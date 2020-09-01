|
Они пришли свергать власть: В Минске "мамкин революционер" разревелся на глазах у всех
01 сентября 2020, 22:55 • 202 • Политика
ОМОН разогнал и задержал митингующих студентов в Минске. От обиды один из "мамкиных революционеров" разрыдался перед телекамерой.
В Минске сотрудники ОМОНа задержали студентов, вышедших на акцию протеста. СМИ-иноагент "Радио Свобода" показало "жертв режима". Один из них разрыдался прямо перед телекамерой.
На кадрах видно, как сидящего на лавочке "мамкиного революционера" пытаются успокоить сразу три девушки. Его гладят по головке, ему аплодируют, дают попить водички и передают коробочку с булочками.
Напомним, что белорусская оппозиция активно пытается разыграть в Минске карту "онижедети", которая довольно удачно сработала на Украине в 2014 году. Студентов подстрекают к протестам и нападениям на ОМОН с целью выставить учащихся "жертвами режима".
202
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
01 сентября 2020, 00:00
|
27 августа 2020, 01:45
|
26 августа 2020, 01:00
|
29 августа 2020, 22:30
|
27 августа 2020, 03:35
|
26 августа 2020, 12:55
|
27 августа 2020, 22:50