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"Они нам не конкуренты". Эксперт о санкциях США против газопроводов из РФ

15 июля 2020, 21:00  •  113 • Аналитика
© Виталий Тимкив
Госдепартамент США опубликовал рекомендации в рамках закона о противодействии России через санкции, включив в документ "Северный поток- 2" и вторую нитку "Турецкого потока-2", заявил госсекретарь США Майк Помпео.
"Сегодня госдепартамент обновил публичные рекомендации по действию закона CAATSA, включив (газопроводы) "Северный поток-2" и вторую нитку "Турецкого потока-2". Эти действия ставят инвестиции и другие действия, связанные с российскими экспортными газопроводами, под риск американских санкций", – заявил на пресс-конференции Помпео, которого цитирует РИА Новости.
"Это четкий сигнал компаниям, участвующим в проектах России по злонамеренному влиянию, что (США) не будут это терпеть", – добавил госсекретарь.
Член Комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК ТПП России Рустам Танкаев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что новые меры США в малой степени повлияют на российские газопроводные проекты.
"Что касается "Северного потока-2", там осталась проблема страхования, но, как я понимаю, это скорее организационная проблема, чем реальная. Подбор страховщика, не регулируемого Соединенными Штатами – конечно, это некоторая головная боль, но проблема решаемая. А что касается "Турецкого потока", то я, честно говоря, вообще не вижу каких-либо проблем. После завершения "Северного потока-2" у нас суда, способные прокладывать трубы по дну моря, освободятся, и мы своими силами вполне в состоянии и достраивать, и строить заново подводные участки трубопроводов", – сказал Рустам Танкаев.
По его словам, Соединенные Штаты своими действиями больше вредят самим себе.
"У нас будут некоторые проблемы и дополнительные затраты, это так, но никаких серьезных препятствий для реализации этих проектов нет. Мы их реализуем в полном объеме, это совершенно очевидно. Больше того, сама по себе конкуренция (с Россией по поставкам газа, – ред.) со стороны США в настоящее время абсолютно невозможна: объемы добычи газа у них упали очень сильно, поставка из Соединенных Штатов сжиженного природного газа намного менее эффективна, чем поставка СПГ из России, у них накладные расходы почти в два раза выше. В результате они нам не конкуренты. И все их потуги, связанные с препятствиями нашим трубным проектам, думаю, обречены на провал. В конечном же итоге сами США от этого очень сильно проиграют – разрушая международную кооперацию, они разрушают собственный рынок сбыта. Россия приобретала довольно много товаров и материалов из США для своих инфраструктурных проектов. Теперь этого нет, и это одна из причин сокращения рабочих мест в самих США, хотя об этом в Соединенных Штатах не любят говорить. И это огромный минус Трампу", – считает Рустам Танкаев.
Закон CAATSA был принят в 2018 году, рекомендации госдепартамента является подзаконным актом. В настоящее время строительство "Северного потока 2" приостановлено, поскольку иностранные партнеры свернули деятельность из-за угрозы санкций со стороны США.
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