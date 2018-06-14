Они не верят ни в русское гостеприимство, ни в русскую победу • 335 • Аналитика Вместе с футбольным чемпионатом в России поднимает голову расизм, считают некоторые правозащитники и заграничные спортсмены. Соцсети наполняются насмешками в адрес игроков команд, которым предстоит играть против сборной РФ. Особым вопросом является поведение футбольных хулиганов. Россия тем временем построила очередную потёмкинскую деревню: столичных таксистов срочно учат улыбаться, а региональные управления МВД отказались от публикации негативной информации.







О России «с её историей расистских нападений и хулиганства» повествует Эми Феррис-Ротман в газете «Вашингтон пост». Способна ли такая Россия провести футбольный чемпионат без расизма?





На сей счёт есть разные мнения. Противоположные.



К примеру, популярный чернокожий музыкант Black Z считает, что ситуация с расизмом в России «не хуже, чем в любой другой стране, в том числе и на африканском континенте».



«Я чёрный, я живу в Москве, и я пою для России, — уточняет 26-летний конголезский музыкант. — За всё время здесь у меня никогда не было никаких проблем».



Этот человек накануне чемпионата даже создал песню (на своём родном французском языке) для сборной России по футболу. Между прочим, песня называется «Давайте выиграем». Black Z уверен, что его песня приведёт Россию к победе. (Редакция «Военного обозрения», заметим, рассчитывает, что к победе российскую сборную приведут дружеские шаржи Виталия Щербака.)



Однако далеко не все наблюдатели разделяют взгляды упомянутого музыканта, продолжает Эми. В четверг (сегодня) должна состояться футбольная встреча между командами России и Саудовской Аравии. И накануне первого матча расизм уже «поднимает свою уродливую голову», отмечает автор. По данным исследования, опубликованного российской правозащитной группой Sova и некоммерческой организацией Fare Network, российская футбольная история омрачена дискриминацией в отношении небелых людей. Футбольные инциденты были связаны с расизмом и гомофобией.



То же происходит и теперь. За несколько последних дней сообщества в соцсетях российских футбольных фанатов наполнились насмешками и враждебными высказываниями в отношении меньшинств и команд, играющих против России, пишет Феррис-Ротман. К примеру, в одной группе «ВКонтакте» (60.000 подписчиков) опубликована песня под названием «Белая гордость». Широко распространённый и открытый расизм в России даже побудил FIFA принять новые меры на этом турнире. Впервые за свою 88-летнюю историю федерация футбола дала судьям право прервать или отменить игру, если прозвучали оскорбительные расистские выкрики. Это решение касается конкретно российского чемпионата.



Но даже после этого иные наблюдатели считают, что таких мер недостаточно. Дэнни Роуза, чернокожего игрока из Англии, ранее забросали камнями и оскорбили на поле (произошло это в Сербии). Он говорит, что на прошлой неделе он призвал свою семью не смотреть на его игру в России: вдруг случится расистское насилие…



Автор напоминает, что сборную России уже не раз штрафовали за «расистское поведение» болельщиков — так было на последних двух чемпионатах Европы.



Даже глава FIFA Джанни Инфантино признался в интервью швейцарской газете «Blick», что риски расизма и беспорядков существуют до сих пор.



Отдельно рассматривается вопрос уличного хулиганства в России. Уличное насилие — это то, на что настроены многие футбольные фанаты. К примеру, на чемпионате Европы 2016 года в Марселе (Франция) люди получили десятки травм, некоторые были очень серьёзными. Русские тогда заявляли, что их фанаты — чуть ли не герои.



Впрочем, нынче русская полиция утверждает, что никакого насилия допущено не будет. Действует даже запрет на употребление алкоголя на бесплатных поездах, отправляющих болельщиков через просторы России из одного города в другой. Некоторые из этих поездок занимают 30 и более часов. Правда, на стадионах зрители смогут купить до четырёх сортов пива. Честь не бывает игрушечной



Власти Москвы ожидают, что в столицу России прибудут 800.000 гостей (своего рода рекорд). Огромное количество болельщиков со всего мира уже прибыло в город. Они толпятся и устраивают танцы возле Красной площади, размахивают флагами, скандируют названия своих стран, чем развлекают москвичей.



