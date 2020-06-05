Они прикрываются фейком о "русском следе": Журналист назвал организатора беспорядков в США

Журналист русского происхождения Антон Чехов, проживающий в США, рассказал во время пресс-конференции, организованной медиагруппой "Патриот", о том, кто является организатором беспорядков в Штатах, передаёт РИА ФАН.

По его мнению, к этому причастны члены Демократической партии, которые всегда ратуют за национальные меньшинства, рассчитывая на их голоса на выборах.

Чехов подчеркнул, что лично наблюдал за происходящим в США, находясь в центре событий, и понял, как именно с помощью лояльных к демократам лидеров регулируются протесты.

Он добавил, что представители Демпартии при этом пытаются продвинуть тезисы о "русском следе" в американских беспорядках. В частности, звучат заявления маргинальных политиков о том, что якобы президент РФ Владимир Путин организовал "майдан" в Соединённых Штатах в ответ на майдан в Украине.