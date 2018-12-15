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“Они хотят как в Париже“: видео жесткой расправы французской полиции с безоружными протестантами
15 декабря 2018, 08:54 • 171 • Политика
«Они хотят как в Париже. Лови @navalny» — под таким названием опубликована видеозапись, на которой парижские блюстители правопорядка расправляются с лежащими бастующими.
Только ленивый пользователь не высказался на тему “Мы хотим как в Париже“. В основном, люди разделились на три лагеря: кто хочет как в Париже, кого всё устраивает в России и третий "свой" вариант.
По поводу первых написала твит блогер и журналист Марина Саакян. Она выложила видео, которое было снято в одном из парижских кафе во время беспорядков. Безоружных, лежащих на полу людей с поднятыми руками полицейские избивают дубинками. Люди пытаются сбежать, но удаётся им это с трудом.
Видео опубликовано под названием: «Они хотят как в Париже. Лови @navalny».
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