Они продавали Родину: Почему офицеры, учёные и чиновники становятся предателями

Автор:

Степанов Александр

В Ростовской области, в городе Аксай, оперативники ФСБ задержали старшего лейтенанта Вооружённых сил России Руслана Артыкова.

Ему инкриминируется статья УК РФ под названием «Государственная измена». Конкретно — шпионаж в пользу Украины. Наказание предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Сегодня, 21 ноября, Ростовский гарнизонный военный суд избрал подозреваемому меру пресечения — арест на два месяца.

Фото: Andrey_Popov / Shutterstock.com

Предатель был под боком у штаба ЮВО

Как сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности, военнослужащий действовал в интересах и по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины.

Он целенаправленно собирал секретные сведения военного характера в отношении Вооружённых сил России, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства,

— подчеркнули в ЦОС.

Брали жёстко, прямо дома у старлея: спецназ ФСБ, ворвавшись внутрь, в мгновение ока скрутил молодого человека, положив его «лицом в пол». Изъяты, по нашей информации, ноутбук (сейчас им занимаются специалисты, там, по всей видимости, и хранилась секретная информация), а также сим-карты.

Обнадёживает в сообщении чекистов только слово «могли»: то есть, надо полагать, передача разведданных, собранных шпионом, не удалась.

Но вот настораживает другое. Дело в том, что старший лейтенант, уроженец Таганрога, по сведениям источников Царьграда, служил не где-нибудь, а в 175-й бригаде управления Южного военного округа, штаб которого базируется буквально в нескольких километрах от воинской части Артыкова — в Ростове-на-Дону. Аксай — это город-спутник регионального центра.

А занимается эта бригада связи, как следует из открытых источников, выполнением «специальных задач по организации видеотрансляции и видеоконференции между органами военного управления и штабом военного округа». Плюс в её ведении находится организация связи на цифровых и УКВ-радиостанциях, тропосферных и спутниковых станциях и комплексах, «в условиях действия средств радиоэлектронной борьбы условного противника».

Вот, собственно, этому-то «условному противнику», учитывая сегодняшнюю геополитическую обстановку и принимая во внимание, кто именно «курирует» ВСУ, и продавал (или собирался продать), по версии следствия, госсекреты старший лейтенант.

На самом деле всё очень серьёзно, и мне искренне хочется верить, что его "вели" всё то время, пока он занимался сбором разведывательных данных, — рассказал Царьграду экс-сотрудник спецслужб Александр П. — Ведь что такое бригада управления? По сути, вся "секретка" проходит через неё. Там масса информации под грифом "Совершенно секретно". Не знаю, какую должность занимал этот старлей, но для эффективной шпионской работы не всегда нужно быть каким-то важным чином.

Главное в разведке, объясняет он, — наблюдательность и умение сопоставлять те или иные сведения, зачастую разрозненные и даже «пустые», на взгляд обывателя, но в совокупности способные реально навредить, даже если это касается отдельной воинской части, не говоря уже о масштабах округа.

«ЮВО — важнейший стратегический округ, граничащий с одной стороны с Украиной, с другой — с кавказскими республиками: Грузией, Арменией, Азербайджаном, — продолжает наш собеседник. — В его составе также находится и Черноморский флот. Масштабы такого предательства даже сложно представить».

Нередко с выявленными агентами спецслужбы начинают «играть»

Впрочем, отмечает эксперт Царьграда, часто бывает так, что наши спецслужбы как бы дают время выявленному шпиону произвести какие-то действия — под контролем. Ведётся разведывательная «игра», сложная комбинация, которая просчитывается до мельчайших подробностей.

«Иногда выгодно, чтобы противник поверил в возможности своего агента, начал ему доверять, но вместо реальной информацию ему аккуратно подсовывают "дезу", которой он "кормит" своих шефов, вводя их в заблуждение, — говорит Александр П. — А когда он становится не нужен, или существует угроза раскрытия "игры", его спокойно берут "тёпленьким". Другой вариант — если он сам случайно где-то прокалывается, но то, что он может сообщить чужой разведке, представляет реальную ценность. И тогда важнее всего не допустить утечки: тут уж захват происходит молниеносно».

Один из примеров, на который обратил внимание бывший оперативник, — это история с полицейским из Подмосковья Евгением Чистовым, который трудился на ЦРУ. Он вёл свою подрывную деятельность несколько лет, собирая сведения от разных источников (в основном силовиков), с которыми пересекался по службе, и передавая американским разведчикам, работавшим под прикрытием в Москве.

Делал это Чистов, как он сам признавался, из «идеологических соображений», считая, что, сливая сведения в США, он борется «с режимом». Правда, не смущался за это получать щедрое вознаграждение.

Фото: SGr / Shutterstock.com

«Барабанил» на сослуживцев, информировал, как ФСБ взаимодействует с полицией на митингах и публичных акциях, сообщал о том, как проходят выборы в России, передавал планы обороны («крот» служил в дежурной части) в случае нападения на учреждения правоохранительных органов. Заодно строчил отчёты о политической ситуации в стране, внутренних документах МВД, спецоперациях…

А потом даже отправился добровольцем в Донбасс — сражаться в рядах ополченцев. Матери наврал, что не может спокойно себя чувствовать после того, как украинские националисты сожгли десятки людей в Доме профсоюзов в Одессе, а сам получил задание сдавать ещё и структуру военных организаций самопровозглашённых республик.

