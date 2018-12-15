“Они хотят как в Париже“: видео жесткой расправы французской полиции с безоружными протестантами

«Они хотят как в Париже. Лови @navalny» — под таким названием опубликована видеозапись, на которой парижские блюстители правопорядка расправляются с лежащими бастующими.

Только ленивый пользователь не высказался на тему “Мы хотим как в Париже“. В основном, люди разделились на три лагеря: кто хочет как в Париже, кого всё устраивает в России и третий "свой" вариант.



По поводу первых написала твит блогер и журналист Марина Саакян. Она выложила видео, которое было снято в одном из парижских кафе во время беспорядков. Безоружных, лежащих на полу людей с поднятыми руками полицейские избивают дубинками. Люди пытаются сбежать, но удаётся им это с трудом.



Видео опубликовано под названием: «Они хотят как в Париже. Лови @navalny».