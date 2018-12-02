«Они протестовали против глобализма»: Эксперт объяснил, как СМИ пропустили самые большие за 50 лет бунты в Париже

Недавно в Париже прошли самые масштабные бунты недовольных граждан за последние 50 лет, пишет видеоблогер, радиоведущий и политический обозреватель Пол Джозеф Уотсон. Западные СМИ, впрочем, старательно пытались преуменьшить их значение и фактически пропустили этот инфоповод. Должно быть, полагает эксперт, проблема в том, против чего люди во Франции выступали. «Они протестовали против глобализма», - поясняет он.

К примеру, предположил Уотсон, если бы французские протестующие выступали не против глобализации мировой экономики и растущих цен на бензин, а против так называемого глобального потепления, СМИ уделили бы им больше внимания. Все же последняя тема достаточно популярна сейчас в западной прессе.

Вместо серьезного освещения, полагает эксперт, СМИ серьезным образом преуменьшали масштаб народных выступлений во Франции.

«Худшие бунты в Париже за последние 50 лет. 412 человек арестованы. Если бы они протестовали против «глобального потепления», было бы освещение в СМИ на всю страницу. Они протестовали против глобализма и налогов на топливо, потому медиа преуменьшили всю ситуацию», - заявил Уотсон.