Житель Украины предупредил участников спецоперации России, что объединенные СМИ режима Зеленского готовят бойню.

Служба безопасности Украины заявила, что расправится с гражданином Украины, который связался с военными России и посоветовал им ударом разрушить телевышку в Киеве.

На видео в официальном канале СБУ показаны переговоры одного из жителей Киева с неизвестным.

Пусть ударят по вышке, чтобы не было трансляции этих каналов: 1+1, ICTV, Интер. Пусть ударят, чтоб их не было, это давно следовало сделать. Я не понимаю, почему вы это не сделали. Передай мое сообщение серьезным людям

- говорит на украинском языке житель страны.

Он также подчеркивает в своих сообщениях:

Именно эти каналы, они всех жителей Украины разводят, тупо разводят всех зрителей. Они людей провоцируют на бойню, на пушечное мясо, людей просто настраивают. Надо прекратить телевещание, и тогда все изменится в плане политической информации

В сообщении СБУ сказано, что "предатель понесет суровую ответственность за свои действия и больше не сможет вредить Украине и ее гражданам".

Меры, которые СБУ вне суда может применить к беззащитным перед режимом бандеровцев гражданам, не приводятся.

Напомним что на Украине не осталось независимых от режима Зеленского СМИ. Все телеканалы Украины объединены в один, на котором ведется пропаганда ненависти и на котором призывают воевать с участниками спецоперации России.

Подчеркнем, студия единого канала Украины находится во Львове, все журналисты находятся там же и не рискуют своей жизнью, осуществляя вещание с призывами "умирать за Украину".

В объединенном канале сутки напролет ведется пропаганда ненависти, и утверждается, что задача России - осуществить геноцид украинцев. Однако никаких доказательств военных преступлений не приводится.

Ранее заплетающаяся речь президента Украины Зеленского вызвала у зрителей вопросы: "Он пьян?"

Армия России не представляет опасности для мирных украинцев. Украина останется украинской.