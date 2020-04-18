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Они совсем рядом: Захарова раскрыла, чем могут заниматься США в биолаборатории в Грузии
18 апреля 2020, 09:10 • 139 • Политика
Спикер МИД РФ Мария Захарова раскрыла подробности работы биолаборатории США в Грузии. Она не исключает, что там могут создаваться возбудители опасных болезней. Таким образом, потенциальная угроза находится прямо у наших границ, и этот факт нельзя игнорировать, подчеркнула дипломат.
Спикер МИД РФ Мария Захарова предупредила в ходе брифинга, что в американских биолабораториях, находящихся у российских границ, могут создаваться возбудители опасных болезней.
Ведомство в настоящее время фиксирует расширение биологического присутствия США в ряде других государств, в том числе в бывших республиках СССР.
Она напомнила, что один из таких объектов Соединённых Штатов располагается в Грузии - Центр общественного здравоохранения им. Ричарда Лугара. Эта лаборатория является частью военной системы США по глобальному контролю над распространением инфекций.
Кроме того, стало известно, что туда недавно наведывались высокие чиновники Пентагона, которые предложили представителям местных властей увеличить число осуществляемых в этом центре исследований.
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