Затем вернулся обратно в столицу — решил устроиться в спецназ, полагая, что там он сможет приносить ещё больше пользы своим хозяевам за океаном. Однако не вышло: Чистову сообщили, что он раскрыт, и предатель стал спешно готовиться к бегству за границу. Чекисты его схватили, когда он уже паковал чемоданы.

Но вот что здесь интересно: как позже признавался сам Чистов, уже когда он получил 13 лет колонии, на допросах в контрразведке выяснилось, что буквально с самого начала он был под колпаком у ФСБ, — говорит собеседник Царьграда. — И когда он отправлял свои донесения через тайник, и когда встречался со связниками, и когда ездил в Донбасс. Но наступил момент, когда он перестал быть интересен нашим спецслужбам, и его арестовали.

У каждого агента свой черёд

Мотивы у предателей чаще всего, хоть и они и прикрываются «идеологической войной с Кремлём», подчёркивает бывший чекист, всегда одни и те же — деньги.

«В подавляющем большинстве случаев, если речь не идёт о "бесполезных идиотах", как называют порой совершенно ничего не значащие фигуры, решивших "сливать" что-то эдакое (на самом деле это полные нули), за агентами стоит финансовый интерес, — продолжает Александр П. — Либо обещание переезда за рубеж на полное обеспечение. Но это больше относится к хорошо законспирированным кадровым агентам. Деньги — это тот инструмент, которым всегда пользовались и пользуются все разведки мира».

Активность по разным направлениям прослеживается, по его словам, в зависимости от конкретной ситуации в стране и в мире.

Вот, допустим, в разгар конфликта с Грузией в России, в основном в Южном военном округе, вычисляли просто пачками тех, кто сдавал важную информацию для Тбилиси.

В 2009-2011 годах один за другим было несколько жёстких приговоров, практически все они касались военнослужащих, сливавших секреты за границу: майор Кленков (служил в элитной части особого назначения ГРУ в Северной Осетии, 12 лет колонии); старший лейтенант Давид Алиев (сын-спецназовец «делился» сведениями с мамой, проживавшей в Грузии, а та передавала информацию «куда надо», 10 и 8 лет зоны); старшина Накаидзе (отдельный батальон охраны и обслуживания штаба СКВО, 9 лет); подполковник Михаил Хачидзе (работал на грузинскую разведку накануне августовского конфликта, 6 лет); подполковники Марлен Богданов и Хвича Имерлишвили (передавали данные о расположении частей, учениях, личную информацию о сослуживцах и руководящем составе кадровому разведчику Зазе Херкеладзе, 15, 13 и 11 лет соответственно).

Фото: sakhorn / Shutterstock.com

После 2014-го, когда разгорелась гражданская война на Украине, особый интерес к госсекретам России стал проявлять Киев — под управлением из Штатов, разумеется.

Тоже — масса дел. Вспомнить, скажем, истории с пойманным в Севастополе за шпионаж экс-капитаном 2 ранга Черноморского флота ВМФ России Леонидом Пархоменко (14 лет) с задержанными в Симферополе Анной Сухоносовой и военнослужащим Черноморского флота Дмитрием Долгополовым (9 и 10 лет), с жителем приграничного посёлка Чертково Владимиром Моргуновым (12 лет).

Отдельная тема — учёные: представители науки тоже являются носителями секретов, если их деятельность связана с оборонным комплексом или космической отраслью, и они представляют интерес для зарубежных разведок.

Здесь интересен пример старшего инженера-испытателя космодрома Плесецк, подполковника Владимира Нестерца, приговорённого к 13 годам колонии за передачу ЦРУ сведений об испытаниях российских стратегических боевых ракетных комплексов. Или история с преподавателем МГТУ им. Баумана Владимиром Лапыгиным, который был ещё и замначальника Центрального научно-исследовательского института машиностроения, структуры Роскосмоса, и передавал за границу некие технологические сведения (7 лет колонии).

Бывает и так, что на «должность» агентов поступают значимые чиновники, как, скажем, бывший сотрудник Управделами Кремля Олег Смоленков, который сначала «исчез», выехав с семьёй за границу, а потом нашёлся в США, имея в распоряжении дорогостоящую виллу и статус «под прикрытием». Или арестованный за госизмену помощник полпреда президента в Уральском федеральном округе Александр Воробьёв. Что именно они успели сдать западным спецслужбам, никто, разумеется, не скажет (официально утверждалось, что доступа к серьёзным секретам они не имели), но тем не менее.

Ну и особняком стоят глубоко законспирированные агенты, завербованные в самих российских спецслужбах. Речь идёт, например, о бывшем полковнике СВР Александре Потееве, с десяток лет выдававшем ЦРУ наших разведчиков в США, поскольку он курировал агентуру в Северной Америке (успел сбежать, был заочно приговорён к 25 годам колонии, по некоторым сведениям, скончался в Штатах). И об экс-начальнике отдела оперативного управления Центра информационной безопасности ФСБ Сергее Михайлове, продававшем важные сведения ФБР (22 года колонии строгого режима). А также о бывшем заместителе начальника 1-го отдела управления контрразведки СВР Александре Запорожском, долгое время сотрудничавшем с ЦРУ и передававшем информацию об агентах России в Штатах (был приговорён к 18 годам колонии, но обменян вместе с Сергеем Скрипалём, ещё одним предателем в погонах, на задержанных в США российских разведчиков).