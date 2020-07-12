Они победили? Пентагон сумел «сдержать» Россию • 21 • Аналитика

Марк Эспер. Источник: profil.ru



Тонкая политическая материя

Марк Эспер, который стал министром обороны США чуть меньше года назад, уже успел прославиться несколькими антироссийскими высказываниями. Ему не понравилась помощь Москвы страдающей от коронавируса Италии: по мнению министра, это была политическая акция с корыстными мотивами. Знает ли Эспер, о чем говорит? Несмотря на то, что успел повоевать в Персидском заливе (и даже получил за это немало наград) и закончить Вест-Пойнт, нынешний министр обороны США скорее гражданский политик, нежели военный. Он закончил Школу государственного управления им. Джона Ф. Кеннеди и Университет Джорджа Вашингтона, где получил степень доктора политологии. Собственно, неплохие навыки политика он в последнее время и демонстрирует. В университете Эспер обучался также немецкому и русскому языкам, чем иногда блистает на пресс-конференциях. Так, в ноябре прошлого года он ответил журналистам на вопрос, будет ли военное ведомство преследовать подполковника Александра Виндмана, давшего показания в конгрессе по делу об импичменте Дональда Трампа, словами: «No, нет, nein. Какой язык вам подходит?»





Говорить о сдерживании России, когда в главной вотчине НАТО неспокойно, по крайней мере, несвоевременно. Источник: cdnimg.rg.ru

В последние недели средства массовой информации США обсуждали новость о якобы причастности России к убийствам американских солдат талибами в Афганистане. И, несмотря на отрицание данного факта Пентагоном и самими террористами, налицо некие репутационные потери американской армии. В обществе уже сформировался определенный негативный фон, даже с учетом того, что это неправда. Эсперу пришлось оправдываться перед журналистами, мол, для него все это неожиданности и ему ничего не докладывали. Поэтому была нужна ответная маленькая, но победа.



Подводя итоги первого года работы в должности, Эспер на сайте Пентагона рассказала о победах над врагами Соединенных Штатов: Ираном и Северной Кореей, а также о сдерживании России и Китая. О том, где конкретно военные США сдерживали агрессивные порывы России, министр обороны не уточнил. Вообще, выступление Эспера частично решает две задачи. Первая – это фиксация в умах налогоплательщиков успешности действий армии в деле защиты нации от российско-китайской угрозы. И вторая — это оправдание немалых средств, затрачиваемых на «сдерживание» России. Например, в Европу для поддержания паритета с российской угрозой планируется направить в следующем финансовом году (начинается с 1 октября) не менее 3,789 миллиарда долларов. Все это будет осваиваться в рамках программы «Европейская инициатива сдерживания» и направлено будет на морские перевозки, спутниковую связь, подводные силы и противолодочную оборону. Надо отметить, что аппетиты Пентагона в этой сфере поубавились: в прошлом финансовом году на европейское сдерживание России потратили рекордные 6,5 миллиарда долларов. Сейчас в США планируют запретить финансирование любой деятельности, способствующей признанию российского суверенитета над Крымом. «Сдерживать» Россию предлагается также прекращением военного сотрудничества, кроме сферы предотвращения прямых конфликтов со странами НАТО.



С какими конкретно угрозами Эспер успел справиться за год пребывания в должности? В случае с Россией можно только гадать, но анализ его ранних высказываний позволяет сделать некие выводы. Как ранее отмечал глава Пентагона, Россия обладает сильными кибервозможностями и регулярно «либо пытается влиять, либо вмешивается во многие страны». Здесь американские военные, по мнению Эспера, успешно противостоят российским хакерам из Главного разведывательного управления. Неудовольствие выражают только редкие партнеры США. Например, МИД Грузии недавно обвинил Россию в кибератаках на государственные сервисы в конце октября прошлого года. В ответ на это американцы, похоже, переходят к агрессивной тактике взамен пассивной обороны. По крайне мере, такую позицию обозначил Эспер.



Несомненно, в список побед в «сдерживании» России американский истеблишмент может приписать и поставки в Украину вооружений на 60 миллионов долларов. В соседней нам стране появились пресловутые и широко разрекламированные противотанковые Javelin, и Киев намерен закупать их еще не раз.



