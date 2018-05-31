Они не призраки. Русские восставшие мертвецы в Европе • 212 • Аналитика



Понятно, что дьявол кроется в нюансах, но они (нюансы) все-таки есть.



Главный: чудесные воскрешения (без разницы, после того как все врачи руки опустили и сказали «не жильцы», то ли после трех пуль) так или иначе связаны с Россией.





Скрипали. Напрочь отравленные русскими и русским же БОВ (кто на меньшее разменяется), после того как врачи хором заявили «аллес капут» — опаньки, мало того, что из комы вышли, так кое-кому (Юля, без обид) это еще на пользу пошло. Прямо Спящая красавица-2018 какая-то.



А вот кота, которого ухоботали англичане, даже жаль теперь. Не воскрес, увы. Да, мурлыкин, это тебе не Россия. Это Великобритания.



Идем дальше. Хлорные атаки в Думе. Дума – в смысле, город в Сирии, а не одно место в России.



Ну, Асад – он не русский. Но его под руки водят русские некроманты, и его руками водят, щедро разбрасывая зло. То есть хлор или что там еще. Убивая всех и вся.



Видимо, именно потому, что в Сирии русские замешаны во всем (ну и ладно, пусть так), этот мальчик, на котором строился репортаж, обвиняющий Асада, тоже воскрес.



Честное слово, вот скажи кто сегодня, что газ был нашего (или союзного) производства, после Скрипалей поверю.



Ну вот третий случай – это, уважаемые, все. Бог любит троицу, три (как в анекдоте про звонаря) – закономерность, и так далее.



Этот Бабченко, который гражданин России, но не русский/россиянин – воскрес!







Тут сложно сказать, что помогло. Так-то все начиналось вполне себе: кровь, обвинения в причастности России, снова кровь, снова обвинения, рыдания родных, уверенность в том, что это – дело рук России.



И тут на тебе… Воскрес.



Сложно сказать, кто или что тому виной.



Вообще, было интересно наблюдать, как основное большинство СМИ размазывало кто сопли и слезы, кто… то же самое, но розового цвета.



Видимо, когда количество пожеланий «земли стекловатой» перевалило за миллион, все уже даже на Украине начали понимать, что что-то идет не так.



Либо во всем виновата Матвиенко. "Какую бы политическую позицию он ни занимал, как бы ни относился к России, но этот человек в свое время воевал за нее. Это человек, у которого осталось шесть детей. И Россия готова оказать помощь и поддержку его семье", — сказала она.



После такого, оказывается, сложно не встать…



Ну то что на Украине пробили с треском и гоготом очередное дно – это их печаль. Ну и всей Европы в целом. Сценарий разыгрывают, но что-то актеры не очень. Кроме кота. Единственный кто нормально сыграл.



Нет, понятно, что главное – обвинить Россию.



Так делали бы это без некромантии. Или, по крайней мере, раз Бабченко «даже жене не говорил», всадили бы ему три реальных пули. Ну чтобы совсем все достоверно было. А так – очередной похабный цирк клоунов-дегенератов.



Теперь еще и этого атошника будут таскать. Как медведя на цепочке. А он станет рассказывать, что его лично Путин вербовал и Бабченко заказывал. Но так как в цифрах гонорара уже путаница пошла, чувствую, что еще то представление будет.



Ну посмеемся, что нам остается?



«Русские убили!» Нет. Русские не убили, русские заказали и оплатили. Но все равно при деле, и это не атошник был пьяный и криворукий, это СБУ четко сработало. Атошник был трезв, решимость его не знала границ.



Господи, ну вот как доказать им всем, что если у нас ТАМ хотят, чтобы кто-то закончил с выступлением, то все так и происходит? И рекомый сам в антракте из простынки веревочку вьет, сам петельку делает и сам табуреточку отталкивает? С улыбкой.

Путин поднял мировой бунт

Ну или последнее «прости» прохрипел после чая с полонием, и все, занавес. Так и пули, что характерно, прилетают по адресу. И даже ракеты.



И, кстати, немаловажный аспект: еще никто после спецопераций наших обаяшек с того света не вернулся. Ни один не рассказал еще, как его пытались того…



Потому что так бог знает сколько лет заведено: кого надо, того и убили!



Как сказал Бабченко: «Я свою работу выполнил. Я пока еще живой»… Ну завтра посмотрим, какая будет реакция на «пока».