Нашествие иностранцев привело к резким переменам в Москве, указывает далее автор. В этом огромном «неуклюжем» мегаполисе живёт 13 миллионов человек. И Москва отнюдь не славится качеством обслуживания клиентуры. Городские власти поспешили обучить работников транспорта, в том числе водителей такси, базовым английским фразам и даже научили их «улыбаться незнакомым людям», что, по мнению автора статьи, России вообще не свойственно. Кроме того, в городе усилена «туристическая полиция». Её задача — «быть более дружелюбной».



В последний раз в Москве было много иностранцев на Олимпийских играх 1980 года: в гости приехало около 200.000 человек более чем из 70 стран.



Юлиан Ханс в «Süddeutsche Zeitung» показывает другую сторону чемпионата.







Зачем Россия платит за самый дорогой в истории чемпионат, а в стране тем временем растёт бедность?



Что станет с огромными новыми стадионами в Саранске или Калининграде, где до сих пор за играми отечественных клубов наблюдало по несколько тысяч зрителей, да и то в лучшем случае?







Настроение в принимающей стране немного похоже на свадьбу, шутит немецкий корреспондент. «Да, это всё безумие, это всё намного дороже, чем мы могли себе позволить. Но что уж тут, деньги теперь всё равно потрачены, давайте хотя бы праздновать и веселиться, а гости пусть говорят об этом годами!» — строит сатирическую картинку журналист. «В конечном итоге, — добавляет он, — все согласны с таким отношением». Среди согласных называются «фанаты, FIFA и, конечно же, Кремль». Нормандская четвёрка: блеф вместо шантажа



В отличие от Зимних Олимпийских игр в Сочи, прошедших четыре года назад, ныне Россия начинает «без особых амбиций». Триумф «практически невозможен», убеждён автор. К сожалению, российская команда пока не продемонстрировала хороших результатов: об этом сказал сам Путин в недавнем интервью китайскому телевидению. Тем не менее, Путин вместе со всеми российскими болельщиками надеется, что сборная подарит болельщикам достойное выступление.



Путин, отмечает далее корреспондент, давно признал важность спорта как объекта для долгосрочного политического инвестирования. Да вот только есть проблема с долгосрочными инвестициями: трудно предсказать, когда же созреют плоды. Нынешний чемпионат журналист называет «футбольной партией обиженной нации». Сегодня словосочетание «заслуживающая доверия» редко используется в отношении России. Всё наоборот: русским ставятся в вину «аннексия Крыма, сбивание рейса MH17, систематический государственный допинг на Зимних играх 2014 года, бомбёжка сирийских больниц».



Внутренние проблемы России тоже заботят заграницу. Юлиан Ханс указывает, что чемпионат мира изначально должен был помочь улучшить инфраструктуру в России. Однако грянул кризис, упали цены на нефть. Были сокращены программы по строительству новых дорог, аэропортов и автомагистралей. И было создано только то, что абсолютно необходимо для самого чемпионата мира. «И, возможно, оно никогда не понадобится снова», — делает вывод автор.



Главная же печаль Ханса в том, что «основным мотивом в российской политике и российских СМИ в последние годы является борьба с другими народами». «Оскорбленная нация», пишет он, показывает миру, что «с ней нужно считаться». «Футбольное поле — сравнительно безвредная сцена, — напоминает Ханс. — Вопрос в том, какое за этим последует продолжение». Наше слово твёрже пармезана. Хозяйка чемпионата принимает гостей



Россия потратила восемь лет, пишет в британской газете «The Independent» Джек Питт-Брук, и 700 миллиардов рублей на подготовку к чемпионату мира. Это для того, чтобы показать всему миру, чего «может достичь современная Россия» и чем ей следует гордиться.



Команда Станислава Черчесова выступит в четверг против сборной Саудовской Аравии, напоминает Питт-Брук. И, скорее всего, гордиться тут будет нечем. Не исключено даже, что российская сборная вообще вылетит из группового этапа. Какая уж тут гордость!









* * *



Словом, Россия — страна слишком гордая и вовсе не мирная, и присутствовать на её чемпионате — дело в некотором роде опасное. Такой вывод можно сделать из репортажей и обзоров иностранных корреспондентов, пишущих для прессы Германии, Британии и США. Иные темнокожие футболисты даже не советуют своим семьям смотреть телевизор: а вдруг среди болельщиков вспыхнет расизм?