Спокойная позиция

Учитывая снижения объемов финансирования программы «сдерживания» России на европейском театре военных действий, у Эспера в будущем может не быть шансов для победной риторики. В начале июля американцы дали понять Грузии, что очередные деньги на поддержку «демократизации» (читай: противостояния России) могут прийти не в полном объеме. Деньги в США задержали не особо большие: около 20 миллионов долларов, но для Грузии и они существенны. Да и сам факт уже настораживает. В документе конгрессмены выдвинули перед грузинским руководством следующие требования:



«…а) укрепить демократические институты, как указано в сопроводительном докладе; б) проводить борьбу с коррупцией в правительстве, включая применение антикоррупционных законов и правил; с) обеспечить, чтобы верховенство закона в частном секторе соответствовало международно признанным стандартам, включая право иностранных предприятий свободно и беспрепятственно работать, чтобы полностью реализовать коммерческие и финансовые выгоды от инвестиций в Грузию».

Еще одной занозой в планах главы Пентагона является президент Дональд Трамп. Его непредсказуемая политика зачастую не сходится с планами военных.





Источник: eurasia.expert

Сначала Эспер демонстративно не поддержал планы Трампа на подключение военных на подавление протестов, а сейчас фактически саботирует вывод войск из Германии. Трамп, кстати, очень трезво высказался на этот счет, указав на странный баланс расходов ФРГ. Почему США должны оплачивать защиту немцев от России, если сама Германия платит потенциальному агрессору за углеводороды? По подсчетам президента, ФРГ задолжала за защиту суверенитета американцам не менее триллиона долларов. Как справедливо утверждает политолог Александр Рар:



«Это достаточно серьезный шаг, чтобы дисциплинировать Германию и где-то расколоть НАТО с тем, чтобы ею лучше управлять».

О каких победах в сдерживании России можно говорить, если в НАТО до сих пор нет единства, а к указаниям мирового гегемона даже партнеры не всегда прислушиваются? К примеру, история с «Северным потоком 2», который, похоже, скоро завершится под бурные аплодисменты Германии и России. Американскому руководству не удалось убедить страны Европы в том, что деньги в России с продажи природного газа будут потрачены именно на наращивание вооружения. Сегодня Германия покупает газ, а завтра столкнется с очередной агрессией России. Не убедили. Ситуация с партнером по НАТО Турцией также не внушает доверие во всесилие Соединенных Штатов. Как бы не пришлось американцам вкладывать деньги еще и в сдерживание Эрдогана! Может, именно поэтому Эспер так неожиданно выступил с победными реляциями? В будущем поводов не предвидится?



Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков еще в начале года комментировал многочисленные попытки США и стран НАТО сдержать Россию. По его мнению, «никакие программы и финансовые средства США, нацеленные на сдерживание России, не сработают». При этом российское руководство придерживается спокойной позиции и предлагает взаимовыгодный диалог, особо отмечая равноправные отношения. А русофобские высказывания для привлечения лишнего внимания политиков и населения у нашего заокеанского соседа были всегда и, очевидно, не исчезнут. Марк Эспер, который стал министром обороны США чуть меньше года назад, уже успел прославиться несколькими антироссийскими высказываниями. Ему не понравилась помощь Москвы страдающей от коронавируса Италии: по мнению министра, это была политическая акция с корыстными мотивами. Знает ли Эспер, о чем говорит? Несмотря на то, что успел повоевать в Персидском заливе (и даже получил за это немало наград) и закончить Вест-Пойнт, нынешний министр обороны США скорее гражданский политик, нежели военный. Он закончил Школу государственного управления им. Джона Ф. Кеннеди и Университет Джорджа Вашингтона, где получил степень доктора политологии. Собственно, неплохие навыки политика он в последнее время и демонстрирует. В университете Эспер обучался также немецкому и русскому языкам, чем иногда блистает на пресс-конференциях. Так, в ноябре прошлого года он ответил журналистам на вопрос, будет ли военное ведомство преследовать подполковника Александра Виндмана, давшего показания в конгрессе по делу об импичменте Дональда Трампа, словами: «No, нет, nein. Какой язык вам подходит?»В последние недели средства массовой информации США обсуждали новость о якобы причастности России к убийствам американских солдат талибами в Афганистане. И, несмотря на отрицание данного факта Пентагоном и самими террористами, налицо некие репутационные потери американской армии. В обществе уже сформировался определенный негативный фон, даже с учетом того, что это неправда. Эсперу пришлось оправдываться перед журналистами, мол, для него все это неожиданности и ему ничего не докладывали. Поэтому была нужна ответная маленькая, но победа.Подводя итоги первого года работы в должности, Эспер на сайте Пентагона рассказала о победах над врагами Соединенных Штатов: Ираном и Северной Кореей, а также о сдерживании России и Китая. О том, где конкретно военные США сдерживали агрессивные порывы России, министр обороны не уточнил. Вообще, выступление Эспера частично решает две задачи. Первая – это фиксация в умах налогоплательщиков успешности действий армии в деле защиты нации от российско-китайской угрозы. И вторая — это оправдание немалых средств, затрачиваемых на «сдерживание» России. Например, в Европу для поддержания паритета с российской угрозой планируется направить в следующем финансовом году (начинается с 1 октября) не менее 3,789 миллиарда долларов. Все это будет осваиваться в рамках программы «Европейская инициатива сдерживания» и направлено будет на морские перевозки, спутниковую связь, подводные силы и противолодочную оборону. Надо отметить, что аппетиты Пентагона в этой сфере поубавились: в прошлом финансовом году на европейское сдерживание России потратили рекордные 6,5 миллиарда долларов. Сейчас в США планируют запретить финансирование любой деятельности, способствующей признанию российского суверенитета над Крымом. «Сдерживать» Россию предлагается также прекращением военного сотрудничества, кроме сферы предотвращения прямых конфликтов со странами НАТО.С какими конкретно угрозами Эспер успел справиться за год пребывания в должности? В случае с Россией можно только гадать, но анализ его ранних высказываний позволяет сделать некие выводы. Как ранее отмечал глава Пентагона, Россия обладает сильными кибервозможностями и регулярно «либо пытается влиять, либо вмешивается во многие страны». Здесь американские военные, по мнению Эспера, успешно противостоят российским хакерам из Главного разведывательного управления. Неудовольствие выражают только редкие партнеры США. Например, МИД Грузии недавно обвинил Россию в кибератаках на государственные сервисы в конце октября прошлого года. В ответ на это американцы, похоже, переходят к агрессивной тактике взамен пассивной обороны. По крайне мере, такую позицию обозначил Эспер.Несомненно, в список побед в «сдерживании» России американский истеблишмент может приписать и поставки в Украину вооружений на 60 миллионов долларов. В соседней нам стране появились пресловутые и широко разрекламированные противотанковые Javelin, и Киев намерен закупать их еще не раз.Учитывая снижения объемов финансирования программы «сдерживания» России на европейском театре военных действий, у Эспера в будущем может не быть шансов для победной риторики. В начале июля американцы дали понять Грузии, что очередные деньги на поддержку «демократизации» (читай: противостояния России) могут прийти не в полном объеме. Деньги в США задержали не особо большие: около 20 миллионов долларов, но для Грузии и они существенны. Да и сам факт уже настораживает. В документе конгрессмены выдвинули перед грузинским руководством следующие требования:Еще одной занозой в планах главы Пентагона является президент Дональд Трамп. Его непредсказуемая политика зачастую не сходится с планами военных.Сначала Эспер демонстративно не поддержал планы Трампа на подключение военных на подавление протестов, а сейчас фактически саботирует вывод войск из Германии. Трамп, кстати, очень трезво высказался на этот счет, указав на странный баланс расходов ФРГ. Почему США должны оплачивать защиту немцев от России, если сама Германия платит потенциальному агрессору за углеводороды? По подсчетам президента, ФРГ задолжала за защиту суверенитета американцам не менее триллиона долларов. Как справедливо утверждает политолог Александр Рар:О каких победах в сдерживании России можно говорить, если в НАТО до сих пор нет единства, а к указаниям мирового гегемона даже партнеры не всегда прислушиваются? К примеру, история с «Северным потоком 2», который, похоже, скоро завершится под бурные аплодисменты Германии и России. Американскому руководству не удалось убедить страны Европы в том, что деньги в России с продажи природного газа будут потрачены именно на наращивание вооружения. Сегодня Германия покупает газ, а завтра столкнется с очередной агрессией России. Не убедили. Ситуация с партнером по НАТО Турцией также не внушает доверие во всесилие Соединенных Штатов. Как бы не пришлось американцам вкладывать деньги еще и в сдерживание Эрдогана! Может, именно поэтому Эспер так неожиданно выступил с победными реляциями? В будущем поводов не предвидится?Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков еще в начале года комментировал многочисленные попытки США и стран НАТО сдержать Россию. По его мнению, «никакие программы и финансовые средства США, нацеленные на сдерживание России, не сработают». При этом российское руководство придерживается спокойной позиции и предлагает взаимовыгодный диалог, особо отмечая равноправные отношения. А русофобские высказывания для привлечения лишнего внимания политиков и населения у нашего заокеанского соседа были всегда и, очевидно, не исчезнут. Евгений Федоров Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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