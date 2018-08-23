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«Они получили деньги от меня»: Трамп объяснил, зачем платил женщинам за молчание
23 августа 2018, 01:39 • 36 • Политика
Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит в оплате молчания женщинам, с которыми имел интимную связь, ничего имеющего отношение к предвыборной кампании.
Дональд Трампа заявил, что не видит ничего предосудительного в оплате молчания женщин, с которыми у него были интимные отношения. Как заявил хозяин Белого дома, сама ситуация не касается предвыборной кампании 2016 года. Как подчеркнул Трамп, платежи осуществил его экс-адвокат Майкл Коэн.
При этом сам Трамп заявил, что узнал о платежах дамам позднее. Впрочем, он подчеркнул, что деньги для выплаты женщинам о неразглашении личной информации были взяты не из средств кампании, а из личных средств Трампа.
«Это гораздо важнее. Это были (деньги) из (средств) кампании? Они (средства) не из кампании, они от меня», - заявил американский лидер.
Отметим, что в США сейчас проходит судебный процесс в отношении Коэна, которого следствие подозревает в сокрытии налогов.
В частности, правоохранители полагают, что бывший адвокат Трампа не заплатил налог в сумме 1,3 млн долларов с дохода в 4,3 млн долларов, полученного им от деятельности в 2013-2016 годах.
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