Вдобавок в период чемпионата западные аналитики по своей привычке обвиняют Кремль в «сбивании рейса MH17» и даже «бомбёжке сирийских больниц».



Таксистов и полицейских Москвы учат принудительно улыбаться. Наверное, страшно жить в такой стране!



Кстати, иностранцы не знают ещё кое-чего.



За неделю до футбольного чемпионата региональные управления МВД прекратили публиковать на сайтах сводки о раскрытии преступлений и задержании подозреваемых, передаёт Newsru.com со ссылкой на портал «Медиазона». По сведениям источников нескольких изданий, ведомствам дано указание не публиковать «негативные» сообщения. «Медиазона» обратилась в региональные пресс-службы полиции и получила подтверждение информации. В управлениях МВД ответили, что сосредоточились на рассказах о профилактике преступлений из-за «особого распоряжения».



Вот США — иное дело. Америка — истинный носитель свободы слова и подлинный символ мира. Мистера Трампа, президента этой могущественной сверхдержавы, даже выдвинули в номинанты Нобелевской премии мира. А как же иначе? Дональд не только выдающийся бизнесмен-миллиардер и стопроцентно честный президент, который выполняет все свои предвыборные обещания. Он ещё и внёс исторический вклад в соглашение о денуклеаризации Корейского полуострова. Второе дыхание Нормандского формата



Ранее мы не раз писали, что мистер Трамп идёт по стопам Обамы, и не раз склоняли престижную премию и имя Дональда в одной строке. Как видим, предсказание потихоньку сбывается. На фоне обвинений России в «расизме», «аннексии», «бомбёжке больниц» и так далее вручение великому американскому миротворцу Нобелевки будет вполне логичным шагом. Жюри премии всегда славилось своей политкорректностью. Очевидно, в 2019 году Трамп, сторонник гонки вооружений и рейганизма, станет одним из номинантов на премию мира.



«Парадокс!» — сказал бы по этому поводу персонаж-таксист из фильма «Брат» (часть вторая). Кстати, этот таксист и вправду не умел улыбаться.



Что до футбола и сборной мирной Америки, то Чемпионат мира по футболу 2018 г. пройдёт без её участия. Нет, не из-за холодной войны и «агрессии» негостеприимных русских. В октябре прошлого года американцы проиграли команде Тринидада и Тобаго и не попали даже в матчи Северной и Центральной Америки. Американцы не прошли на мировой чемпионат впервые с 1986 года.



