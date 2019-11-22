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Они продавали Родину: Почему офицеры, учёные и чиновники становятся предателями
22 ноября 2019, 05:24 • 142 • Политика
Почти всегда за передачей иностранным спецслужбам госсекретов стоят деньги. Но некоторые фигуранты облачают свою измену в форму «идеологической борьбы»
Автор:
Степанов Александр
В Ростовской области, в городе Аксай, оперативники ФСБ задержали старшего лейтенанта Вооружённых сил России Руслана Артыкова.
Ему инкриминируется статья УК РФ под названием «Государственная измена». Конкретно — шпионаж в пользу Украины. Наказание предусматривает до 20 лет лишения свободы.
Сегодня, 21 ноября, Ростовский гарнизонный военный суд избрал подозреваемому меру пресечения — арест на два месяца.
Фото: Andrey_Popov / Shutterstock.com
Предатель был под боком у штаба ЮВО
Как сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности, военнослужащий действовал в интересах и по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины.
— подчеркнули в ЦОС.
Брали жёстко, прямо дома у старлея: спецназ ФСБ, ворвавшись внутрь, в мгновение ока скрутил молодого человека, положив его «лицом в пол». Изъяты, по нашей информации, ноутбук (сейчас им занимаются специалисты, там, по всей видимости, и хранилась секретная информация), а также сим-карты.
Обнадёживает в сообщении чекистов только слово «могли»: то есть, надо полагать, передача разведданных, собранных шпионом, не удалась.
Но вот настораживает другое. Дело в том, что старший лейтенант, уроженец Таганрога, по сведениям источников Царьграда, служил не где-нибудь, а в 175-й бригаде управления Южного военного округа, штаб которого базируется буквально в нескольких километрах от воинской части Артыкова — в Ростове-на-Дону. Аксай — это город-спутник регионального центра.
А занимается эта бригада связи, как следует из открытых источников, выполнением «специальных задач по организации видеотрансляции и видеоконференции между органами военного управления и штабом военного округа». Плюс в её ведении находится организация связи на цифровых и УКВ-радиостанциях, тропосферных и спутниковых станциях и комплексах, «в условиях действия средств радиоэлектронной борьбы условного противника».
Вот, собственно, этому-то «условному противнику», учитывая сегодняшнюю геополитическую обстановку и принимая во внимание, кто именно «курирует» ВСУ, и продавал (или собирался продать), по версии следствия, госсекреты старший лейтенант.
Главное в разведке, объясняет он, — наблюдательность и умение сопоставлять те или иные сведения, зачастую разрозненные и даже «пустые», на взгляд обывателя, но в совокупности способные реально навредить, даже если это касается отдельной воинской части, не говоря уже о масштабах округа.
«ЮВО — важнейший стратегический округ, граничащий с одной стороны с Украиной, с другой — с кавказскими республиками: Грузией, Арменией, Азербайджаном, — продолжает наш собеседник. — В его составе также находится и Черноморский флот. Масштабы такого предательства даже сложно представить».
Нередко с выявленными агентами спецслужбы начинают «играть»
Впрочем, отмечает эксперт Царьграда, часто бывает так, что наши спецслужбы как бы дают время выявленному шпиону произвести какие-то действия — под контролем. Ведётся разведывательная «игра», сложная комбинация, которая просчитывается до мельчайших подробностей.
«Иногда выгодно, чтобы противник поверил в возможности своего агента, начал ему доверять, но вместо реальной информацию ему аккуратно подсовывают "дезу", которой он "кормит" своих шефов, вводя их в заблуждение, — говорит Александр П. — А когда он становится не нужен, или существует угроза раскрытия "игры", его спокойно берут "тёпленьким". Другой вариант — если он сам случайно где-то прокалывается, но то, что он может сообщить чужой разведке, представляет реальную ценность. И тогда важнее всего не допустить утечки: тут уж захват происходит молниеносно».
Один из примеров, на который обратил внимание бывший оперативник, — это история с полицейским из Подмосковья Евгением Чистовым, который трудился на ЦРУ. Он вёл свою подрывную деятельность несколько лет, собирая сведения от разных источников (в основном силовиков), с которыми пересекался по службе, и передавая американским разведчикам, работавшим под прикрытием в Москве.
Делал это Чистов, как он сам признавался, из «идеологических соображений», считая, что, сливая сведения в США, он борется «с режимом». Правда, не смущался за это получать щедрое вознаграждение.
Фото: SGr / Shutterstock.com
«Барабанил» на сослуживцев, информировал, как ФСБ взаимодействует с полицией на митингах и публичных акциях, сообщал о том, как проходят выборы в России, передавал планы обороны («крот» служил в дежурной части) в случае нападения на учреждения правоохранительных органов. Заодно строчил отчёты о политической ситуации в стране, внутренних документах МВД, спецоперациях…
А потом даже отправился добровольцем в Донбасс — сражаться в рядах ополченцев. Матери наврал, что не может спокойно себя чувствовать после того, как украинские националисты сожгли десятки людей в Доме профсоюзов в Одессе, а сам получил задание сдавать ещё и структуру военных организаций самопровозглашённых республик.
