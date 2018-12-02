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«Они протестовали против глобализма»: Эксперт объяснил, как СМИ пропустили самые большие за 50 лет бунты в Париже

02 декабря 2018, 21:54  •  61 • Политика
Недавно в Париже прошли самые масштабные бунты недовольных граждан за последние 50 лет, пишет видеоблогер, радиоведущий и политический обозреватель Пол Джозеф Уотсон. Западные СМИ, впрочем, старательно пытались преуменьшить их значение и фактически пропустили этот инфоповод. Должно быть, полагает эксперт, проблема в том, против чего люди во Франции выступали. «Они протестовали против глобализма», - поясняет он.
К примеру, предположил Уотсон, если бы французские протестующие выступали не против глобализации мировой экономики и растущих цен на бензин, а против так называемого глобального потепления, СМИ уделили бы им больше внимания. Все же последняя тема достаточно популярна сейчас в западной прессе.
Вместо серьезного освещения, полагает эксперт, СМИ серьезным образом преуменьшали масштаб народных выступлений во Франции.
«Худшие бунты в Париже за последние 50 лет. 412 человек арестованы. Если бы они протестовали против «глобального потепления», было бы освещение в СМИ на всю страницу. Они протестовали против глобализма и налогов на топливо, потому медиа преуменьшили всю ситуацию», - заявил Уотсон.
Worst riots in Paris for 50 years. 412 arrested. If they were protesting against “global warming,” there would be wall to wall media coverage. They’re protesting against globalism and fuel taxes, so the media plays it down.
— Paul Joseph Watson (@PrisonPlanet) 2 декабря 2018 г.

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