Они пришли свергать власть: В Минске "мамкин революционер" разревелся на глазах у всех

В Минске сотрудники ОМОНа задержали студентов, вышедших на акцию протеста. СМИ-иноагент "Радио Свобода" показало "жертв режима". Один из них разрыдался прямо перед телекамерой.

На кадрах видно, как сидящего на лавочке "мамкиного революционера" пытаются успокоить сразу три девушки. Его гладят по головке, ему аплодируют, дают попить водички и передают коробочку с булочками.

Ути господи. Ну куда ж ты полез с такой тонкой душевной организацией-то, - комментирует видеозапись военкор Александр Коц.

Напомним, что белорусская оппозиция активно пытается разыграть в Минске карту "онижедети", которая довольно удачно сработала на Украине в 2014 году. Студентов подстрекают к протестам и нападениям на ОМОН с целью выставить учащихся "жертвами режима".