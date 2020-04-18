Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Врач назвал первый признак COVID-19: не кашель, не температура
Почему я уехал из Канады. Мнение о Канаде глазами не прижившегося
"Так издеваться над сверхдержавой!": Появился целый список "бед&q...
Коронавирус не сможет размножаться: Учёные нашли лекарство-"обманку" п...
Главная / Политика

Они совсем рядом: Захарова раскрыла, чем могут заниматься США в биолаборатории в Грузии

18 апреля 2020, 09:10  •  139 • Политика
Спикер МИД РФ Мария Захарова раскрыла подробности работы биолаборатории США в Грузии. Она не исключает, что там могут создаваться возбудители опасных болезней. Таким образом, потенциальная угроза находится прямо у наших границ, и этот факт нельзя игнорировать, подчеркнула дипломат.
Спикер МИД РФ Мария Захарова предупредила в ходе брифинга, что в американских биолабораториях, находящихся у российских границ, могут создаваться возбудители опасных болезней.
Ведомство в настоящее время фиксирует расширение биологического присутствия США в ряде других государств, в том числе в бывших республиках СССР.
Нельзя исключать, что в подобных референс-лабораториях американцами в третьих странах ведутся работы по созданию и модифицированию различных возбудителей опасных заболеваний, в том числе и в военных целях, - заявила дипломат.
Она напомнила, что один из таких объектов Соединённых Штатов располагается в Грузии - Центр общественного здравоохранения им. Ричарда Лугара. Эта лаборатория является частью военной системы США по глобальному контролю над распространением инфекций.
Кроме того, стало известно, что туда недавно наведывались высокие чиновники Пентагона, которые предложили представителям местных властей увеличить число осуществляемых в этом центре исследований.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



139
Источник
Похожие новости
17 апреля 2020, 22:10
Выдержал лишь три минуты: "Невыразительному" Силуанову дали недвусмысленный намёк
17 апреля 2020, 22:10
Москве поставили новое условие для переговоров по контролю над вооружением
18 апреля 2020, 00:10
Гиперзвуковой успех России: Американцы отрицают, но связь неразрывнейшая - Рябков
18 апреля 2020, 04:10
"Моссад" всё знал? Местные СМИ раскрыли, когда Израилю стало известно об угрозе COVID-19
17 апреля 2020, 21:10
Начнут с себя: ГД и СФ до середины мая ушли на удаленный режим работы
18 апреля 2020, 04:10
Тяжело, но потерпите: Медведев объяснил школьникам, как держаться в карантин
Новости партнеров
 
Выбор дня
18 апреля 2020, 04:10
Россия взяла новую высоту в коронавирусном рейтинге
18 апреля 2020, 06:10
«Зелёные человечки» уже в Киеве: Готовы к захвату по приказу ГРУ, – украинский генера...
18 апреля 2020, 00:10
Гиперзвуковой успех России: Американцы отрицают, но связь неразрывнейшая - Рябков
18 апреля 2020, 04:10
"Моссад" всё знал? Местные СМИ раскрыли, когда Израилю стало известно об уг...
18 апреля 2020, 00:10
"Уносят немощных. Все заражены": Заключённый в американской тюрьме лётчик Я...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 апреля 2020, 09:10
Звезда фильма "Высокий блондин в чёрном ботинке" умер от коронавируса
16 апреля 2020, 22:35
США в панике: у России появилась ракета, сбивающая спутники в космосе
12 апреля 2020, 08:35
Украина методично наносит удары по Белоруссии
12 апреля 2020, 01:35
Грозное оружие Путина может блокировать часть Балтики - NI
15 апреля 2020, 09:10
Смертельный урок для России от США: Врачи утонули в деньгах
12 апреля 2020, 05:35
Коронавирус: made in USA?
14 апреля 2020, 03:10
Решением Рады украинцы обеднели сразу на 120 миллиардов
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.