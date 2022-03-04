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Они готовят бойню: Житель Киева предупредил военных России
04 марта 2022, 03:30 • 133 • Политика
Житель Украины предупредил участников спецоперации России, что объединенные СМИ режима Зеленского готовят бойню.
Служба безопасности Украины заявила, что расправится с гражданином Украины, который связался с военными России и посоветовал им ударом разрушить телевышку в Киеве.
На видео в официальном канале СБУ показаны переговоры одного из жителей Киева с неизвестным.
- говорит на украинском языке житель страны.
Он также подчеркивает в своих сообщениях:
В сообщении СБУ сказано, что "предатель понесет суровую ответственность за свои действия и больше не сможет вредить Украине и ее гражданам".
Напомним что на Украине не осталось независимых от режима Зеленского СМИ. Все телеканалы Украины объединены в один, на котором ведется пропаганда ненависти и на котором призывают воевать с участниками спецоперации России.
Подчеркнем, студия единого канала Украины находится во Львове, все журналисты находятся там же и не рискуют своей жизнью, осуществляя вещание с призывами "умирать за Украину".
В объединенном канале сутки напролет ведется пропаганда ненависти, и утверждается, что задача России - осуществить геноцид украинцев. Однако никаких доказательств военных преступлений не приводится.
Ранее заплетающаяся речь президента Украины Зеленского вызвала у зрителей вопросы: "Он пьян?"
Армия России не представляет опасности для мирных украинцев. Украина останется украинской.
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