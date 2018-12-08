«Они хотят свергнуть власть»: Франция готовится к новым протестам «жёлтых жилетов»

В субботу, 8 декабря, во Франции ожидается ещё одна волна массовых протестов «жёлтых жилетов» и примкнувших к ним сил. Порядок будут обеспечивать почти 90 тыс. полицейских и бронетехника. В Париже закрыты десятки магазинов и музеев, в том числе Лувр и Эйфелева башня. По данным СМИ, власти страны опасаются, что акции «жёлтых жилетов» могут привести к государственному перевороту — спецслужбам якобы известно о призывах среди протестующих атаковать парламентариев, исполнительную власть и полицейских. Эксперты отмечают, что протесты во Франции вышли из-под контроля и ситуация в стране угрожает положению президента Франции Эммануэля Макрона. По мнению политологов, властям нужно начать переговоры с лидерами протеста, а не пытаться решить проблему силовым путём.

На субботу, 8 декабря, во Франции запланированы масштабные акции протеста «жёлтых жилетов», которые могут стать кульминацией всей деятельности движения.

Посвящённые этому мероприятию группы в социальной сети Facebook называются «Четвёртый акт», что указывает на четвёртую неделю активности протестующих. В них состоят от 4 до 6 тыс. «подтверждённых» участников и еще 20—30 тыс. «интересующихся».

Напомним, это протестное движение зародилось как реакция на повышение налоговой составляющей в ценах на топливо, но позднее «жилеты» стали протестовать против общей дороговизны жизни.

Первые акции состоялись 17 ноября, к 1 декабря выступления вылились в беспорядки с погромами и столкновениями с полицией. К настоящему времени по итогам протестов четыре человека погибли, ещё 130 получили ранения, а 400 демонстрантов оказались задержаны.

4 декабря движение частично добилось объявленных задач. Власти Франции ввели ввели полугодовой мораторий на запланированное с 1 января 2019 года повышение цен на бензин и дизельное топливо. Лидеры протеста заявили, что намерены продолжать выступления и добиваться полной отмены непопулярных решений французских властей.

Риск государственного переворота

По данным французских властей, 8 декабря за порядком в стране будут следить 89 тыс. сотрудников правоохранительных органов. Только в Париже планируется привлечь к работе 8 тыс. полицейских и спецтехнику, в том числе более десяти бронетранспортёров.

Во французской столице будут закрыты десятки музеев, магазинов, ресторанов и других точек притяжения туристов, в частности Лувр, галерея Орсе, центр Помпиду и Эйфелева башня.

«Мы столкнулись с людьми, который пришли не для того, чтобы протестовать, а с целью крушить», — цитирует агентство Reuters премьер-министра страны Эдуара Филиппа.

Власти Франции опасаются, что акции «жёлтых жилетов» могут привести к государственному перевороту. Об этом пишет французская газета Le Figaro со ссылкой на собственные источники. По данным СМИ, спецслужбам известно о призывах среди протестующих атаковать парламентариев, исполнительную власть и полицейских.

«Это путчисты. Это попытка путча», — заявил изданию источник в правительстве Франции.

Газета полагает, что предстоящие субботние демонстрации рискуют стать особенно жестокими, поскольку к «жёлтым жилетам» примкнули «экстремисты как левого, так и правого толка».

В правительстве Франции уверены, что радикалы пользуются ситуацией для достижения своих целей.

«Очевидно, это организовано. Политизированные и радикализированные элементы пытаются использовать это движение. Они хотят свергнуть власть», — сказал пресс-секретарь правительства Франции Бенжамен Гриво в интервью Le Parisien.

Кроме того, Le Figaro пишет о распространении «жёлтых жилетов» по всей Европе. Активисты движения появляется в Бельгии, Германии, Болгарии, Нидерландах и Сербии. Примечательно, что в Германии идеями «жёлтых жилетов» заинтересовались крайне правые, а в Сербии принадлежность к движению продемонстрировали оппозиционные политики.

Как на расстреле

Ранее французская полиция применила жёсткие меры при задержании активистов, протестующих против реформы образования.