О России «с её историей расистских нападений и хулиганства» повествует Эми Феррис-Ротман в газете «Вашингтон пост». Способна ли такая Россия провести футбольный чемпионат без расизма?На сей счёт есть разные мнения. Противоположные.К примеру, популярный чернокожий музыкант Black Z считает, что ситуация с расизмом в России «не хуже, чем в любой другой стране, в том числе и на африканском континенте».«Я чёрный, я живу в Москве, и я пою для России, — уточняет 26-летний конголезский музыкант. — За всё время здесь у меня никогда не было никаких проблем».Этот человек накануне чемпионата даже создал песню (на своём родном французском языке) для сборной России по футболу. Между прочим, песня называется «Давайте выиграем». Black Z уверен, что его песня приведёт Россию к победе. (Редакция «Военного обозрения», заметим, рассчитывает, что к победе российскую сборную приведут дружеские шаржи Виталия Щербака.)Однако далеко не все наблюдатели разделяют взгляды упомянутого музыканта, продолжает Эми. В четверг (сегодня) должна состояться футбольная встреча между командами России и Саудовской Аравии. И накануне первого матча расизм уже «поднимает свою уродливую голову», отмечает автор. По данным исследования, опубликованного российской правозащитной группой Sova и некоммерческой организацией Fare Network, российская футбольная история омрачена дискриминацией в отношении небелых людей. Футбольные инциденты были связаны с расизмом и гомофобией.То же происходит и теперь. За несколько последних дней сообщества в соцсетях российских футбольных фанатов наполнились насмешками и враждебными высказываниями в отношении меньшинств и команд, играющих против России, пишет Феррис-Ротман. К примеру, в одной группе «ВКонтакте» (60.000 подписчиков) опубликована песня под названием «Белая гордость». Широко распространённый и открытый расизм в России даже побудил FIFA принять новые меры на этом турнире. Впервые за свою 88-летнюю историю федерация футбола дала судьям право прервать или отменить игру, если прозвучали оскорбительные расистские выкрики. Это решение касается конкретно российского чемпионата.Но даже после этого иные наблюдатели считают, что таких мер недостаточно. Дэнни Роуза, чернокожего игрока из Англии, ранее забросали камнями и оскорбили на поле (произошло это в Сербии). Он говорит, что на прошлой неделе он призвал свою семью не смотреть на его игру в России: вдруг случится расистское насилие…Автор напоминает, что сборную России уже не раз штрафовали за «расистское поведение» болельщиков — так было на последних двух чемпионатах Европы.Даже глава FIFA Джанни Инфантино признался в интервью швейцарской газете «Blick», что риски расизма и беспорядков существуют до сих пор.Отдельно рассматривается вопрос уличного хулиганства в России. Уличное насилие — это то, на что настроены многие футбольные фанаты. К примеру, на чемпионате Европы 2016 года в Марселе (Франция) люди получили десятки травм, некоторые были очень серьёзными. Русские тогда заявляли, что их фанаты — чуть ли не герои.Впрочем, нынче русская полиция утверждает, что никакого насилия допущено не будет. Действует даже запрет на употребление алкоголя на бесплатных поездах, отправляющих болельщиков через просторы России из одного города в другой. Некоторые из этих поездок занимают 30 и более часов. Правда, на стадионах зрители смогут купить до четырёх сортов пива.Власти Москвы ожидают, что в столицу России прибудут 800.000 гостей (своего рода рекорд). Огромное количество болельщиков со всего мира уже прибыло в город. Они толпятся и устраивают танцы возле Красной площади, размахивают флагами, скандируют названия своих стран, чем развлекают москвичей.Нашествие иностранцев привело к резким переменам в Москве, указывает далее автор. В этом огромном «неуклюжем» мегаполисе живёт 13 миллионов человек. И Москва отнюдь не славится качеством обслуживания клиентуры. Городские власти поспешили обучить работников транспорта, в том числе водителей такси, базовым английским фразам и даже научили их «улыбаться незнакомым людям», что, по мнению автора статьи, России вообще не свойственно. Кроме того, в городе усилена «туристическая полиция». Её задача — «быть более дружелюбной».В последний раз в Москве было много иностранцев на Олимпийских играх 1980 года: в гости приехало около 200.000 человек более чем из 70 стран.Юлиан Ханс в «Süddeutsche Zeitung» показывает другую сторону чемпионата.Зачем Россия платит за самый дорогой в истории чемпионат, а в стране тем временем растёт бедность?Что станет с огромными новыми стадионами в Саранске или Калининграде, где до сих пор за играми отечественных клубов наблюдало по несколько тысяч зрителей, да и то в лучшем случае?Настроение в принимающей стране немного похоже на свадьбу, шутит немецкий корреспондент. «Да, это всё безумие, это всё намного дороже, чем мы могли себе позволить. Но что уж тут, деньги теперь всё равно потрачены, давайте хотя бы праздновать и веселиться, а гости пусть говорят об этом годами!» — строит сатирическую картинку журналист. «В конечном итоге, — добавляет он, — все согласны с таким отношением». Среди согласных называются «фанаты, FIFA и, конечно же, Кремль».