Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Немец 79 фотографиями взял Украину за горло по делу МН17
Беспорядки - только внешний слой: Американист рассказал, что происходит в США &q...
А Путин не тот: украинцы увидели то, что "проглядели" российские зрите...
Если б мне сказали, что я еще раз туда попаду, я бы застрелился, не раздумывая, ...
Главная / Политика

Они прикрываются фейком о "русском следе": Журналист назвал организатора беспорядков в США

05 июня 2020, 18:55  •  9 • Политика
Журналист русского происхождения Антон Чехов, проживающий в Штатах, назвал организатора беспорядков в США. По его мнению, это американская Демпартия. При этом её представители пытаются прикрываться фейком о якобы "русском следе" в этих погромах.
Журналист русского происхождения Антон Чехов, проживающий в США, рассказал во время пресс-конференции, организованной медиагруппой "Патриот", о том, кто является организатором беспорядков в Штатах, передаёт РИА ФАН.
По его мнению, к этому причастны члены Демократической партии, которые всегда ратуют за национальные меньшинства, рассчитывая на их голоса на выборах.
Чехов подчеркнул, что лично наблюдал за происходящим в США, находясь в центре событий, и понял, как именно с помощью лояльных к демократам лидеров регулируются протесты.
Он добавил, что представители Демпартии при этом пытаются продвинуть тезисы о "русском следе" в американских беспорядках. В частности, звучат заявления маргинальных политиков о том, что якобы президент РФ Владимир Путин организовал "майдан" в Соединённых Штатах в ответ на майдан в Украине.
Участвуют в беспорядках те…, кому терять нечего, у них нет условных обязательств. Если они завтра умрут, то ничего не потеряют, - заметил Чехов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



9
Источник
Похожие новости
05 июня 2020, 02:55
А Путин не тот: украинцы увидели то, что "проглядели" российские зрители
05 июня 2020, 06:55
"Это точка невозврата": Генерал ФСБ раскрыл, что стоит за вставшими на колени полицейскими США
05 июня 2020, 04:55
Знамение или "рука Путина"? Самый большой в мире флаг США разорвало пополам
05 июня 2020, 06:55
Кто и зачем спланировал погромы в США? Манукян указал на главных подозреваемых
05 июня 2020, 10:55
Анекдот о беспорядках в США не смог обойти русских
05 июня 2020, 06:55
Призывавшего к беспорядкам Платошкина отправили домой на 2 месяца
Новости партнеров
 
Выбор дня
05 июня 2020, 02:55
А Путин не тот: украинцы увидели то, что "проглядели" российские зрители
05 июня 2020, 06:55
"Это точка невозврата": Генерал ФСБ раскрыл, что стоит за вставшими на коле...
05 июня 2020, 06:55
Надежды не осталось. Украина неинтересна не только Западу, но и России
05 июня 2020, 04:55
Знамение или "рука Путина"? Самый большой в мире флаг США разорвало пополам
05 июня 2020, 06:55
Кто и зачем спланировал погромы в США? Манукян указал на главных подозреваемых
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 июня 2020, 12:55
Зачем Путин это сказал? Будет "тотальный скулёж". Баранец о реакции Запада
02 июня 2020, 18:28
"Ужаснейший раскол": Яков Кедми честно о последствиях напряженной ситуации в США
31 мая 2020, 22:55
"Она даже не трясёт": У Crew Dragon обнаружили две странности после взлёта
02 июня 2020, 10:55
Способный достроить "Северный поток - 2" трубоукладчик сменил владельца. Для чего - уже известно
30 мая 2020, 00:55
"Поменять взгляды или уйти": Кравчук дал странный совет Путину
01 июня 2020, 07:55
Украина подписала договор на поставки газа из США с аферистом
01 июня 2020, 00:55
Космическая диверсия - первая в истории: Как "туалетный кризис" связан с дыркой на МКС
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.