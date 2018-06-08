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Они нам не чужие

08 июня 2018, 00:24  •  39 • В России

Какой бы вопрос я задала вопрос президенту России? Так я и задала — отправила по телефону. Он был, конечно, о Донбассе. Звучал так: когда закончится война? Это не риторический вопрос. Сложный он. Думаю, для президента тоже. Путину задавали и такие.

- Что делать, когда не знаете, что делать?

- Стараюсь найти решение и прийти к устойчивому мнению о том, что действительно нужно и целесообразно.

Можно с яростной горечью говорить о том, как разрушились семьи в Донецке и Луганске. О том, сколько свежих могил на погостах Донбасса. И, что конца края не видно этой бойне. И что Киев не чует под собою земли, чуя в России только врага. И не делает никаких шагов для остановки войны.

Многие жители юго-востока - и я в их числе - смотрят все выступления Владимира Путина, от которого ждут одной фразы: «Донбасс наш». Ждут уже четыре года. У кого-то слабеет вера, кто-то продолжает надеяться. Все приспосабливаются — надо жить.

Вопрос писателя Захара Прилепина о том, что украинская армия может воспользоваться Чемпионатом мира по футболу и начать активные болевые действия под Донецком и Луганском - не надуманный. Украинская армия провоцирует часто, ополченцы способны давать отпор, но действуют согласно Минским соглашениям. На которые Украина чихать хотела.

Но Донбассу важно, что не отворачивается от этой проблемы Путин.

- Надеюсь, что до таких провокаций дело не дойдет, - ответил президент России. – Если же такое случится, мне думается, это будет иметь тяжелые последствия для украинской государственности в целом.

Понятно, что от войны люди уезжают в Россию. Они хотят жить, хотят работать. Но попадают в замкнутый круг: нужно работать, чтобы получить гражданство России, а чтобы работать в России — нужно российское гражданство. И «упрощенные» программы для жителей ДНР и ЛНР обходятся в 100 тысяч рублей и потраченных месяцев и нервов.

Но вариант должен быть проще. Подача заявления «Хочу стать гражданином России» и копий личных документов. Это то, о чем говорил Путин: давать гражданство тем, кто чувствует свою связь с русским миром и говорит на русском языке. Какие еще тесты нужны?

- Эти люди находятся в непростой жизненной ситуации. И они нам не чужие, - сказал Владимир Путин.

Это и были главные слова.

Вопрос от Захара Прилепина.Что делать, если Киев начнёт наступление на Донбасс во время ЧМ по футболу

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