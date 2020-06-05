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Они хотели наш борщ: Русские рассказали, за что дали отпор погромщикам в США

05 июня 2020, 12:55  •  79 • В мире
Буквально за сутки маленький ресторан в Сан-Диего, названный в честь известного русского поэта, прославился на весь мир. А всё благодаря отваге владельца и его друзей. Они встали стеной на защиту заведения от погромщиков и мародёров.
Автор:
Котова Анна
36-летнего владельца PUSHKIN зовут Айк Газарян, сам он родом из Пятигорска. Но ещё в конце 90-х годов мужчина эмигрировал из России в Штаты, где и обосновался. И весьма успешно. Новым местом жительства ресторатора стал город на тихоокеанском побережье Калифорнии – Сан-Диего. Среди соседей и знакомых Айка Газаряна много бывших соотечественников. Потому в 2015 году мужчина открыл ресторан для любителей русской кухни.
Именно они-то и пришли на помощь ресторатору, когда PUSHKIN оказался под угрозой. Некогда тихие будни американского городка сменили беспорядки. После того как был убит задержанный полицией афроамериканец Джордж Флойд, поднялась волна бесчинств. Сначала это были протесты, которые потом переросли в избиения прохожих, в поджоги зданий и автомобилей, погромы магазинов... Так на пути у беспредельщиков оказался ресторан Айка.
Фото: instagram.com/pushkinrestaurant
– Мимо нас прошло много людей. Никто не решился ничего ломать, потому что десять крепких русских парней стояли у дверей, – рассказывал Айк Газарян. – В руках у каждого, кто решился дать отпор мародёрам, было оружие. На него, кстати, есть разрешение. Потому многие погромщики даже не смотрели в сторону заведения.
Со стороны "живой щит" на самом деле выглядел далеко не миролюбиво. Крепкие молодцы в шапках-ушанках с автоматами в руках. Из-за чего их тут же прозвали "русской мафией".
Мы не мафия! Мы просто любим борщ,
– объяснил владелец заведения сразу после обрушившейся на него славы.
Фото: instagram.com/pushkinrestaurant
Но волнения продолжаются, и Айк Газарян готовится к очередным массовым протестам.
"Сейчас спокойнее стало, конечно, но на выходных будет ещё один митинг", – говорит владелец PUSHKIN Russian Restaurant.
Вместе со своими товарищами он вновь встанет на защиту своего бизнеса. Ушанки, оружие и внезапная слава "русской мафии" им в помощь. Провоцировать, как и в прошлый раз, ресторатор никого не будет. Но готов продемонстрировать, что такое "добро с кулаками".

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