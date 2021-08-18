«Они принадлежали к когорте первопроходцев»: Путин выразил соболезнования семьям членов экипажа разбившегося Ил-112В

Владимир Путин выразил соболезнованиям родным и близким лётчиков, погибших при крушении опытного образца Ил-112В в Подмосковье. Президент назвал экипаж военно-транспортного самолёта настоящими героями и профессионалами, которые внесли огромный вклад в развитие авиации. Ростех объявил о формировании комиссии для расследования инцидента. По факту аварии заведено уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного судна.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким членов экипажа военно-транспортного самолёта Ил-112В, разбившегося в Московской области.

«Николай Куимов, Дмитрий Комаров, Николай Хлудеев были мужественными людьми, настоящими героями и профессионалами. Они принадлежали к когорте первопроходцев, которые испытывали сложнейшую технику, внесли огромный вклад в развитие отечественной авиации», — говорится в телеграмме Путина на сайте Кремля.

Крушение опытного образца лёгкого военно-транспортного самолёта Ил-112В произошло во время тренировочного полёта в районе населённого пункта Никольское.

На борту были шеф-пилот ПАО «Ил», лётчик-испытатель 1-го класса, Герой России Николай Куимов, лётчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров, бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев.

Вице-премьер Юрий Борисов также выразил соболезнования родственникам и коллегам экипажа самолёта Ил-112В, разбившегося в Московской области. «Смерть экипажа — большая потеря для всех нас», — приводит РБК заявление пресс-службы вице-премьера.

В Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) заявили, что гибель лётчиков при крушении Ил-112В является невосполнимой утратой.

«Коллектив ПАО «Ил» потерял профессионалов своего дела, опытнейших и мужественных испытателей авиационной техники, которым доверялись самые важные и ответственные проекты не только для Авиационного комплекса имени С.В. Ильюшина, но и для всей авиационной отрасли, для всей страны. Они ушли, выполняя свой долг, до конца оставшись на службе родины», — говорится в официальном заявлении ОАК.

Следственный комитет опубликовал запись с места крушения самолёта. На ролике видно, как остатки машины обнаружили среди деревьев. Незадолго до этого в сети появилась запись момента катастрофы, на которой видно, что перед падением самолёт загорелся и накренился на правый борт.

СК завёл уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности по факту крушения Ил-112В. По данным следователей, авария произошла во время перелёта самолёта с аэродрома Кубинка в Жуковский в лесополосе в районе Никольского.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК России «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта», — говорится в сообщении ведомства.

Госкорпорация «Ростехнологии» объявила о формировании комиссии для расследования инцидента, говорится в официальном заявлении.

«Ростех создает внутреннюю комиссию с привлечением специалистов авиастроительных НИИ и заводов для расследования причин аварии опытного образца самолета Ил-112В, который потерпел катастрофу сегодня в Подмосковье», — говорится в записи.

В Минпромторге рассказали, что потерпевший крушение самолёт состоял в реестре экспериментальной авиации Минпромторга РФ.

«Потерпевший крушение борт состоит в реестре экспериментальной авиации Минпромторга России. Представители министерства незамедлительно выехали на место катастрофы. Комиссию по выяснению причин происшествия, которая в подобных случаях создается профильным ведомством, возглавит заместитель министра Олег Бочаров», — цитирует заявление ведомства ТАСС.

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По информации ТАСС, предварительной причиной крушения считают помпаж двигателя и последовавшие за этим процессы.

«Предварительная причина — помпаж, разрушение двигателя, попадание его элементов в топливную систему и, как следствие, возгорание», — сообщает агентство со ссылкой на источник в силовых структурах.

Агентство также сообщало, что одной из других причин крушения могло стать попадание масла в камеру сгорания двигателя. По сведениям собеседника ТАСС в экстренных службах, самолёт пробыл в воздухе четыре минуты, после чего экипаж доложил о пожаре и начал заходить на посадку. В итоге самолёт разбился в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы Кубинки.

За несколько дней до аварии в ОАК рассказали, что первый образец Ил-112В совершил перелёт с аэродрома Воронежского авиационного завода на базу «Ил» в подмосковном Жуковском. Самолёт должен был принять участие в форуме «Армия-2021».

Первый полёт Ил-112В состоялся в марте 2019 года. В тот день самолётом также командовал Герой России Николай Куимов.