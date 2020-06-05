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Они прикрываются фейком о "русском следе": Журналист назвал организатора беспорядков в США
05 июня 2020, 18:55 • 9 • Политика
Журналист русского происхождения Антон Чехов, проживающий в Штатах, назвал организатора беспорядков в США. По его мнению, это американская Демпартия. При этом её представители пытаются прикрываться фейком о якобы "русском следе" в этих погромах.
Журналист русского происхождения Антон Чехов, проживающий в США, рассказал во время пресс-конференции, организованной медиагруппой "Патриот", о том, кто является организатором беспорядков в Штатах, передаёт РИА ФАН.
По его мнению, к этому причастны члены Демократической партии, которые всегда ратуют за национальные меньшинства, рассчитывая на их голоса на выборах.
Чехов подчеркнул, что лично наблюдал за происходящим в США, находясь в центре событий, и понял, как именно с помощью лояльных к демократам лидеров регулируются протесты.
Он добавил, что представители Демпартии при этом пытаются продвинуть тезисы о "русском следе" в американских беспорядках. В частности, звучат заявления маргинальных политиков о том, что якобы президент РФ Владимир Путин организовал "майдан" в Соединённых Штатах в ответ на майдан в Украине.
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