Но то что Россия виновата, это понятно и даже не оспаривается. Заранее. Ну, нового ничего, Скрипали ожили, со смертью Бабченко тоже обманули, расходимся…



Котейку вот жалко. Не знаю, почему. В какое интересное все-таки время мы живем… Смотришь на все это, и тянет то ли заскакать, то ли перекреститься. Вообще, на месте всех священников я бы начал обращать внимание прихожан на случаи чудесного воскрешения. Все четко по Библии, кстати, специально смотрел.Понятно, что дьявол кроется в нюансах, но они (нюансы) все-таки есть.Главный: чудесные воскрешения (без разницы, после того как все врачи руки опустили и сказали «не жильцы», то ли после трех пуль) так или иначе связаны с Россией.Скрипали. Напрочь отравленные русскими и русским же БОВ (кто на меньшее разменяется), после того как врачи хором заявили «аллес капут» — опаньки, мало того, что из комы вышли, так кое-кому (Юля, без обид) это еще на пользу пошло. Прямо Спящая красавица-2018 какая-то.А вот кота, которого ухоботали англичане, даже жаль теперь. Не воскрес, увы. Да, мурлыкин, это тебе не Россия. Это Великобритания.Идем дальше. Хлорные атаки в Думе. Дума – в смысле, город в Сирии, а не одно место в России.Ну, Асад – он не русский. Но его под руки водят русские некроманты, и его руками водят, щедро разбрасывая зло. То есть хлор или что там еще. Убивая всех и вся.Видимо, именно потому, что в Сирии русские замешаны во всем (ну и ладно, пусть так), этот мальчик, на котором строился репортаж, обвиняющий Асада, тоже воскрес.Честное слово, вот скажи кто сегодня, что газ был нашего (или союзного) производства, после Скрипалей поверю.Ну вот третий случай – это, уважаемые, все. Бог любит троицу, три (как в анекдоте про звонаря) – закономерность, и так далее.Этот Бабченко, который гражданин России, но не русский/россиянин – воскрес!Тут сложно сказать, что помогло. Так-то все начиналось вполне себе: кровь, обвинения в причастности России, снова кровь, снова обвинения, рыдания родных, уверенность в том, что это – дело рук России.И тут на тебе… Воскрес.Сложно сказать, кто или что тому виной.Вообще, было интересно наблюдать, как основное большинство СМИ размазывало кто сопли и слезы, кто… то же самое, но розового цвета.Видимо, когда количество пожеланий «земли стекловатой» перевалило за миллион, все уже даже на Украине начали понимать, что что-то идет не так.Либо во всем виновата Матвиенко. "Какую бы политическую позицию он ни занимал, как бы ни относился к России, но этот человек в свое время воевал за нее. Это человек, у которого осталось шесть детей. И Россия готова оказать помощь и поддержку его семье", — сказала она.После такого, оказывается, сложно не встать…Ну то что на Украине пробили с треском и гоготом очередное дно – это их печаль. Ну и всей Европы в целом. Сценарий разыгрывают, но что-то актеры не очень. Кроме кота. Единственный кто нормально сыграл.Нет, понятно, что главное – обвинить Россию.Так делали бы это без некромантии. Или, по крайней мере, раз Бабченко «даже жене не говорил», всадили бы ему три реальных пули. Ну чтобы совсем все достоверно было. А так – очередной похабный цирк клоунов-дегенератов.Теперь еще и этого атошника будут таскать. Как медведя на цепочке. А он станет рассказывать, что его лично Путин вербовал и Бабченко заказывал. Но так как в цифрах гонорара уже путаница пошла, чувствую, что еще то представление будет.Ну посмеемся, что нам остается?«Русские убили!» Нет. Русские не убили, русские заказали и оплатили. Но все равно при деле, и это не атошник был пьяный и криворукий, это СБУ четко сработало. Атошник был трезв, решимость его не знала границ.Господи, ну вот как доказать им всем, что если у нас ТАМ хотят, чтобы кто-то закончил с выступлением, то все так и происходит? И рекомый сам в антракте из простынки веревочку вьет, сам петельку делает и сам табуреточку отталкивает? С улыбкой.Ну или последнее «прости» прохрипел после чая с полонием, и все, занавес. Так и пули, что характерно, прилетают по адресу. И даже ракеты.И, кстати, немаловажный аспект: еще никто после спецопераций наших обаяшек с того света не вернулся. Ни один не рассказал еще, как его пытались того…Потому что так бог знает сколько лет заведено: кого надо, того и убили!Как сказал Бабченко: «Я свою работу выполнил. Я пока еще живой»… Ну завтра посмотрим, какая будет реакция на «пока».Но то что Россия виновата, это понятно и даже не оспаривается. Заранее. Ну, нового ничего, Скрипали ожили, со смертью Бабченко тоже обманули, расходимся…Котейку вот жалко. Не знаю, почему. Автор: Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 212 Источник Похожие новости Две минуты до конца света. Аналитика от американских ученых (ч. 1) Путин поднял мировой бунт Найдём ответ на британский ультиматум!

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