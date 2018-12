″Они хотят меня. Люблю Францию″: Трамп открыто поддержал ″Желтые жилеты″

Причем он прямо связал происходящее не только с экономической политикой правительства Франции. Но еще и упомянул общеевропейскую армию, о создании которой ранее говорил Макрон.

″Парижское соглашение не очень хорошо сказывается на самом Париже. Беспорядки и протесты по всей Франции. Люди не хотят выплачивать огромные суммы денег, существенная часть из которых — странам третьего мира только потому, что это, может быть, позволит защитить окружающую среду, - пишет Трамп сегодня в своем микроблоге. - Они скандируют: „Нам нужен Трамп!“. Люблю Францию″.

Ранее сообщалось, что Трамп разместил твит, в котором заявил, что французы хотят видеть его своим президентом: ″Они хотят меня″.

Также отметим, что Трамп неоднократно критиковал Европу за нежелание повысить взнос в НАТО.

″США были для вас и всегда будут. Все, что мы просим, это чтобы вы заплатили свою долю в НАТО. Германия платит 1%, в то время как США платят 4,3% от гораздо большего ВВП — чтобы защитить Европу″.

Напомним, вот уже несколько дней во Франции не утихают протесты. Изначала манифестанты были против повышения цен на топлива. Но сейчас, даже когда французские власти объявили мораторий на подорожания, беспорядки не утихают.

