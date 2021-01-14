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«Они нас боятся»: На Украине готовы идти в атаку на российские войска
14 января 2021, 22:40 • 176 • Украина
Украинский актёр и блогер, а с некоторого времени по совместительству ещё и спикер киевской делегации в Трёхсторонней контактной группе Алексей Арестович отметился смелым заявлением.
По его словам, у Украины достаточно сил не только для остановки наступления войск противника на территорию страны, но и для перехода в контратаку.
С таким заявлением Арестович выступил в эфире одной из радиостанций вчера, 13 января, отвечая на вопрос ведущего о том, сколько Украина продержится в случае широкомасштабной войны, «если Россия попрёт».
С такой постановкой вопроса представитель Украины решительно не согласился и отмёл все неоднократно озвучиваемые мнения, что Украина технически не готова к масштабным боевым действиям.
«Мы не только их (российские войска. — прим) остановим, но и в контратаку перейдём на определенных направлениях.
Пусть они ещё попробуют наступать с юга — там сплошные каналы и голая местность без населённых пунктов. Они просто не доедут под ударами нашей артиллерии. Они нас боятся, поэтому и „накачивают” Крым. Из Крыма в самом деле трудно наступать», — уверил ведущего Арестович в мощи украинской армии.
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