Большую часть задержанных составляют студенты и учащиеся старших классов местных школ. Молодых людей поставили на колени и завели им руки за головы, некоторых усадили лицом к стене.

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Опубликованные в сети фотографии и видеозапись с места событий вызвали заметную реакцию — пользователи сети сравнили произошедшее с действиями расстрельной команды.

Недовольство студентов направлено на реформу образования, которая усложняет отбор при поступлении в вуз и вводит существенное увеличение платы за обучение иностранных студентов. По всей Франции из-за активности протестующих на текущей неделе нарушена работа около 280 школ и порядка 700 студентов оказались задержаны, отмечает France24.

Пострадали журналисты

Протесты «жёлтых жилетов» запомнились и другими жёсткими действиями французской полиции. Освещавшие эти события журналисты RT France получили ранения в минувшую субботу, 1 декабря.

Как сообщила глава RT France Ксения Фёдорова, двоих журналистов ранило полицейской гранатой со слезоточивым газом, ещё два корреспондента пострадали от резиновых пуль. В общей сложности за три недели протестов травмы получили 12 журналистов RT.

«Наши корреспонденты брали интервью у манифестантов, и все в шоке от того, как полиция действует, поскольку там много женщин, стариков. Люди собрались со всей Франции, и не у всех есть защита, в частности маски против слезоточивого газа. Действия довольно жёсткие и неправомерные — это ответ правительства на демонстрации», — отметила Фёдорова.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в своём Telegram-канале также прокомментировала сообщения о пострадавших журналистах.

«У нас уже 12 человек пострадали на протестах во Франции. Резиновые пули, камни, слезоточивый газ. Двенадцать только наших журналистов! Как тебе такое, московский ОМОН?» — написала она.

Отметим, что пользователи соцсетей положительно оценили работу RT по освещению беспорядков во Франции.

«Профессионализм, смелость и качество отснятого материала» отмечали пользователи, комментировавшие шестичасовую прямую видеотрансляцию из центра Парижа в субботу, 1 декабря.

«В очередной раз RT — единственные, кто освещает события. Мейнстримные государственные СМИ — коллаборационисты», — заключил один из комментаторов размещённого в Facebook репортажа RT.

«Спасибо, RT, за эти кадры в режиме реального времени, они намного лучше, чем то, что показывают по телевизору», — написала пользователь с ником Tina Damez.

«Ситуация в очевидном хаосе»

Сложившееся положение — очень тревожно для Макрона, считает доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло.

«Это не был один протест, который рассосался через день. Они идут постоянно и по целому ряду позиций. Этот протест невозможно купировать на ранних стадиях. Проблема в том, что последнее время очень часто действия Макрона вызывают подобную реакцию во французском обществе», — отметил он в беседе с RT.

В свою очередь, политолог Александр Асафов отметил, что действия французских властей и мобилизация силовиков указывает на стремление избежать ещё более серьезных беспорядков.

«Жёлтые жилеты» продолжают действовать. И, очевидно, их намерение пойти непосредственно в гости к Макрону вызывает ряд опасений, потому что ситуация в очевидном хаосе», — считает политолог Александр Асафов.

Эксперт отмечает, что властям Франции нужно постараться наладить диалог с протестующими, а не пытаться решить вопрос силовым путём.

«Франция находится в очень серьёзном положении. Сложно сказать, к чему приведёт эта ситуация, потому что действительно массово и масштабно. Нужно перестать относиться легкомысленно к этому вопросу, находить лидеров движения и пытаться вступить с ними в диалог, если он ещё возможен. Но очевидно, что власть собирается обороняться силовым путём», — заключил Асафов.

По мнению политического комментатора Эрика Земмура, бунт «жёлтых жилетов» может стать поворотным моментом для президентского срока Эммануэля Макрона.

Как отмечает издание, президент Франции предпочитает не комментировать происходящее, «однако выход из первого серьёзного социального кризиса его президентского срока обещает быть сложным».

«Я считаю, что его президентский срок можно считать оконченным», — заявил Земмур в интервью радиостанции RTL.