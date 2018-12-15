Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Вы назвали меня мутной!": Юнкер и Мэй повздорили на саммите ЕС
Еще не начавшись, пресс-конференция Путина побила рекорд
СБУ заподозрила "русский код" в пропаже львовских военных данных
Хроники смутного времени: На Украине любят ЦРУ, вот те крест!
Главная / Политика

“Они хотят как в Париже“: видео жесткой расправы французской полиции с безоружными протестантами

15 декабря 2018, 08:54  •  171 • Политика
«Они хотят как в Париже. Лови @navalny» — под таким названием опубликована видеозапись, на которой парижские блюстители правопорядка расправляются с лежащими бастующими.
Только ленивый пользователь не высказался на тему “Мы хотим как в Париже“. В основном, люди разделились на три лагеря: кто хочет как в Париже, кого всё устраивает в России и третий "свой" вариант.

По поводу первых написала твит блогер и журналист Марина Саакян. Она выложила видео, которое было снято в одном из парижских кафе во время беспорядков. Безоружных, лежащих на полу людей с поднятыми руками полицейские избивают дубинками. Люди пытаются сбежать, но удаётся им это с трудом.

Видео опубликовано под названием: «Они хотят как в Париже. Лови @navalny».
Они хотят как в Париже.
Лови @navalny pic.twitter.com/2Z2Y1revio
— Марина Саакян (@marinochka_san) 15 декабря 2018 г.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

171
Источник
Похожие новости
14 декабря 2018, 23:09
Создание косовской "армии" приведет к повторению войны на Балканах - МИД России
15 декабря 2018, 02:24
"Что-то знают, жучары": Предупреждение посольства США на Украине вызвало беспокойство в Сети
15 декабря 2018, 02:24
Смоленские чиновники собственным примером преподали политикам урок экономии

14 декабря 2018, 16:39
"Яндекс" объяснил "смерть" Порошенко: Шутники атаковали Википедию
14 декабря 2018, 19:54
Европарламент не указ: Германия и Финляндия не откажутся от "Северного потока - 2"
14 декабря 2018, 16:39
"Как понять-то?": В Сети пытаются разгадать ответ Лукашенко — извинялся он перед Путиным или нет?
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
15 декабря 2018, 02:24
"Вы назвали меня мутной!": Юнкер и Мэй повздорили на саммите ЕС
15 декабря 2018, 02:24
России стоит поучиться: Михеев о Макроне и "желтых жилетах"
15 декабря 2018, 03:54
Незалежная в положении: Одесситы боятся, что в частные гостиницы заселят военных
15 декабря 2018, 02:24
Закрытая вечеринка в киевском отеле "Хилтон" раскрыла офицеров Моссада на У...
15 декабря 2018, 02:24
"Что-то знают, жучары": Предупреждение посольства США на Украине вызвало бе...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
13 декабря 2018, 03:28
Вакарчук должен петь
10 декабря 2018, 00:40
Tpycы можно и не менять
11 декабря 2018, 22:12
Юрий Бойко раскрылся
12 декабря 2018, 02:54
За Асада и Россию: Сирия восстала против США
12 декабря 2018, 22:24
Жена Чубайса снимет сериал в защиту «святых 90-х» (Руслан Осташко)
14 декабря 2018, 01:54
Незалежная в положении: Харьков - город тихих сепаратистов
08 декабря 2018, 14:24
Один из задержанных украинских моряков возможно причастен к пыткам жителей Донбасса
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.