В отличие от Зимних Олимпийских игр в Сочи, прошедших четыре года назад, ныне Россия начинает «без особых амбиций». Триумф «практически невозможен», убеждён автор. К сожалению, российская команда пока не продемонстрировала хороших результатов: об этом сказал сам Путин в недавнем интервью китайскому телевидению. Тем не менее, Путин вместе со всеми российскими болельщиками надеется, что сборная подарит болельщикам достойное выступление.Путин, отмечает далее корреспондент, давно признал важность спорта как объекта для долгосрочного политического инвестирования. Да вот только есть проблема с долгосрочными инвестициями: трудно предсказать, когда же созреют плоды. Нынешний чемпионат журналист называет «футбольной партией обиженной нации». Сегодня словосочетание «заслуживающая доверия» редко используется в отношении России. Всё наоборот: русским ставятся в вину «аннексия Крыма, сбивание рейса MH17, систематический государственный допинг на Зимних играх 2014 года, бомбёжка сирийских больниц».Внутренние проблемы России тоже заботят заграницу. Юлиан Ханс указывает, что чемпионат мира изначально должен был помочь улучшить инфраструктуру в России. Однако грянул кризис, упали цены на нефть. Были сокращены программы по строительству новых дорог, аэропортов и автомагистралей. И было создано только то, что абсолютно необходимо для самого чемпионата мира. «И, возможно, оно никогда не понадобится снова», — делает вывод автор.Главная же печаль Ханса в том, что «основным мотивом в российской политике и российских СМИ в последние годы является борьба с другими народами». «Оскорбленная нация», пишет он, показывает миру, что «с ней нужно считаться». «Футбольное поле — сравнительно безвредная сцена, — напоминает Ханс. — Вопрос в том, какое за этим последует продолжение».Россия потратила восемь лет, пишет в британской газете «The Independent» Джек Питт-Брук, и 700 миллиардов рублей на подготовку к чемпионату мира. Это для того, чтобы показать всему миру, чего «может достичь современная Россия» и чем ей следует гордиться.Команда Станислава Черчесова выступит в четверг против сборной Саудовской Аравии, напоминает Питт-Брук. И, скорее всего, гордиться тут будет нечем. Не исключено даже, что российская сборная вообще вылетит из группового этапа. Какая уж тут гордость!Словом, Россия — страна слишком гордая и вовсе не мирная, и присутствовать на её чемпионате — дело в некотором роде опасное. Такой вывод можно сделать из репортажей и обзоров иностранных корреспондентов, пишущих для прессы Германии, Британии и США. Иные темнокожие футболисты даже не советуют своим семьям смотреть телевизор: а вдруг среди болельщиков вспыхнет расизм?Вдобавок в период чемпионата западные аналитики по своей привычке обвиняют Кремль в «сбивании рейса MH17» и даже «бомбёжке сирийских больниц».Таксистов и полицейских Москвы учат принудительно улыбаться. Наверное, страшно жить в такой стране!Кстати, иностранцы не знают ещё кое-чего.За неделю до футбольного чемпионата региональные управления МВД прекратили публиковать на сайтах сводки о раскрытии преступлений и задержании подозреваемых, передаёт Newsru.com со ссылкой на портал «Медиазона». По сведениям источников нескольких изданий, ведомствам дано указание не публиковать «негативные» сообщения. «Медиазона» обратилась в региональные пресс-службы полиции и получила подтверждение информации. В управлениях МВД ответили, что сосредоточились на рассказах о профилактике преступлений из-за «особого распоряжения».Вот США — иное дело. Америка — истинный носитель свободы слова и подлинный символ мира. Мистера Трампа, президента этой могущественной сверхдержавы, даже выдвинули в номинанты Нобелевской премии мира. А как же иначе? Дональд не только выдающийся бизнесмен-миллиардер и стопроцентно честный президент, который выполняет все свои предвыборные обещания. Он ещё и внёс исторический вклад в соглашение о денуклеаризации Корейского полуострова.Ранее мы не раз писали, что мистер Трамп идёт по стопам Обамы, и не раз склоняли престижную премию и имя Дональда в одной строке. Как видим, предсказание потихоньку сбывается. На фоне обвинений России в «расизме», «аннексии», «бомбёжке больниц» и так далее вручение великому американскому миротворцу Нобелевки будет вполне логичным шагом. Жюри премии всегда славилось своей политкорректностью. Очевидно, в 2019 году Трамп, сторонник гонки вооружений и рейганизма, станет одним из номинантов на премию мира.«Парадокс!» — сказал бы по этому поводу персонаж-таксист из фильма «Брат» (часть вторая). Кстати, этот таксист и вправду не умел улыбаться.Что до футбола и сборной мирной Америки, то Чемпионат мира по футболу 2018 г. пройдёт без её участия. Нет, не из-за холодной войны и «агрессии» негостеприимных русских. В октябре прошлого года американцы проиграли команде Тринидада и Тобаго и не попали даже в матчи Северной и Центральной Америки. Американцы не прошли на мировой чемпионат впервые с 1986 года. Автор: Олег Чувакин Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 335 Источник Похожие новости Второе дыхание Нормандского формата Честь не бывает игрушечной Записки Колорадского Таракана. Ой, да то не ветер ветку клонит...

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