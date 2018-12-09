Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
″Вредно для страны″: Путин призвал членов партии ″ЕР″ не хамить людям
«Копия Меркель»: сможет ли новый лидер ХДС занять пост канцлера ФРГ
От "желтых жилетов" Францию защитят 89 тысяч охранников правопорядка
Путин выполнил желание больной девочки
Главная / Политика

″Они хотят меня. Люблю Францию″: Трамп открыто поддержал ″Желтые жилеты″

09 декабря 2018, 00:09  •  105 • Политика
Американский президент Дональд Трамп открыто поддержал противников французского лидера Эммануэля Макрона, призывающих к свержению действующей власти. Он написал в своем микроблоге: ″Они хотят меня. Люблю Францию″.
Причем он прямо связал происходящее не только с экономической политикой правительства Франции. Но еще и упомянул общеевропейскую армию, о создании которой ранее говорил Макрон.
″Парижское соглашение не очень хорошо сказывается на самом Париже. Беспорядки и протесты по всей Франции. Люди не хотят выплачивать огромные суммы денег, существенная часть из которых — странам третьего мира только потому, что это, может быть, позволит защитить окружающую среду, - пишет Трамп сегодня в своем микроблоге. - Они скандируют: „Нам нужен Трамп!“. Люблю Францию″.
Ранее сообщалось, что Трамп разместил твит, в котором заявил, что французы хотят видеть его своим президентом: ″Они хотят меня″.
Также отметим, что Трамп неоднократно критиковал Европу за нежелание повысить взнос в НАТО.
″США были для вас и всегда будут. Все, что мы просим, это чтобы вы заплатили свою долю в НАТО. Германия платит 1%, в то время как США платят 4,3% от гораздо большего ВВП — чтобы защитить Европу″.
Напомним, вот уже несколько дней во Франции не утихают протесты. Изначала манифестанты были против повышения цен на топлива. Но сейчас, даже когда французские власти объявили мораторий на подорожания, беспорядки не утихают.
#France
Oh, come on #Macron! They just protest peacefully!
Stop violence against your people!#YellowVests #GiletsJaunes #MacronDemission #parisprotests #FranceProtest #BREAKING #FelizSábado #8Decembre pic.twitter.com/FZveVBhOjw
— Marjan Fa (@MarjanFa1) December 8, 2018
Yellow Vest protestors in Brest, France#France #YellowVests pic.twitter.com/SHEDfhm0QH
— CNW (@ConflictsW) December 8, 2018
French protestors completely blocking a highway near Paris, French police were not expecting it.#Paris #YellowVests pic.twitter.com/NakohuRTAO
— CNW (@ConflictsW) December 8, 2018

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

105
Источник
Похожие новости
08 декабря 2018, 07:54
Националисты потребовали от Порошенко запретить российский бизнес на Украине
08 декабря 2018, 11:09
МИД Германии: Страна не будет инициатором новых антироссийских санкций
08 декабря 2018, 14:24
От "желтых жилетов" Францию защитят 89 тысяч охранников правопорядка

08 декабря 2018, 04:39
В США не обрадовались решению ОПЕК снизить добычу нефти - Госдеп
08 декабря 2018, 07:54
"Добро пожаловать в холодную войну - 2": Эксперт США о противостоянии России и НАТО в Черном море
08 декабря 2018, 17:39
Русский язык советника Порошенко вызвал недовольство депутатов
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
07 декабря 2018, 02:39
Спор Лукашенко с Путиным заставил белорусского дипломата вспомнить, кто «поднимал» Россию
04 декабря 2018, 09:39
Семилетний мальчик заработал на YouTube 22 млн долларов
03 декабря 2018, 01:09
«Простых людей не обманешь»: Буэнос-Айрес проводил Путина аплодисментами
07 декабря 2018, 02:39
«Петро, вези все что есть»: Порошенко призвали не останавливаться на переброске десантников к границам с Россией
04 декабря 2018, 04:56
Очередное падение рядом с Порошенко
07 декабря 2018, 15:39
"Путинский режим совсем слетел с катушек!": В Сети показали либералам французский "майдан"
02 декабря 2018, 15:24
«Я же вам говорил!» Журналист подслушал разговор Макрона и саудовского принца
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.