы ранее стали причиной «почти самого крупного в текущем десятилетии подавления инакомыслия со стороны полиции». Несколько недель в России шли протесты оппозиции, напоминает Мария Георгиева (Maria Georgieva in Moscow and agencies) в британской газете «The Guardian».



Муниципальные и региональные выборы проводились по всей стране, но основное внимание уделялось голосованию в Москве: именно в столице потенциальные независимые кандидаты и их сторонники подверглись арестам и попали в тюрьмы.



Около 7,2 миллиона человек имели право избрать 45 законодателей в московский парламент, где сегодня доминирует правящая партия «Единая Россия», пишет далее автор. При этом её кандидаты чураются упоминания «Единой России», поскольку «популярность партии достигла дна».



Алексей Навальный, отмечает журналистка, «самый видный из оппозиционных лидеров России», рассчитывал воспользоваться народным недовольством и призвал своих сторонников поддержать его стратегию «умного голосования». Это означает, что нужно было отметить в бюллетенях того кандидата, который с наибольшей вероятностью победил бы прокремлёвского выдвиженца. «Сегодня мы боремся за то, чтобы уничтожить монополию «Единой России», — объяснил свою позицию господин Навальный.







По словам аналитиков, нынешнее голосование — тест перед парламентскими выборами, которые должны состояться в 2021 году. Проверка покажет, способна ли оппозиция мобилизовать сторонников. Также тест позволит выяснить «готовность властей терпеть инакомыслие».



Далее издание приводит мнения некоторых россиян о состоявшихся выборах.



«Россия не развивается, мы оказались в ловушке коррупции, — говорит 32-летняя Юлия, которая не пожелала назвать свою фамилию. — Я пришла сюда сегодня, чтобы это изменить. Я проголосовала за коммуниста, чтобы отнять голос у «Единой России».



А вот 42-летний Вадим Туринов, IT-консультант, отказался от навальновского плана «умного голосования». «Зачем вообще голосовать? Эти местные выборы не имеют никакого значения», — утверждает он.



31-летняя Любовь Соболь, юрист-расследователь антикоррупционного фонда Навального, говорит, что воскресное голосование показало: власти перестали притворяться и изображать выборы в России демократическими. Подобные выборы Соболь считает «похоронами даже подобия демократических выборов».



В издании Л. Соболь именуется «ключевым лидером протеста».



Как отмечает автор статьи в заключение, партия «Единая Россия», созданная в 2001 году «ради поддержки Путина», в последние годы «утратила свою популярность». Одной из причин утраты популярности называются санкции Запада.





Константин Гаазе, политолог Московского центра Карнеги, во своём мнении упирает как раз на экономику. По его словам, в конечном итоге экономика и решит судьбу Путина. «Его рейтинг одобрения снижается, когда с экономикой плохо, — сказал Гаазе журналистке. — Самая большая проблема Путина в том, что он не смог победить бедность».







Уилл Ингланд, напомнив читателям «Вашингтон пост», что партия «Единая Россия» официально «не выдвинула ни одного кандидата», тоже опирается на мнение господина Гаазе.



Отсутствие правящей партии, считает Константин Гаазе, «является сильным сигналом Кремля о том, что «Единая Россия» фактически мертва». Политолог заметил: «Все её кандидаты законспирированы». Правда, любой желающий может выйти в сеть и узнать правду: оппозиционные сайты выставляют этих законспирированных деятелей как участников «политического аппарата Путина».



В Москве, по словам Гаазе, уже сами уличные протесты представляют собой своего рода моральную победу. После жестокого подавления протестов 27 июля Кремль явно отступил: ведь люди «в остальной части страны» с неприязнью глядели на войска Министерства внутренних дел и новую силу в форме под названием «Росгвардия». «Это огромная победа», — сказал политолог, потому как «ни Кремль, ни сама оппозиция» не ожидали такой публичной реакции. Вдобавок всё это серьёзно подрывает шансы мэра Сергея Собянина, одобрившего репрессии, стать преемником Путина, делает следующий вывод учёный.



Во всех регионах, кроме одного, отмечается в статье, члены «Единой России» работали как «независимые»: их партийный бренд стал крайне непопулярным в стране. Но поддержка партии ослабела быстрее, чем поддержка самого Путина. Впрочем, и его поддержка в народе тоже снизилась. Аналитики считают, что последнее связано с ухудшающейся ситуацией в экономике, усталостью граждан от коррупции и вообще тем, что многим россиянам представляется «политическим застоем». Что до «патриотических настроений», проявившихся после Крыма (2014 г.), то они тоже пошли на убыль.







Возвращение живых мертвецов

Тот же Ингланд в той же «Вашингтон пост» в репортаже из Москвы отмечает, что кандидаты, лояльные к Кремлю, «по большей части победили». Победили они потому, что на выборах «практически не столкнулись с реальной оппозицией».



В Москве, где летом проходили еженедельные демонстрации, а полиция учинила «жестокие репрессии», при выявлении каких-либо нарушений вероятно «продолжение протестов, как это произошло после парламентских выборов в 2011 году, которые были широко высмеяны как сфальсифицированные», пишет далее журналист.



«Роскомнадзор» объявил в воскресенье, что обнаружил политическую рекламу в Facebook, YouTube и Google; такая реклама в день выборов является незаконной. Агентство заявило, что это не первый случай, когда оно обнаружило подобные объявления, и предположило, пишет автор, что будет рассматривать их как вмешательство «иностранных компаний» в суверенные дела России и как «воспрепятствование проведению демократических выборов». (Такое заявление, заметим в скобках, действительно имело место. «Данные действия можно рассматривать как вмешательство в суверенные дела России и воспрепятствование проведению демократических выборов в Российской Федерации. Такие действия со стороны иностранных компаний являются недопустимыми», — заявили в «Роскомнадзоре» журналисту «РБК».)



Этот день, отмечает в «Вашингтон пост» Ингланд, принёс «множество сообщений о махинациях на выборах, большинство из которых не поддаётся проверке» (вплоть до голосования «мёртвых душ»).



Игорь Борисов, член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, заявил «Интерфаксу», что «грубых нарушений или посягательств на избирательные права нет», указывает далее корреспондент. О том же говорит и глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. После закрытия избирательных участков в воскресенье вечером она сказала журналистам: «Мы не зафиксировали серьёзных нарушений, которые ставили бы под сомнение волю избирателей. По крайней мере, мы ничего не знаем о таких случаях».



Выборы, напоминает автор, прошли в нескольких десятках городов и районов России. В некоторых регионах баллотировались действующие губернаторы, которые были назначены в прошлом году Путиным, и результаты, как правило, показывают, что эти люди получают подавляющее большинство.



* * *



Напомним, явка на выборы в Мосгордуму, которые в силу очевидных причин привлекли особое внимание оппозиции и вызвали летние протесты, составила менее двадцати двух процентов, а Алексей Венедиктов, руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами, он же заместитель председателя Общественной палаты Москвы, сообщил, что серьёзных нарушений в ходе выборов зафиксировано не было.



Любопытное объяснение столь низкой явке дал глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. По его словам, «более активное участие принимают в голосовании регионы, где что-то очень плохо».



Стало быть, добавим, в Москве всё хорошо. Так зачем Москве оппозиция?