Затем вернулся обратно в столицу — решил устроиться в спецназ, полагая, что там он сможет приносить ещё больше пользы своим хозяевам за океаном. Однако не вышло: Чистову сообщили, что он раскрыт, и предатель стал спешно готовиться к бегству за границу. Чекисты его схватили, когда он уже паковал чемоданы.
У каждого агента свой черёд
Мотивы у предателей чаще всего, хоть и они и прикрываются «идеологической войной с Кремлём», подчёркивает бывший чекист, всегда одни и те же — деньги.
«В подавляющем большинстве случаев, если речь не идёт о "бесполезных идиотах", как называют порой совершенно ничего не значащие фигуры, решивших "сливать" что-то эдакое (на самом деле это полные нули), за агентами стоит финансовый интерес, — продолжает Александр П. — Либо обещание переезда за рубеж на полное обеспечение. Но это больше относится к хорошо законспирированным кадровым агентам. Деньги — это тот инструмент, которым всегда пользовались и пользуются все разведки мира».
Активность по разным направлениям прослеживается, по его словам, в зависимости от конкретной ситуации в стране и в мире.
Вот, допустим, в разгар конфликта с Грузией в России, в основном в Южном военном округе, вычисляли просто пачками тех, кто сдавал важную информацию для Тбилиси.
В 2009-2011 годах один за другим было несколько жёстких приговоров, практически все они касались военнослужащих, сливавших секреты за границу: майор Кленков (служил в элитной части особого назначения ГРУ в Северной Осетии, 12 лет колонии); старший лейтенант Давид Алиев (сын-спецназовец «делился» сведениями с мамой, проживавшей в Грузии, а та передавала информацию «куда надо», 10 и 8 лет зоны); старшина Накаидзе (отдельный батальон охраны и обслуживания штаба СКВО, 9 лет); подполковник Михаил Хачидзе (работал на грузинскую разведку накануне августовского конфликта, 6 лет); подполковники Марлен Богданов и Хвича Имерлишвили (передавали данные о расположении частей, учениях, личную информацию о сослуживцах и руководящем составе кадровому разведчику Зазе Херкеладзе, 15, 13 и 11 лет соответственно).
Фото: sakhorn / Shutterstock.com
После 2014-го, когда разгорелась гражданская война на Украине, особый интерес к госсекретам России стал проявлять Киев — под управлением из Штатов, разумеется.
Тоже — масса дел. Вспомнить, скажем, истории с пойманным в Севастополе за шпионаж экс-капитаном 2 ранга Черноморского флота ВМФ России Леонидом Пархоменко (14 лет) с задержанными в Симферополе Анной Сухоносовой и военнослужащим Черноморского флота Дмитрием Долгополовым (9 и 10 лет), с жителем приграничного посёлка Чертково Владимиром Моргуновым (12 лет).
Отдельная тема — учёные: представители науки тоже являются носителями секретов, если их деятельность связана с оборонным комплексом или космической отраслью, и они представляют интерес для зарубежных разведок.
Здесь интересен пример старшего инженера-испытателя космодрома Плесецк, подполковника Владимира Нестерца, приговорённого к 13 годам колонии за передачу ЦРУ сведений об испытаниях российских стратегических боевых ракетных комплексов. Или история с преподавателем МГТУ им. Баумана Владимиром Лапыгиным, который был ещё и замначальника Центрального научно-исследовательского института машиностроения, структуры Роскосмоса, и передавал за границу некие технологические сведения (7 лет колонии).
Бывает и так, что на «должность» агентов поступают значимые чиновники, как, скажем, бывший сотрудник Управделами Кремля Олег Смоленков, который сначала «исчез», выехав с семьёй за границу, а потом нашёлся в США, имея в распоряжении дорогостоящую виллу и статус «под прикрытием». Или арестованный за госизмену помощник полпреда президента в Уральском федеральном округе Александр Воробьёв. Что именно они успели сдать западным спецслужбам, никто, разумеется, не скажет (официально утверждалось, что доступа к серьёзным секретам они не имели), но тем не менее.
Ну и особняком стоят глубоко законспирированные агенты, завербованные в самих российских спецслужбах. Речь идёт, например, о бывшем полковнике СВР Александре Потееве, с десяток лет выдававшем ЦРУ наших разведчиков в США, поскольку он курировал агентуру в Северной Америке (успел сбежать, был заочно приговорён к 25 годам колонии, по некоторым сведениям, скончался в Штатах). И об экс-начальнике отдела оперативного управления Центра информационной безопасности ФСБ Сергее Михайлове, продававшем важные сведения ФБР (22 года колонии строгого режима). А также о бывшем заместителе начальника 1-го отдела управления контрразведки СВР Александре Запорожском, долгое время сотрудничавшем с ЦРУ и передававшем информацию об агентах России в Штатах (был приговорён к 18 годам колонии, но обменян вместе с Сергеем Скрипалём, ещё одним предателем в погонах, на задержанных в США российских разведчиков).
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