Они совсем рядом: Захарова раскрыла, чем могут заниматься США в биолаборатории в Грузии

Спикер МИД РФ Мария Захарова предупредила в ходе брифинга, что в американских биолабораториях, находящихся у российских границ, могут создаваться возбудители опасных болезней.

Ведомство в настоящее время фиксирует расширение биологического присутствия США в ряде других государств, в том числе в бывших республиках СССР.

Нельзя исключать, что в подобных референс-лабораториях американцами в третьих странах ведутся работы по созданию и модифицированию различных возбудителей опасных заболеваний, в том числе и в военных целях, - заявила дипломат.

Она напомнила, что один из таких объектов Соединённых Штатов располагается в Грузии - Центр общественного здравоохранения им. Ричарда Лугара. Эта лаборатория является частью военной системы США по глобальному контролю над распространением инфекций.

Кроме того, стало известно, что туда недавно наведывались высокие чиновники Пентагона, которые предложили представителям местных властей увеличить число осуществляемых в этом центре исследований.