Они не заложники, а преступники: в Совфеде ответили Воронченко

Командующий Военно-морских сил Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что готов отправиться в российскую тюрьму в обмен на задержанных в Керченском проливе моряков. Об этом он заявил немецкой газете Bild.

«У меня разрывается сердце, когда я вижу своих солдат, которых противозаконно удерживают в России», — заявил Воронченко.

Подобное предложение является «чистой воды популизмом», убежден первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, передает НСН.

«Это популизм чистой воды. В мире такое вообще не принято: мы же не заложников взяли. Это когда заложников берут, то можно поменять одного заложника на кого-то другого. А мы взяли людей, которые совершили уголовное преступление. А то, что у него разрывается сердце, а когда он их отправлял с таким заданием, у него сердце не разрывалось? Он не понимал, куда он их отправляет?» — заявил член Совфеда.

Неделей ранее адмирал Игорь Воронченко заявил, что Киев потребует от Турции закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для российских военных кораблей, сообщает ФАН.

«В связи с этим и нормами конвенции Монтре, а именно — 19-й пункт, будем пытаться просить закрытия пролива Босфор в Турецкой Республике для того, чтобы россияне знали, как нарушать нормы международного права», — отметил командующий ВМС Украины.

Согласно Конвенции, торговые суда всех стран могут свободно проходить через проливы. Однако для военных кораблей режим прохода отличается — нечерноморские государства имеют существенные ограничения в отличие от флотов стран, имеющих выход к Черному морю. Более того, Анкара имеет право закрыть проход военных кораблей в случае участия турок в войне, а также если Турция посчитает, что существует непосредственная угроза национальной безопасности.

Согласно документу, пролив может быть также закрыт для кораблей третьих стран, находящихся в конфликте между собой, даже если Турция не замешана в военных действиях.

Однако фактически перекрыть проход для военных кораблей через Босфор и Дарданеллы Турция может только в случае официального объявления военных действий. При этом Совет Безопасности ООН может отменить решение.

Отметим, что Турция на протяжении нескольких десятилетий принимала внутренние законы, которые осложняли использование положений конвенции Монтре, или пыталась это сделать.

К примеру, сейчас в Турции действует «Регламент судоходства в проливах», который позволяет перекрыть Босфор в случае необходимости технических работ, специальной полицейской операции и в связи с «другими делами чрезвычайной важности».

Требование Киева закрыть проливы — реакция на инцидент, произошедший утром 25 ноября у берегов Крыма. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир вышли из порта Одессы в направлении Мариуполя. На своем пути они вошли в территориальные воды России.

В 50 км к югу от Судака российские пограничники после продолжительных требований остановиться пресекли попытки украинских моряков нарушить границу РФ. Пограничный корабль «Дон» совершил морской таран рейдового буксира ВМС Украины. В результате морского тарана был поврежден главный двигатель украинского корабля, обшивка и леерное ограждение, потерян спасательный плот.

Некоторое время спустя уже в Керченском заливе к югу от Крымского моста ФСБ задержала суда ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу».

Фактически украинские военные корабли незаконно вошли в территориальные воды Российской Федерации. В случае если речь идет о военных самолетах и воздушном пространстве страны, нарушителей могут сбить.

Украинские военные не реагировали на требования пограничников остановиться, при этом совершали опасное маневрирование. После ряда предупреждений по кораблям ВМСУ был открыт огонь. Трое украинских моряков получили ранения, им оказана помощь, угрозы их жизни нет. В России по факту нарушения госграницы возбуждено уголовное дело.