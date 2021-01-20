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Они расчехлились: Михеев о том, почему "напелосила" Пелоси
20 января 2021, 20:45 • 207 • В мире
Накануне инаугурации 46-го президента США Джо Байдена разыгрывается сценарий откровенного антитрампистского реванша. Заявления "главных демократов" не оставляют сомнения: их главная цель – снос основ традиционной христианской морали. Об этом Олеся Лосева говорила в студии "Первого русского" с обозревателем Сергеем Михеевым.
Автор:
Сергей Михеев
В самом начале января 80-летняя демократ, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, представляя "ориентированный на будущее" пакет законов для 117-го Конгресса, объявила устаревшими гендерные родственные понятия "мать", "отец", "сын" и "дочь".
Правда, позднее, выступая перед коллегами во время дебатов об импичменте президента США Дональда Трампа, Нэнси Пелоси о своём предложении напрочь забыла. Она назвала себя матерью и упомянула своего отца. "Я стою перед вами сегодня как жена, мать, бабушка, дочь. Дочь, чей отец с гордостью служил в этом Конгрессе".
Прямой путь к безумию
По мнению Сергея Михеева, вся эта риторика даёт понять, как все эти люди из Конгресса собираются "управлять миром", затыкая рот каждому несогласному. И идут дальше – переходят на новый уровень в смысловых вещах, внедряют какие-то новые нормы, объясняя, что правильно, а что – нет. При этом сами они понимают, что всё ими сказанное – ложь, открывающая прямой путь к безумию.
И для большинства нормальных людей, в том числе и в нашей стране, всё настолько стало очевидным, что не заметить лживость такой позиции, её извращенность просто невозможно.
При этом нынешняя ситуация показала, насколько обнаглели эти люди, имеющие деньги и получившие реальную власть через распространение собственного влияния через всякие разные сети. Насколько им хочется получить реальную власть, при этом не обязательно быть избранными народом. Они не хотят, чтобы их даже кто-то контролировал, не хотят назначаться. Они хотят утвердить своё.
"Мы здесь власть", – говорят они. Этот лозунг они разбрасывают своим дружкам оппозиционерам на всех территориях.
"Мы здесь власть", – говорит Facebook. "Мы здесь власть", – говорит Twitter. "Мы здесь власть", – говорит Amazon. "Мы здесь власть", – говорит какой-нибудь "вонючий "Старбакс", хозяин которого выступает против традиционных браков" и говорит: сторонники традиционных браков не должны ходить в моё кафе.
Я сейчас предлагаю всем подумать над тем, надо ли вам ходить в этот гадкий "Старбакс". А если вдруг владелец "Старбакса" поддерживает химическую кастрацию? Кто знает, что они там в это пойло намешают.
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