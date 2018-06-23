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«Они считают это огромной уступкой»: США приостановили совместные военные учения с Южной Кореей

23 июня 2018, 12:39  •  72 • В мире
Пентагон объявил об отмене совместных военных манёвров с участием Южной Кореи. В заявлении оборонного ведомства отмечается, что учения не возобновятся, пока КНДР будет «добросовестно вести переговоры». В то же время Белый дом объявил, что санкции против Пхеньяна продлеваются ещё на один год. По мнению экспертов, Вашингтон считает приостановку учений серьёзной уступкой, а на дальнейшие шаги по сближению пойдёт только по результатам наблюдения за действиями Северной Кореи.
 
© Kim Hong-Ji / Reuters
 

США приостановили две программы военных учений с Южной Кореей. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

По словам пресс-секретаря оборонного ведомства Даны Уайт, министр обороны Джеймс Мэттис в координации с представителями Южной Кореи «временно приостановил военные учения на Корейском полуострове».

Стороны договорились приостановить манёвры «Защитники свободы» и двое учений в рамках программы по обмену опытом между подразделениями морской пехоты США и Южной Кореи, запланированные на следующие три месяца.

Решение было принято после встречи министра обороны с госсекретарём Майком Помпео, председателем Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генералом Джозефом Данфордом и советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

«Дальнейшие решения будут зависеть от того, продолжит ли Северная Корея добросовестно проводить продуктивные переговоры», — заявила Уайт.

Ранее в Вашингтоне отметили, что совместные учения союзников не будут проводиться до тех пор, пока КНДР участвует в переговорном процессе.

Об отмене собственных ежегодных военных учений ранее объявила Южная Корея. Речь идёт о трёхдневных манёврах, которые должны были начаться на последней неделе июня.

«Мы приняли решение отложить их. Мы рассмотрим варианты того, как провести их в самое подходящее время и наиболее оптимальным образом», — сказали в ведомстве.

В России уже отмечали, что поддерживают приостановку совместных манёвров Соединённых Штатов и Южной Кореи. Заместитель главы МИД России Игорь Моргулов назвал такое решение шагом в правильном направлении.

В то же время министр обороны Японии Ицунори Онодэра заявил, что планы по совместным учениям его страны и США остаются в силе.

  • Reuters
  • © Aaron Bernstein

«Ранее во время беседы с (главой Пентагона Джеймсом. — RT) Мэттисом мы подтвердили, что будем проводить японо-американские учения, как и раньше, в полном объёме», — цитирует министра РИА Новости.

После саммита США — КНДР в Сингапуре Мэттис подтвердил приверженность Вашингтона обязательствам по защите Южной Кореи и Японии. В пресс-релизе отмечается, что США сообщили о намерении «продолжать тесное сотрудничество по укреплению мира и стабильности в регионе».

Санкции в силе

В то же время, несмотря на готовность Пхеньяна к денуклеаризации, которая была подтверждена на прошедших 12 июня переговорах между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном, Соединённые Штаты не спешат снимать ограничительные меры в отношении КНДР. На встрече американский лидер предупредил, что не будет торопиться с отменой санкций.

22 июня в Белом доме сообщили, что санкции в отношении Северной Кореи пролонгируются ещё на год в связи с «угрозой для национальной безопасности» США.

«Существование и риск распространения используемых для ракет ядерных материалов на Корейском полуострове, а также действия и политика правительства Северной Кореи по-прежнему представляют собой чрезвычайную угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики Соединённых Штатов», — отметили в Белом доме.

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Ограничительные меры против Северной Кореи действуют с июня 2008 года. Также предыдущая администрация вводила санкции августе 2010 года, апреле 2011 года, январе 2015-го и марте 2016-го.

Сам Трамп расширил санкции в отношении КНДР в сентябре 2017 года. Тогда ограничительные меры затронули восемь северокорейских банков и 26 человек.

Срок действующих санкций истекал 26 июня.

«Они считают, что это и так уже огромная уступка — приостановка манёвров с Южной Кореей. В действительности всё будет продолжаться до тех пор, пока США не убедятся, что получили односторонние преимущества. И только в этот момент они будут готовы отказаться от формальных санкций», — заявил в беседе с RT политолог Владимир Брутер.

В документах, подписанных по итогам саммита, ничего не говорится об отмене санкций, подчеркнул сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН, преподаватель Института стран Азии и Африки при МГУ Константин Асмолов.

«То, что останутся эти санкции, все ждали. Американские уступки, если они и будут, то будут постепенными. Что касается учений, то они не отменены, а приостановлены на этот год. Американская политика сводится к тому, чтобы смотреть, как ведут себя северокорейцы, а потом уступать или не уступать в ответ», — подчеркнул он.

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